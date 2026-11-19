तुलसी विवाह के मौके पर आंगन में बनाएं ये सुंदर रंगोली, देख लें 9 डिजाइन
तुलसी विवाह के मौके पर आंगन में तुलसी जी के चौरे के पास डेकोरेशन करनी है तो सबसे पहले रंगोली बना लें। ये सुंदर 9 डिजाइन आपके आंगन में चार चांद लगा देंगी और बनाने में भी आसान होंगी।
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर लोग तुलसी के पौधे की भगवान शालिग्राम से शादी करवाते हैं। पूजा-पाठ के साथ ही आंगन में लगे तुलसी के पौधे के आसपास सजावट करते हैं। पूजा की सजावट में रंगोली जरूर बनाई जाती है। ऐसे में आप भी अपने तुलसी के पौधे की पूजा करने से पहले उसके आसपास सजावट जरूर कर लें और बनाएं ये सुंदर रंगोली। फटाफट और आसानी से बन जाने वाली इन आसान डिजाइन को नोट कर लें।
बनाएं तुलसी का चौरा
तुलसी जी के पौधे के पास आप सुंदर सी रंगोली में तुलसी जी का चौरा बना सकती हैं। जिसे कलर से सजाएं। कई स्टेप के बाद एक गमला और साथ में हरे रंग से तुलसी का पौधा रंगोली में बनाएं। आसपास दीप चलाएं और बन गई सुंदर रंगोली।
कलरफुल बनाएं रंगोली
तुलसी जी का गमला और साथ में पौधा रंगोली में बना रही हैं तो इसे थोड़ा रंगीन बनाएं। छोटे फूल और डॉट्स की मदद से रंगोली को अट्रैक्टिव बनाएं। साथ में आसपास गोल घेरा बनाकर ऊं, श्री जैसे शब्दों को भी लिखें।
गन्ने के पौधे वाली रंगोली
कम समय में छोटी तुलसी विवाह के लिए रंगोली बनाकर तैयार करनी है तो बस गन्ने का पौधा दो बनाएं और बीच में तुलसी का गमला, साथ में पौधा बनाकर तैयार करें। इस रंगोली को आकर्षक डिजाइन के साथ सजा दें। बस बन जाएगी आसान सी रंगोली डिजाइन।
सुंदर रंगोली डिजाइन
तुलसी विवाह की पूजा से पहले मंदिर के आसपास रंगोली बनानी है तो ये सुंदर डिजाइन सेव कर लें। माता तुलसी को साड़ी पहनाकर ऊपर से पौधे को बनाएं। ये रंगोली सुंदर और बिल्कुल हटकर नजर आएगी।
लिखें तुलसी विवाह
रंगोली डिजाइन अगर थोड़ी और क्रिएटिव बनानी है तो इस तरह की डिजाइन को चुनें। जिसमे कलरफुल बेस पर तुलसी विवाह लिखा हो और साथ में माता तुलसी का पौधा और गमला भी बना हो।
बनाएं आसान और सुंदर डिजाइन
रंगोली बनानी है तो शुभ लाभ लिखने के साथ ही बीच में तुलसी का गमला बनाएं और साथ में हरे रंग से पौधे को बनाकर तैयार करें। बीच में दीया बनाएं और आसपास रोशनी के लिए दीया जलाएं।
अट्रैक्टिव रंगोली डिजाइन
थोड़ी कलाकारी करना पसंद है तो रंगोली की ये डिजाइन सुंदर दिखेगी और बिल्कुल अलग नजर आएगी। मोरपंख के साथ बांसुरी की डिजाइन बनाएं।
ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइन
तुलसी विवाह के मौके पर ऐसी सुंदर और आसानी से बन जाने वाली रंगोली डिजाइन को सेव कर लें। जिसमे राउंड बेस पर मोरपंख और साथ में फूल बने हों। साथ ही साइड में तुलसी की डिजाइन बनाएं।
मोरपंख, तुलसी और बांसुरी बनाएं
मोरपंख, तुलसी का पौधा और साथ में बांसुरी की डिजाइन को शानदार तरीके से मिलाकर रंगोली की डिजाइन कंप्लीट की गई है। जो दिखने में सुंदर लग रही है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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