Tulsi Vivah 2026: इन 3 गलतियों से मर सकता है तुलसी का पौधा, जानें लाल चुनरी चढ़ाने के पीछे की खास वजह
Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी को लाल चुनरी चढ़ाने की परंपरा है। क्या आप इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण जानते हैं? सर्दियों में तुलसी का पौधा मरने भी लगता है, इसके पीछे आपकी ये 3 गलतियां वजह हो सकती हैं। आइए जानते हैं।
भारतीय घरों में आपको कोई और पौधा मिले या ना मिले, तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा जाता है। कुछ दिनों में तुलसी विवाह का त्योहार भी आने वाला है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी का सोलह शृंगार किया जाता है। वहीं पौधे को लाल चुनरी से भी ढका जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है? दरअसल सर्दियों में तुलसी को खास देखभाल की जरूरत पड़ती है, चुनरी पहनाना उसी से जुड़ा हुआ है। कई बार लोग सर्दियों में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जिस वजह से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। आज इन गलतियों के बारे में भी जानेंगे।
तुलसी विवाह पर चुनरी चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण
सर्दियों में तुसली का पौधा ठंड से नहीं, बल्कि ओस और पाले से मरता है। दिसंबर और जनवरी के महीने ऐसे होते हैं, जब पाला खूब ज्यादा पड़ता है। ऐसे में पौधे को एक हल्के कपड़े से इस तरह ढकने की सलाह दी जाती है कि वो कपड़ा तुलसी के पत्तों को ना छूए। इसलिए इसके चारों तरफ छोटी लकड़ियां गाड़कर तंबू की तरह पौधे को ढका जाता है। ताकि हवा और धूप का फ्लो बना रहे और पौधा किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन से भी बचा रहे।
तुलसी विवाह में भी ठीक यही किया जाता है। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी या कपड़े से इस तरह ढका जाता है कि पौधा ओस से बचा रहता है। अगर आप भी तुलसी विवाह के मौके पर पौधे पर चुनरी चढ़ाने वाले हैं, तो इसे उस तरह लपेटें की कपड़ा पत्तों को ना छूए।
सर्दियों में तुलसी के पौधे के साथ ये 3 गलतियां ना करें
गर्मियों की तरह बार-बार पानी ना दें
सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तरह तुलसी को बार-बार पानी देने से बचना चाहिए। इन दिनों गमले की मिट्टी देर से सूखती है। ऐसे में जब आप बिना मिट्टी सूखे ही गमले में पानी देने लगते हैं, तो जड़े गलने लगती हैं और पौधा मरने लगता है। पौधे में पानी तब दें, जब इसकी मिट्टी 50-60 प्रतिशत तक सूख चुकी हो। अमूमन 2-4 दिनों में पानी देना बेहतर माना जाता है।
तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप दें
सर्दियों में कई बार लोग तुलसी को ऐसी जगह पर रख देते हैं, जहां ज्यादा धूप नहीं आती। जबकि ठंड के मौसम में तुलसी को ज्यादा धूप की जरूरत होती है। इसलिए इसे खुले आंगन में रखना चाहिए, जहां दिनभर सीधी धूप आती हो।
पौधे में खाद डालने और प्रूनिंग करने से बचें
सर्दियों में टेंपरेचर गिरने के साथ ही पौधा सुप्त अवस्था यानी डॉर्मेंसी में चला जाता है। ऐसे में पौधे को खाद देने या छटाई करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दौरान पौधे के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए और केवल पर्याप्त धूप और पानी दिया जाए।
(Images Credit- Pinte
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन