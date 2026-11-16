तुलसी विवाह के शुभ मौके पर गाए जाते हैं ये पारंपरिक मंगल गीत, यहां पढ़ें पूरे लिरिक्स

तुलसी विवाह के खास मौके पर महिलाएं एक साथ बैठकर पारंपरिक मंगल गीत गाती हैं। अगर आप भी इस पावन मौके पर गीत गाकर तुलसी विवाह रचाना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें पूरे लिरिक्स।

तुलसी विवाह के लिए गीत

तुलसी विवाह हिंदू धर्म में खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला त्योहार है। हर साल देवउठनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न कराया जाता है। इस शुभ अवसर पर घरों और मंदिरों में मंगल गीत गाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में यहां हम तुलसी विवाह पर गाए जाने वाले पारंपरिक मंगल गीत के लिरिक्स बता रहे हैं। पढ़िए-

1) पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी लिरिक्स पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

मधुबन में तूने बांसुरी बजाई,

सब सखियां घर-घर से बुलाई,

सखियों की यारी लगे तुमको प्यारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

गोकुल में छुपके माखन चुराये,

ग्वाल वालों सब बांट बांट खाये,

अच्छी लगे तो जग वालों की यारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

सारा बृज ढूंढा वृंदावन में छुप गये,

हमसे क्यों रहते हो दूर दूर हट के,

दर्शन को प्यासी है अखियां हमारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

निधिवन में कान्हा तूने रास रचाया,

खुद नाचे और सब को नचाया,

हमको क्यों भूल गये गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी,

पूछ रही तुलसा बताओ गिरधारी,

मैं लागू प्यारी या राधिका है प्यारी।

2) मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे लाल जोड़े में सज धज आई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा के ब्याह की चिट्ठी आई

आके ब्रह्मा जी ने पढ़कर सुनाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा की लगन लिखाई

आके नारज ने बात सुनाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा को हल्दी लिखाई

मैया लक्ष्मी ने हल्दी चढ़ाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा को मेहंदी लगाई

गोरा मैया ने हाथों में लगाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा ने जयमाला डाली

मैया सरस्वती गाई बधाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा के फेरे पड़ गए

अग्नि देव ने साक्षी कराई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

जब तुलसा की होवे विदाई

विश्वकर्मा ने डोली सजाई रे

मेरी तुलसा दुल्हन बन आई रे

3) मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

आज तुलसी का सोलह सृंगार सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

तुलसी के ब्याह में गणपत जी आये

गणपत जी आये संग में रिद्धि सिद्धि लाये

रिद्धि सिद्धि बरसाये सुहाग सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

तुलसी के ब्याह में भोले जी आये

भोले जी आये संग में गौरा को लाये

गौरा रानी बरसाये सुहाग सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

तुलसी के ब्याह में विष्णु जी आये

विष्णु जी आये संग में लक्ष्मी जी को लाये

लक्ष्मी जी बरसाये सुहाग सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

तुलसी के ब्याह में रामा जी आये

रामा जी आये संग में सीता जी को लाये

सीताजी बरसाये सुहाग सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियों

पत्ते पत्ते पे मोहन का नाम सखियों

4) मेरी प्यारी तुलसा जी बनेंगी दुल्हनियां मेरी प्यारी सी तुलसा बनेंगी दुल्हनियां

सजके आयेंगे दूल्हे राजा।

देखो देवता बजायेंगे बाजा

सोलह सिंगार मेरी तुलसा करेंगी।

हल्दी चढ़ेगी मांग भरेगी

देखो होठों पे झूलेगी नथनियां।

देखो देवता बजायेंगे बाजा

देवियां भी आई और देवता भी आए।

साधु भी आए और संत भी आए

और आई है संग में बरातिया।

देखो देवता बजायेंगे बाजा

गोरे-गोरे हाथों में मेहंदी लगेगी

चूड़ी खनकेगी, वरमाला सजेगी।

प्रभु के गले में डालेंगी वरमाला।

देखो देवता बजायेंगे बाजा

लाल-लाल चुनरी में तुलसी सजेगी

आगे-आगे प्रभु जी पीछे तुलसा चलेगी।

देखो पैरो में बजेगी पायलियां।

देखो देवता बजायेंगे बाजा

सज धज के मेरी तुलसा खड़ी है

डोली मंगवा दो बड़ी शुभ घड़ी है।

देखो आंखों से बहेगी जलधारा।