तुलसी की ‘सेवा’ समझकर रोज करते हैं ये 3 काम? तभी सूखकर मर जाता है आपका पौधा!
Tulsi Plant Care: क्या आपके घर में लगा तुलसी का पौधा भी बार बार सूख जाता है? तो हो सकता है आपकी ये रोज की आदतें वजह हों। ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर इन्हें दोहराते हैं, तभी पौधा खराब होना शुरू हो जाता है।
तुलसी एक ऐसा पौधा है, जो आपको लगभग हर भारतीय घर में देखने को मिल जाएगा। इसकी एक धार्मिक वजह तो है ही, साथ ही ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। तुलसी के पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कई बार लोग डेली बेसिस पर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, जिससे पौधा सूखने या सड़ने लगता है। आमतौर पर धार्मिक कारणों की वजह से ये 3 गलतियां काफी कॉमन देखने को मिलती है, जो पौधे को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके यहां तुलसी का पौधा चलता नहीं है, उसके पीछे ये वजहें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप भी इन्हें रोजाना दोहरा रहे हैं, तो अपनी तुलसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं ये 3 गलतियां क्या हैं -
तुलसी को रोज-रोज पानी देना
हर पौधे की तरह तुलसी के पौधे को भी ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन रोज-रोज अगर ज्यादा मात्रा में आप इसे पानी दे रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। कई लोग जल देने के बहाने बहुत सारा पानी पौधे की जड़ में डाल देते हैं, जिससे जड़ों में सड़न शुरू हो सकती है। तुलसी के पौधे को तभी पानी देना चाहिए, जब गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो। ज्यादा पानी पौधे को खराब कर सकता है।
तुलसी के पौधे में अगरबत्ती-धूपबत्ती लगाना
बहुत से लोग तुलसी की पूजा करते हुए रोज गमले में एक अगरबत्ती या धूपबत्ती लगा देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि अगरबत्ती के केमिकल्स और धुआं पौधे के पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जलने के बाद इसकी राख जो गमले में गिरती है, वो मिट्टी की PH को बदल देती है, जिससे मिट्टी खराब होने लगती है। यही वजह है कि पौधे की जड़ें भी जलना शुरू हो जाती हैं।
पौधे को छांव में रखने से भी रुक जाती है ग्रोथ
आजकल ज्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां धूप बहुत कम या ना के बराबर आती है। ऐसे माहौल में भी तुलसी का पौधा सही तरह से ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है। तुलसी के पौधे को धूप काफी पसंद होती है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 1-2 घंटे की भी सीधी धूप दे दें, तो ये पौधा सर्वाइव कर सकता है। हर समय छांव में रखने से इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है।
काम की टिप - अगर आपका तुलसी का पौधा ज्यादातर छांव में ही रहता है, तो उसे रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। धूप कम मिलने की वजह से इसे पानी भी कम ही चाहिए होता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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