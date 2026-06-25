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तुलसी की ‘सेवा’ समझकर रोज करते हैं ये 3 काम? तभी सूखकर मर जाता है आपका पौधा!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Tulsi Plant Care: क्या आपके घर में लगा तुलसी का पौधा भी बार बार सूख जाता है? तो हो सकता है आपकी ये रोज की आदतें वजह हों। ज्यादातर लोग डेली बेसिस पर इन्हें दोहराते हैं, तभी पौधा खराब होना शुरू हो जाता है।

तुलसी की ‘सेवा’ समझकर रोज करते हैं ये 3 काम? तभी सूखकर मर जाता है आपका पौधा!

तुलसी एक ऐसा पौधा है, जो आपको लगभग हर भारतीय घर में देखने को मिल जाएगा। इसकी एक धार्मिक वजह तो है ही, साथ ही ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। तुलसी के पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कई बार लोग डेली बेसिस पर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, जिससे पौधा सूखने या सड़ने लगता है। आमतौर पर धार्मिक कारणों की वजह से ये 3 गलतियां काफी कॉमन देखने को मिलती है, जो पौधे को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके यहां तुलसी का पौधा चलता नहीं है, उसके पीछे ये वजहें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप भी इन्हें रोजाना दोहरा रहे हैं, तो अपनी तुलसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं ये 3 गलतियां क्या हैं -

तुलसी को रोज-रोज पानी देना

Tulsi Plant Care

हर पौधे की तरह तुलसी के पौधे को भी ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन रोज-रोज अगर ज्यादा मात्रा में आप इसे पानी दे रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। कई लोग जल देने के बहाने बहुत सारा पानी पौधे की जड़ में डाल देते हैं, जिससे जड़ों में सड़न शुरू हो सकती है। तुलसी के पौधे को तभी पानी देना चाहिए, जब गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो। ज्यादा पानी पौधे को खराब कर सकता है।

तुलसी के पौधे में अगरबत्ती-धूपबत्ती लगाना

Tulsi Plant Care

बहुत से लोग तुलसी की पूजा करते हुए रोज गमले में एक अगरबत्ती या धूपबत्ती लगा देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि अगरबत्ती के केमिकल्स और धुआं पौधे के पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर जलने के बाद इसकी राख जो गमले में गिरती है, वो मिट्टी की PH को बदल देती है, जिससे मिट्टी खराब होने लगती है। यही वजह है कि पौधे की जड़ें भी जलना शुरू हो जाती हैं।

पौधे को छांव में रखने से भी रुक जाती है ग्रोथ

Tulsi Plant Care

आजकल ज्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां धूप बहुत कम या ना के बराबर आती है। ऐसे माहौल में भी तुलसी का पौधा सही तरह से ग्रोथ नहीं पकड़ पाता है। तुलसी के पौधे को धूप काफी पसंद होती है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ 1-2 घंटे की भी सीधी धूप दे दें, तो ये पौधा सर्वाइव कर सकता है। हर समय छांव में रखने से इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है।

काम की टिप - अगर आपका तुलसी का पौधा ज्यादातर छांव में ही रहता है, तो उसे रोज पानी देने की जरूरत नहीं है। धूप कम मिलने की वजह से इसे पानी भी कम ही चाहिए होता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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