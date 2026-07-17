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तुलसी पर बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बस 3 चीजों का घोल डालकर देखें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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तुलसी के पौधे की पत्तियों पर अगर छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने लगे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। घर में रखी तीन आसान चीजों से बना एक घोल इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकता है।

तुलसी पर बार-बार लग जाते हैं कीड़े? बस 3 चीजों का घोल डालकर देखें

सुबह पूजा के लिए तुलसी के पास गए और देखा कि हरी-भरी पत्तियों पर छोटे-छोटे कीड़े रेंग रहे हैं। कई पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और कुछ में छेद भी नजर आने लगे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। बरसात के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से तुलसी के पौधे पर कीड़े लगना एक कॉमन प्रॉब्लम है।

कई लोग इस परेशानी से बचने के लिए बाजार से दवा खरीद लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं होता। रसोई में रखी तीन सिंपल-सी चीजों से तैयार किया गया एक घोल पौधे की देखभाल में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और तुलसी को लंबे समय तक हरा-भरा रखने के तरीके।

बरसात में तुलसी पर कीड़े क्यों लगते हैं?

बरसात में मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है। नमी बढ़ने पर छोटे कीड़े और फफूंदी तेजी से पनपने लगते हैं। अगर पौधे को धूप कम मिले या पानी जरूरत से ज्यादा दिया जाए, तो यह समस्या और बढ़ जाती है। धीरे-धीरे पत्तियां कमजोर होने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ तक रुक सकती है।

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घोल बनाने के लिए क्या चाहिए?

एक गिलास पानी

थोड़ा-सा कपूर

थोड़ा-सा गुड़

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

  • ऐसे बनाएं घोल: एक गिलास पानी लें, उसमें कपूर डालकर अच्छी तरह घुलने दें। इसके बाद थोड़ा-सा गुड़ और हल्दी पाउडर मिला दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और घोल तैयार है।
  • इस्तेमाल का तरीका: इस घोल को पौधे की जड़ों के आसपास धीरे-धीरे डालें। सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल करना काफी है। घोल डालने से पहले यह जरूर देखें कि मिट्टी पहले से बहुत ज्यादा गीली ना हो।

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कैसे फायदेमंद है?

  1. हल्दी: हल्दी अपने प्राकृतिक गुणों के लिए जानी जाती है। यह पौधे के आसपास की नमी वाले वातावरण में कुछ हद तक फफूंदी और दूसरे जीवों को बढ़ने से रोक सकती है।
  2. कपूर: कपूर की तेज गंध कीड़ों को पसंद नहीं आती। यही वजह है कि इसे पौधों के आसपास इस्तेमाल करने का तरीका काफी समय से अपनाया जाता रहा है।
  3. गुड़: यह मिट्टी में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा गुड़ के पोषक तत्व भी पौधे को मिल जाते हैं।

सिर्फ घोल नहीं, ये बातें भी रखें याद

  • धूप जरूर मिले: तुलसी को रोज कुछ घंटों की धूप मिलना जरूरी है, इससे पौधा मजबूत रहता है।
  • जरूरत से ज्यादा पानी ना डालें: हर दिन पानी देने की बजाय पहले मिट्टी चेक करें। अगर मिट्टी गीली है, तो पानी देने की जरूरत नहीं है।

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  • खराब पत्तियां हटा दें: पीली, सूखी या कीड़ों वाली पत्तियों को समय पर तोड़ दें। इससे बाकी पौधा सुरक्षित रहता है।
  • हवा का आना-जाना जरूरी: तुलसी को ऐसी जगह रखें, जहां खुली हवा आती हो। बंद और नम जगह पर कीड़े जल्दी लगते हैं।

क्या यह उपाय हमेशा काम करेगा?

यह एक घरेलू उपाय है लेकिन अगर पौधे पर कीड़ों का हमला बहुत ज्यादा हो गया है या पौधा लगातार सूख रहा है, तो गार्डनिंग एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

Shubhangi Gupta

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