ये 6 ट्रेडिंग मसाला/स्पाइस बॉक्स, मसालों को रखें लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवरफुल
आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप भी अभी तक प्लास्टिक के बॉक्स इस्तेमाल करती हैं, तो इन्हें बदलने का वक्त आ गया है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
क्या आपके मसालों का सुगंध और फ्लेवर स्पाइस बॉक्स में डालते ही कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तो अब समय आ गया है मसालदानी बदलने का। आजकल लकड़ी, पीतल और स्टेनलेस स्टील के मसाला बॉक्स काफी ट्रेंड में हैं, जिनमें मसालों का असल स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये मसाला स्टोर करने का एक हेल्दी और सुरक्षित तरीका है, इस तरह के मसालदानी को आप सालों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही ये देखने में भी आकर्षक हैं, और आपके किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, मसाला बॉक्स के कुछ बेहतरीन विकल्प।
शीशम के लकड़ी से तैयार इस मसालदानी में 9 अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं। साथ ही इनमें एक लकड़ी का चम्मच भी आएगा। इसे BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो खाने पीने की चीजों में किसी तरह का टॉक्सिंस रिलीज नहीं करते और मसाले का असल स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रहता है। ये मसाला स्टोर करने का एक हेल्दी और सुरक्षित तरीका है। साथ ही ये देखने में आकर्षक है, आपके किचन को मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देगा।
ये मसाला डब्बा आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। अगर लंबे समय से प्लास्टिक के पुराने मसालदानी का इस्तेमाल करके थक चुकी हैं, तो अब वक्त आ गया है इन्हें बदलने का। अलग-अलग कंटेनर वाले इस स्टेनलेस स्टील मसालदानी में स्टैंड भी आएगा। ये सुरक्षित विकल्प है, जिससे आपके मसाले का स्वाद और फ्लेवर दोनों लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इसमें ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, जो आपका काम और भी आसान बना देगा।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस मसाला बॉक्स में 7 अलग अलग कंटेनर्स आयेंगे। इनमें मसाले स्टोर करना बेहद आसान है, साथ ही ट्रांसपेरेंट ढक्कन इनका इस्तेमाल और भी आसान बना देगा। वहीं मसालों के अलावा इनमें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें 51% के अट्रैक्टिव डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार इस मसाला बॉक्स में पर्याप्त जगह है। 12 इन 1 स्पाइस बॉक्स, जिसमें आप सभी मसालों को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मसालों की वैरायटी इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका हाई क्वालिटी फूड ग्रेड मटेरियल पूरी तरह सुरक्षित है, जिसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। अगर आजतक प्लास्टिक बॉक्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसे आधे दाम पर ऑर्डर करें।
7 कंटेनर्स वाले इस स्टेनलेस स्टील स्पाइस बॉक्स में सभी मसालों को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके प्लास्टिक बॉक्स में मसाले जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें। आप इसे मम्मी, चाची या मौसी को त्योहार पर गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये मसाला बॉक्स आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें अलग अलग कंटेनर्स आयेंगे जिसमें आप मसालों को आराम से स्टोर कर सकती हैं। इसमें मसाले लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगे। अगर आप भी लंबे समय से मसाला बॉक्स लेने पर विचार कर रहे हैं, तो इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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