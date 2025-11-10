अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स ट्राई करना है, तो आज ही ऑर्डर करें मिनी लिपस्टिक कॉम्बो

संक्षेप: लिपस्टिक के बिना मेकअप लुक अधूरा है। अगर आपको भी अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स ट्राई करना पसंद है, तो मिनी लिपस्टिक कोंबो से बेहतर भला क्या होगा।

वेडिंग सीजन चल रहा है, तो क्या आप भी मेरी तरह अलग-अलग आउटफिट के साथ अलग-अलग मेकअप लुक, और डिफरेंट मेकअप लुक के साथ अलग रंग की लिपस्टिक को लेकर सोच में पड़ी हैं? तो अब परेशान न हों, आपको लिपस्टिक पर अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक फंक्शन के आउटफिट्स के अनुसार लिपस्टिक खरीदी जाए, तो बजट काफी ज्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ लिपस्टिक जल्दी खत्म नहीं होती और रखी हुई एक्सपायरी डेट तक पहुंच जाती है। ऐसे में हमारे पास इसका एक अच्छा उपाय है। मिनी लिपस्टिक कॉम्बो जिनमें छोटे साइज के अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स होते हैं। अब आप कम बजट में इन शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

SUGAR POP 4 इन 1 मिनी मैट लिपस्टिक कॉम्बो में 4 अलग-अलग शेड्स मिल जाएंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ ही स्मज प्रूफ हैं। एक बार अप्लाई करने पर ही एक अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है, साथ ही इसका मैट फिनिश काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसमें मौजूद विटामिन ई की गुणवत्ता होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखती है, जिससे ड्राइनेस की समस्या नहीं होती। इसके चारों वाइब्रेंट कलर्स ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट के साथ जायेंगे।

MAMAEARTH की मैट लिपस्टिक में तीन अलग-अलग बेहद खूबसूरत शेड्स मिलेंगे जिन्हें आप अलग-अलग वेडिंग फंक्शंस के आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। यह 12 घंटे का लंबा स्टे देने के साथ ही साथ 8 घंटों तक होठों में मॉइश्चर लॉक कर देती हैं। साथ ही साथ ये स्मज प्रूफ है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये लिपस्टिक आपके मेकअप पाउच के छोटे से हिस्से में आराम से एडजस्ट हो जाएगी। एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई की गुणवत्ता से भरपूर ये लिपस्टिक आपके होठों को एक खूबसूरत पिगमेंट देती है।

RENEE के इस लिपस्टिक कॉम्बो में 10 शेड्स आएंगे। यह शेड्स कमल के हैं साथ ही साथ इनका पिगमेंट भी काफी अच्छा है। ये लाइटवेट और स्मज प्रूफ हैं, जिन्हें आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती हैं। इनमें विटामिन ई और जोजोबा ऑयल की गुणवत्ता है, यानी मैट फिनिश के बावजूद ये होठों को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रधान करती हैं इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा। यानी इस वेडिंग सीजन आपके अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स लेने का झंझट खत्म हुआ।

PARUL GARG 10 इन 1 मिनी लिपस्टिक कॉम्बो में 10 अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स मिलेंगे। ये शेड्स कमाल के पिगमेंटेड हैं, जिन्हें आप लंबी घंटों तक कैरी कर सकती हैं। ये सिल्क मैट फिनिश में आयेंगे, जो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। वहीं इसमें शिया बटर और विटामिन ई है, जो होठों को पर्याप्त मॉइश्चर देता है। जिससे लिपस्टिक अप्लाई करने के घंटों बाद तक होंठ मॉइश्चराइज रहते हैं। अगर आपको कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

MARS के इस लिपस्टिक बॉक्स में 3 लिपस्टिक शेड्स मिल जाएंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग और हाईली पिगमेंटेड भी हैं। साथ ही साथ इसका क्रीमी फार्मूला होठों को मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है, ताकि इस्तेमाल के लंबे समय बाद भी आपके होंठ ड्राई न पड़े। वहीं ये काफी लाइटवेट है, जिससे इनका एप्लीकेशन बेहद स्मूद होता है, और ये आपके होठों पर लाइट वेट महसूस होता है।

BELLA VITA का ये ऑर्गेनिक मिनी लिपस्टिक कॉम्बो 4 खूबसूरत शेड्स में आता है। ये स्मज और ट्रांसफर प्रूफ प्रोडक्ट है। ये लिपस्टिक शेड्स हाईली पिगमेंटेड हैं, जिन्हें आप वेडिंग फंक्शंस में अलग-अलग आउटफिट के साथ अप्लाई कर सकती हैं। यह 18 घंटों का लंबा स्टे देंगे और इस बीच आपके होठों को मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड भी रखते हैं। अगर आपको भी अलग-अलग कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

वेडिंग फंक्शंस में फ्लालेस अट्रैक्टिव लुक के लिए ये जस्ट हर्ब्स का लिपस्टिक कॉम्बो ट्राई करें। इस मिनी लिपस्टिक कॉम्बो पैक में 16 अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स आएंगे, इस तरह आप सभी अलग-अलग शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। यह केवल देखने में छोटे हैं, परंतु इनका पिगमेंटेशन काफी अच्छा है। इसके साथ ही ये हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग हैं, यानी एप्लीकेशन के लंबे समय बाद तक आपके होठों में नमी बरकरार रहती है।

