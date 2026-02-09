कम बजट में कई शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो ऑर्डर करें ये मिनी लिपस्टिक सेट्स

संक्षेप: यहां मिनी लिपस्टिक सेट्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं, इनमें अलग-अलग शेड्स के छोटे लिपस्टिक आएंगे। इनकी मात्रा बेहद कम होती है, इस प्रकार कम पैसे में आप अपने पसंदीदा शेड्स भी ट्राई कर सकती हैं और प्रोडक्ट्स भी बर्बाद नहीं होते।

अगर आप भी उन महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें लिपस्टिक शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये लेख आपके लिए है। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में लिपस्टिक सालों तक रखी रह जाती है, और उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है। हालांकि, इस तरह पैसा वेस्ट करने से बेहतर है, मिनी लिपस्टिक्स ट्राई करें। यहां मिनी लिपस्टिक सेट्स के कई विकल्प उपलब्ध हैं, इनमें अलग-अलग शेड्स के छोटे लिपस्टिक आएंगे। इनकी मात्रा बेहद कम होती है, इस प्रकार कम पैसे में आप अपने पसंदीदा शेड्स भी ट्राई कर सकती हैं और प्रोडक्ट्स भी बर्बाद नहीं होते।

इन लिपस्टिक कॉम्बो में आपको अलग-अलग शेड्स मिल जाएंगे साथ ही ये पोर्टेबल होती हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है। ये आपके मेकअप पाउच से लेकर आपके हैंड पर्स में आसानी से फिट हो जाएंगी। Sugar से लेकर Just Herb जैसे ब्रांड्स के मिनी कॉम्बो आपको बजट फ्रेंडली दाम पर मिल जाएंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे ही 8 मिनी लिपस्टिक सेट्स।

Just Herbs के ये मैट लिक्विड लिपस्टिक सेट में 5 शेड्स आएंगे। यह हर्बल लिपस्टिक लाइटवेट और हाइड्रेटिंग हैं। इनमें अश्वगंधा और ब्राह्मी की गुणवत्ता है, जो होठों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। इनमें लिपस्टिक शेड्स के 3 अलग-अलग पैकेजिंग उपलब्ध है, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। इनमें आलमंड आयल भी है, जो होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रहने में मदद करता है।

Swiss Beauty के सैटिन कंफर्ट लिपस्टिक ट्रायो में 3 शेड्स आएंगे। यह हाली पिगमेंटेड लिपस्टिक है जो केवल एक स्वाइप में फुल कवरेज देगा। उसके साथ ही इसका फार्मूला फोटो करना केवल पिगमेंटेशन देता है बल्कि लंबे घंटे तक उन्हें हाइड्रेटेड भी रखता है। वेडिंग सीजन चल रहा है और नए-नए लिपस्टिक शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, तो 30% के ऑफ पर केवल 419 रुपए में इसे ऑर्डर करें।

PARUL GARG 10 इन 1 मिनी लिपस्टिक कॉम्बो में 10 अलग-अलग लिपस्टिक शेड्स मिलेंगे। ये सभी शेड्स हाइली पिगमेंटेड हैं, आपके होठों पर लंबे समय तक बने रहते हैं। इसका सिल्क मैट फिनिश आपके लुक को ग्लैमरस बना देगा। वहीं इसमें शिया बटर और विटामिन ई है, जो होठों को पर्याप्त मॉइश्चर देता है। जिससे लिपस्टिक अप्लाई करने के घंटों बाद तक होंठ मॉइश्चराइज रहते हैं। अगर आपको कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें।

MAMAEARTH के इस मैट लिपस्टिक सेट में तीन अलग-अलग बेहद खूबसूरत शेड्स मिलेंगे। इस शादी सीजन इन्हें अलग-अलग आउटफिट्स के साथ मेकअप लुक कंप्लीट करने के लिए अप्लाई करें। ये लिपस्टिक 12 घंटे का लंबा स्टे देने के साथ ही साथ 8 घंटों के लिए मॉइश्चर लॉक कर देती हैं। अगर आपके होठ भी ड्राई हैं, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ ये स्मज प्रूफ है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई की गुणवत्ता इसे एक बेस्ट विकल्प बनाता है।

RENEE के इस लिपस्टिक में 4 शेड्स आएंगे। ये हाइली पिगमेंटेड हैं, और होठों पर लंबे समय तक बने रहते हैं। ये लिपस्टिक्स लाइटवेट और स्मज प्रूफ हैं, जिन्हें आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती हैं। इनमें ह्वालूरॉनिक एसिड की गुणवत्ता है, जो होठों को मॉइश्चराइज रखती है और ड्राई होने से बचाती है। यानी मैट फिनिश के बावजूद ये होठों को पर्याप्त हाइड्रेशन और मॉइश्चर प्रदान करती हैं।

Blue Heaven के इस मैट मिनी लिपस्टिक कॉम्बो पैक में 10 शेड्स आएंगे, जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ हैं। ये हाइली पिगमेंटेड हैं और स्मूद फिनिश देती हैं। ये मिनी लिपस्टिक पोर्टेबल हैं, जिन्हें ट्रैवल के दौरान आराम से कैरी कर सकते हैं। खासकर वेडिंग फंक्शन में डिफरेंट आउटफिट्स के साथ स्टाइल करने के काम आएंगी। इस समय 36% के ऑफ पर ये बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगी।

MARS Queen वेलेंटाइन गिफ्ट बॉक्स को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें 3 लिपस्टिक शेड्स मिल जाएंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग और हाईली पिगमेंटेड भी हैं। साथ ही साथ इसका क्रीमी फार्मूला होठों को मॉइश्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है, ताकि इस्तेमाल के लंबे समय बाद भी आपके होंठ ड्राई न पड़े। इसमें अलग-अलग शेड्स के लिपस्टिक सेट्स उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 14% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

