Try these festive wear silk kurta sets for elegant look in lohri

लोहड़ी सेलिब्रेशन में आकर्षक लुक के लिए ऑर्डर करें सिल्क कुर्ता सेट्स के बेस्ट ऑप्शंस

संक्षेप:

लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनकर तैयार होती हैं। अगर आप भी लोहड़ी के लिए एक ट्रेडिशनल आउटफिट की तलाश में हैं? तो Amazon से सिल्क कुर्ता सेट्स की शॉपिंग करें।

Jan 04, 2026 01:45 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रोडक्ट्स के सुझाव

लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगे। असल में ये त्यौहार उत्तर भारत के हिस्से में खासकर पंजाब में मनाया जाता है। पर अब भारत के लगभग सभी राज्यों में लोहड़ी मनाई जाने लगी है। अगर आप भी लोहड़ी (lohri) के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट्स (lohri outfits) की तलाश में हैं, तो सिल्क कुर्ता सेट्स (silk kurta sets) पर एक नजर जरूर डालें। सिल्क फैब्रिक का ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। सिल्क की आरामदायक, शाइनी फैब्रिक देखने में आकर्षक होने के साथ ही बॉडी पर भी कंफर्टेबल महसूस होती है। ये ट्रेडिंग एथनिक वियर सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं सिल्क कुर्ता सेट्स (festive wear kurta sets) के कुछ बेस्ट ऑप्शंस।

लोहड़ी सेलिब्रेशन में आकर्षक लुक के लिए ऑर्डर करें सिल्क कुर्ता सेट्स के बेस्ट ऑप्शंस
Ethnic Junction के सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट का कलर कांबिनेशन कमाल का है। पीले और गुलाबी के कॉन्बिनेशन से तैयार इस कुर्ता सेट को आप किसी भी फेस्टिवल पर कैरी कर सकती हैं। हालांकि, लोहड़ी के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा आएगा, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगा। यह लाइट वेट और कंफर्टेबल है, इसे लंबे समय तक पहनने के बाद भी बॉडी पूरी तह रिलैक्स्ड रहती है।

इस बार त्योहार पर सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो सिल्क फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा आएगा, जिसपे बांधनी प्रिंट बने हुए हैं। इसका लुक कमाल का है, जो आपको एक अट्रैक्टिव फेस्टिव लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आप बजट फ्रेंडली आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। इसपर 52% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा।

MOKOSH ब्रांड का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट आपको फेस्टिव वियर वाइन देगा। इसका एलिगेंट कलर लोहड़ी में ट्रेडिशनल लुक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए तो इसे जरूर ट्राई करें। वहीं अब बजट की भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस पर 74% का ऑफ मिल रहा है, बेहद सस्ते में इसे आर्डर कर सकती हैं।

गुलाबी रंग के इस खूबसूरत कुर्ता सेट पर की गई एंब्रॉयड्री इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक हल्की और आरामदायक है, इसे आराम से गर्म मौसम में भी कैरी कर सकती हैं। इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर कैरी किया जा सकता है। महिलाओं के अलावा लड़कियों को भी ये काफी पसंद आएगा। लोहड़ी पर इस खूबसूरत आउटफिट में अपना लुक फ्लॉन्ट करें।

सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस खूबसूरत कुर्ते पर बनी एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इसका सिंपल और एलिगेंट लुक महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। खासकर जिन महिलाओं को सिंपल आउटफिट्स पसंद हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखने में बेहद आकर्षक है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इस बजट फ्रेंडली कुर्ता सेट को 73% के ऑफ के साथ आज ही ऑर्डर करें।

कॉटन सिल्क फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट देखने में काफी खूबसूरत है, साथ ही इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। अगर डार्क रंग का कुर्ता पसंद है, तो इसे जरूर ट्राई करें। लोहड़ी पर स्टाइल करने के लिए बेस्ट रहेंगे। इसे बड़े झुमके और बैंगल्स के साथ स्टाइल करें। साथ ही ठंड में इसपर शाल लेना न भूलें। इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे। इसकी फैब्रिक की मेंटेनेंस भी आसान है, इन्हें मशीन वॉश किया जा सकता है।

सिल्क फैब्रिक से तैयार ये अनारकली कुर्ता सेट में कंट्रास्ट दुपट्टा आएगा। इसका लीक बेहद आकर्षक है, और एक सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। अगर आपको भी लोहड़ी पर नया आउटफिट चाहिए तो इसे ट्राई कर सकती हैं। ट्रेडीशनल वियर में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके अन्य कलर ऑप्शंस।

Chinon सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट का पीला रंग परफेक्ट फेस्टिव वाइव दे रहा। ये महिलाओं को काफी पसंद आएगा। इसे शादी, पार्टी, एनिवर्सरी यहां तक कि ऑफिस के ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी कैरी किया जा सकता है। ट्रेडीशनल वियर में सिंपल और अट्रैक्टिव लुक के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इनके अन्य कलर ऑप्शंस।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
