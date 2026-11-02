बाथरूम की सफाई अब होगी आसान, टाइल्स चमकाने के लिए अपनाएं ये तरीके

दिवाली आते ही घरों की साफ सफाई चालू हो जाती है। ऐसे में बाथरूम के टाइल्स पर लगे गंदे और पीले दागों को साफ करने के लिए यहां कुछ आसान तरीके और हैक्स बता रहे हैं, जो आपके खूब काम आ सकते हैं।

दिवाली आने से पहले घरों में साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग अपने घर के हर एक कोने की डीप क्लीनिंग करते हैं। घर के हर एक कोने को साफ करने के साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाथरूम भी एकदम साफ और चमकता हुआ नजर आए। बाथरूम को साफ-सुथरा रखने के लिए लोग फर्श, नल और वॉश बेसिन तक की अच्छी तरह सफाई करते हैं, लेकिन कई बार टाइल्स को साफ करना रह जाता है। दरअसल बाथरूम में जो टाइल्स ऊपर की तरफ रहते हैं उन तक हाथ नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से टाइल्स पर गंदगी जमा हो जाती है और कई बार पीले दाग भी पड़ जाते हैं। टाइल्स पर लगे इस तरह के दागों को साफ करने के लिए यहां हम आसान तरीके बता रहे हैं। ये कुछ हैक्स हैं जो टाइल्स को फिर से चमकदार बनाने में मदद करेंगे।

1) स्प्रे बोतल वाला स्मार्ट क्लीनिंग तरीका बिजी लोगों के लिए यह बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके को अपनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में 500 ml पानी और 1 छोटा चम्मच डिशवॉश लिक्विड डालें। इसे अच्छे से मिलाकर रखें। अब टाइल्स पर स्प्रे करें और स्पंज से साफ करें और पानी से धो दें।

2) पीले दागों को साफ करने के लिए हैक टाइल्स जब काफी दिनों तक साफ नहीं होते हैं तो उनपर पीले रंग के दाग दिखने लगते हैं। खासतौर से सफेद रंग के टाइल्स पर ये ज्यादा दिखते हैं। इन्हें साफ करने के लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर गंदे टाइल्स और ग्राउट पर लगाएं। फिर 10 मिनट बाद नरम ब्रश से साफ करें।

3) टाइल्स के बीच लाइन को करें साफ टाइल्स के बीत में एक लाइन होती है, जिस पर गंदगी जमा होने के बाद वह काली दिखती है। इसे साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें। इसके लिए पुराने टूथब्रश से टाइल्स के बीच की लाइनें साफ करें। इसे साफ करने के लिए ब्रश पर थोड़ा साबुन वाला पानी इस्तेमाल करें। इससे कोनों में जमी काली गंदगी निकल जाएगी।

4) शीशे से पानी का दाग हटाने का आसान तरीका शीशे को साफ करने के लिए अक्सर कागज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बार में फिर भी ये साफ नहीं होता। शीशे को साफ करने के लिए आसान तरीका देख रखे हैं तो माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। इसे यूज करने के लिए कपड़े को हल्का गीला करें। फिर शीशे को ऊपर से नीचे पोंछें। दूसरे सूखे कपड़े से फिनिशिंग करें। इससे बिना ज्यादा मेहनत शीशा चमक जाएगा।

5) ऊंचे लगे टाइल्स को कैसे करें साफ ऊंचे टाइल्स को साफ करने के लिए फॉम को टाइल्स पर डालें और फिर लंबे हैंडल वाला वाइपर लें और इसपर माइक्रोफाइबर कपड़े को लगाएं। अब ऊपर से टाइल्स को साफ करें। नीचे से जमा पानी हटा दें। ये हैक ऊंची दीवारों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने के बजाय नीचे खड़े रहकर टाइल्स को साफ करने में मदद करेगा।

इन गलतियों को करने से बचें 1) ब्लीच को कभी भी टॉयलेट क्लीनर, एसिड, सिरका या अमोनिया के साथ न मिलाएं।

2) मार्बल और नेचुरल स्टोन पर सिरका या नींबू न लगाएं।

3) बहुत हार्ड वायर ब्रश से टाइल्स न रगड़ें।