स्वास्थ्य के लिए जरूरी है हेल्दी इम्यूनिटी, ट्राई करें इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन सी सप्लीमेंट्स
यहां विटामिन सी सप्लीमेंट्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचे इन्हें फौरन ऑर्डर करें, और रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
शरीर में विटामिन सी की उचित मात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। त्वचा स्वास्थ्य से लेकर मजबूत इम्यूनिटी तक विटामिन सी समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर ये इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी है। बारिश और बाढ़ के बीच संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, इस बीच मजबूत इम्यूनिटी बहुत जरूरी हो जाती है। ये संक्रमण फैलने वाले कीटाणुओं को शरीर पर हावी होने से रोकती है और आपकी सेहत स्वस्थ रहती है।
शरीर में विटामिन सी की मात्रा को बरकरार रखने के लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। साथ ही सप्लीमेंट्स लेना भी जरूरी है। यहां विटामिन सी सप्लीमेंट्स के कुछ बेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचे इन्हें फौरन ऑर्डर करें, और रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें।
शरीर के लिए क्यों जरूरी है विटामिन सी:
शरीर कुछ सही से कार्य करने के लिए तमाम अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हीं में से एक है विटामिन सी। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो शरीर को कई फायदे प्रदान करता है। विशेष रूप से विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। ये बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे संक्रमण तथा बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। इसके अलावा ये त्वचा, नाखून एवं बालों की सेहत को भी बढ़ावा देता है। सेहत के हवाले से आपके लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स और खाद्य पदार्थ बहुत जरूरी हो जाते हैं।
The Body Reserve के नेचुरल विटामिन सी टैबलेट में आंवला और जिंक की गुणवत्ता मौजूद है। ये इम्यूनिटी का पूरा समर्थन करते हैं और बॉडी को संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार रखतें हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी पर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से बची रहती है। साथ ही साथ ये एनर्जी को भी बढ़ावा देते हैं, और आप पूरे दिन अधिक एक्टिव रहती हैं। इसका ऑरेंज फ्लेवर इसके कंजप्शन को आसान बना देता है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, तो ये वीगन है, इसे कोई भी व्यक्ति अपनी डाइट में शामिल कर सकता है।
इस तरह डाइट में शामिल करें: एक छोटे गिलास पानी में एक टैबलेट डालें, इसमें झाग आने दें फिर इसे पी जाएं। रोजाना खाने के 30 मिनट बाद इसे पीना है।
Vlado's himalayan ऑर्गेनिक विटामिन सी टेबलेट को नेचुरल फलों से प्राप्त किया गया है। यह 100% नेचुरल है, जिसे आंवला एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है। इसमें विटामिन सी और जिंक की गुणवत्ता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है और आपकी बॉडी को स्वस्थ रखती है। साथ ही साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो त्वचा संबंधी समस्याओं पर काम करते हैं। यानी अब एक ही साथ आपकी इम्यूनिटी और त्वचा दोनों स्वस्थ रहेंगी इतना ही नहीं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रभाव को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी बॉडी इंफेक्शन से बची रहती है।
इस तरह डाइट में शामिल करें: रोजाना खाना खाते वक्त एक टैबलेट को पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसके बेहतर परिणाम के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं।
Blubein के विटामिन सी टेबलेट को चबाकर डाइट में शामिल किया जा सकता है। इनमें विटामिन सी के अलावा विटामिन डी, जिंक, आंवला एक्सट्रैक्ट और एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता है, जो न केवल इम्यूनिटी पर काम करते हैं बल्कि त्वचा स्वस्थ में भी सुधार करते हैं। ये प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है, आप बेफिक्र होकर इस डाइट में शामिल करें। ऑरेंज फ्लेवर स्वादिष्ट है, जो इसका कंजप्शन आसान बना देता है। साथ ही ये स्टमक फ्रेंडली भी है, यानी इसे खाने के बाद किसी तरह को गैस, अपच आदि जैसी समस्याएं नहीं होती।
इस तरह डाइट में शामिल करें: रोजाना 1 टैबलेट को चबाकर अपनी डाइट में शामिल करें। बेहतर परिणाम के लिए लगातार 12 हफ्तों तक इसे कंज्यूम करना जरूरी है।
Eucee विटामिन सी+जिंक टैबलेट को चबाकर डाइट में शामिल किया जा सकता है। ये महिला, पुरुष यहां तक की बच्चों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके नियमित सेवन से विटामिन सी और जिंक की गुणवत्ता प्राप्त होती है, जिससे दिन प्रति दिन आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। साथ ही त्वचा स्वस्थ भी बेहतर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रभाव कम कर देते हैं, और त्वचा स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं इसका ऑरेंज फ्लेवर आपके लिए इसे डाइट में शामिल करना आसान बना देता है। ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट इम्यूनिटी के साथ हड्डियों की सेहत को भी बढ़ावा देता है। साथ ही ये स्टमक फ्रेंडली है, इससे पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होती है।
इस तरह डाइट में शामिल करें: रोजाना एक टैबलेट को चबाकर अपनी डाइट में शामिल करें।
INLIFE विटामिन सी सप्लीमेंट में आंवला की गुणवत्ता पाई जाती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के साथ ही त्वचा स्वस्थ का समर्थन करता है। ये वेजिटेरियन विटामिन सी टैबलेट्स इम्यूनिटी बूस्ट कर शरीर पर संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। इस नेचुरल प्रोडक्ट में किसी तरह के एलर्जन और एडिटिव इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। वहीं एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता त्वचा स्वस्थ को बढ़ावा देती है।
इस तरह डाइट में शामिल करें: रोजाना 1 से 2 कैप्सूल को रोजाना खाने के पहले अपनी डाइट में शामिल करें।
HEALTH VEDA ORGANICS नेचुरल विटामिन सी आपके इम्यूनिटी के लिए नियमित विटामिन सी की आवश्यकता को पूरा करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता पाई जाती है, जो शरीर पर हानिकारक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर देते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के साथ ही कोलेजन को मजबूत बनाता है, जिससे त्वचा एवं बालों की सेहत पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है। इस वेजीटेरियन टैबलेट को सभी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके 1 पैक में 1000mg के 120 टैबलेट्स आएंगे।
इस तरह डाइट में शामिल करें: रोजाना 1 टैबलेट को अपनी डाइट में शामिल करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।