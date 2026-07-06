BPA-Free स्टोरेज कंटेनर्स हैं आधुनिक रसोई की पहली पसंद, यहां खरीदें इनके 8 विकल्प
क्या रसोई के कंटेनर्स पुराने हो गए हैं, तो Amazon Sale Deals में इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। फायदों का लाभ जरूर उठाएं!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर किचन के डब्बे पुराने हो गए हैं, या मसलों का स्वाद जल्दी खराब हो जाता है या फिर चावल, बिस्कुट आदि में हवा लग जाती है, तो अब समय आ गया है कि आप सामान्य प्लास्टिक कंटेनरों की जगह BPA-Free Kitchen Storage Containers का चुनाव करें। ये खाने पीने की चीजों को पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं। साथ ही ग्रॉसरी और मसालों का स्वाद एवं फ्लेवर लंबे समय तक बना रहता है। Prime Day Sale डील्स में किचन कंटेनर्स पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मौके का लाभ उठाएं और बेहद सस्ते में इन कंटेनर्स को घर मंगवाएं!
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BPA-Free कंटेनर्स क्यों हैं इतने खास?
BPA (Bisphenol A) एक ऐसा रसायन है जो कुछ प्रकार के प्लास्टिक में पाया जाता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसके नियमित इस्तेमाल से जितना हो सके उतना बचाव रखें।
जागरूकता बढ़ने से आज अधिकांश लोग BPA-Free प्लास्टिक कंटेनर चुनते हैं, जो खाने पीने की चीजें रखने के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प माना जाता है।
AMAZON Brand ब्रांड का ये एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर बड़े काम की चीज है। इनमें 2.4 लीटर के डब्बे आएंगे, जिन्हें BPA फ्री प्रोडक्ट से तैयार किया गया है। इनमें ग्रॉसरी के सभी आइटम आराम से स्टोर कर सकती हैं। दल, चावल, छोले, राजमा आदि को स्टोर करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इनमें खाने पीने की सभी चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं, इस प्रकार किचन से कोई भी चीज जल्दी बर्बाद नहीं होगी!
1KG के एयर टाइट स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स जो पूरी तरह सुरक्षित साबित होंगे। इनमें ट्रांसपेरेंट एयर टाइट ढक्कन आएंगे, जिससे इनमें राखी चीजें आराम से देख कर निकाल सकते हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट है, यानी इनमें खाने पीने की चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। खास कर ये खाने में किसी प्रकार का टॉक्सिन रिलीज नहीं करते, जिससे सभी ग्रॉसरी आइटम लंबे समय तक ताजा और स्वस्थ रहते हैं। PRIME DAY SALE में इनपर 35% का ऑफ मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
HAZEL ब्रांड का 1 लीटर कैपेसिटी वाला ये BPA फ्री एयर टाइट स्टोरेज जार कंटेनर आपके किचन की शोभा बढ़ा देंगे। अगर आप आजतक लो क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनमें खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर ग्रॉसरी को लंबा चलाना है, तो BPA फ्री कंटेनर्स ऑर्डर करें। ये 6 के सेट में आएगा जिसमें एयर टाइट ढक्कन भी मिल जाएंगे। वहीं सेल डील्स में इस पर 43% का ऑफ भी उपलब्ध है।
MILTON मॉड्यूलर प्लास्टिक कंटेनर्स में 3 डब्बे आएंगे। इन 3 डब्बों के सेट में 1.8, 2.7 और 3.7 लीटर के बड़े डब्बे मिल जाएंगे। ये किचन कंटेनर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। विशेष रूप से ये सुरक्षित हैं, इसलिए इनमें खाने पीने की चीज लंबे समय तक फ्रेश रहती है।
RABBY के प्लास्टिक स्टोरेज जार को BPA फ्री मटेरियल से तैयार किया गया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। आपको खाने पीने की चीजें विशेष रूप से ग्रॉसरी लंबे समय तक फ्रेश और फ्लेवर फुल रखना है, तो इसमें अलग-अलग साइज के 24 डब्बे आएंगे और सभी के साथ एयरटाइट ढक्कन और चम्मच भी मिल जाएगा। अगर आप अपने किचन को मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
AMAZON BRAND के ये एयर टाइट ट्रांसपेरेंट स्टोरेज जार मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए अच्छा विकल्प हैं। इन्हें BPA फ्री मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो इन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। खासकर अगर आप अकेले रहते हैं या घर पर 2 से 3 लोग ही रहते हैं, तो ये विकल्प अच्छा देगा। अगर आपके किचन में भी खाने पीने की चीजें बिखरी रहती हैं, तो ये डब्बे उन्हें ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करेंगे।
VOLTURI एयर टाइट किचन स्टोरेज जार कंटेनर में 1200ML के 6 डब्बे आएंगे। इनमें मंथली ग्रोसरी आराम से रख सकते हैं। ये एयर टाइट कंटेनर BPA फ्री हैं, जिसे फूड स्टोरेज के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इसे काफी लोगों ने आर्डर किया है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। PRIME DAY SALE में इनपर 70% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
AMAZON BRAND के एयर टाइट डब्बे मंथली ग्रॉसरी स्टोरेज के लिए बढ़िया विकल्प हैं। इन ट्रांसपेरेंट जार में एयर टाइट ढक्कन आएगा, इस प्रकार इन डब्बों में खाने पीने की चीज पूरी तरह सुरक्षित रहती है। इनका मटेरियल BPA फ्री है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये खाने पीने की चीजों में टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और उनका स्वाद और फ्लेवर लंबे समय तक बरकरार रखता है।
जानिए BPA-Free Kitchen Storage Containers के शानदार फायदे!
BPA-Free सामग्री से बने कंटेनर भोजन के संपर्क के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं, जिससे आप पूरे परिवार के लिए अधिक भरोसे के साथ स्टोरेज कर सकते हैं।
एक जैसे कंटेनर आपकी किचन को प्रीमियम लुक देते हैं। पारदर्शी बॉडी होने पर बिना खोले ही अंदर रखा सामान आसानी से दिखाई देता है।
स्टैकेबल डिज़ाइन वाले कंटेनर कम जगह में अधिक सामान व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं।
खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान:
हमेशा BPA-Free लिखा हुआ देखें।
एयरटाइट ढक्कन वाले डब्बे होने चाहिए।
केवल फूड-ग्रेड सामग्री से बने कंटेनर ही चुनें।
ट्रांसपेरेंट डिजाइन चुने, सामान पहचानने में समय बचता है।
ऐसे कंटेनर चुनें जिन्हें साफ करना आसान हो और जिनमें दाग कम लगें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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