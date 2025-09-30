रोजाना इस्तेमाल के लिए मंगवाएं 8 बेस्ट लाइटवेट सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन और ग्लो की गारंटी

एक सही SPF युक्त सनस्क्रीन का चयन बहुत जरूरी है। हालांकि, लोगों को लगता है सनस्क्रीन त्वचा को चिपचिपा बना देती है, पर ऐसा नहीं है। लाइटवेट सनस्क्रीन का चयन करें, इस प्रकार त्वचा प्रोटेक्टेड रहती है। साथ ही त्वचा का नेचुरल ग्लो भी बरकरार रहता है।

सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसे रोजाना इस्तेमाल करना जरूरी है। स्किन केयर एक्सपर्ट से लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट भी रोजाना सनस्क्रीन अप्लाई करने की सलाह देते हैं। सूरज की हानिकारक किरणों का प्रभाव त्वचा को डल और बेजान बना देता है, साथ ही तरह-तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में एक सही SPF युक्त सनस्क्रीन का चयन बहुत जरूरी है। हालांकि, लोगों को लगता है सनस्क्रीन त्वचा को चिपचिपा बना देती है, पर ऐसा नहीं है। लाइटवेट सनस्क्रीन का चयन करें, इस प्रकार त्वचा प्रोटेक्टेड रहती है। साथ ही त्वचा का नेचुरल ग्लो भी बरकरार रहता है। ये सनस्क्रीन त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और बिल्कुल हल्की महसूस होती है। यहां लाइटवेट सनस्क्रीन के कुछ बेस्ट विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।

Hyphen All I Need सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे आपकी स्किन फ्रेश नजर आती है। SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर बच्चों को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्शन देते हैं। वहीं इसमें नियासिनमाइड, kojic एसिड, विटामिन सी सहित kakadu प्लम की गुणवत्ता है। ये डार्क स्पॉट्स को टारगेट करते हैं और उन्हें समय के साथ हल्का करते हुए त्वचा में नेचुरल शाइन और ग्लो जोड़ते हैं। सूरज की किरणों के संपर्क में आने के 15 मिनट पहले इन्हें अपनी त्वचा पर अप्लाई करें, इससे स्किन पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहती है।

SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ Plum सुपर मैट सनस्क्रीन को आप रोजाना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी सूरज की हानिकारक किरणों से फुल प्रोटेक्शन देती है। खासकर यदि आपकी त्वचा ऑयली या एक्ने प्रॉन है, तो इसे जरूर ट्राई करें। ग्रीन टी की गुणवत्ता से भरपूर इस सनस्क्रीन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणवत्ताएं हैं, जो एक्सेस ऑयल कंट्रोल करती हैं और त्वचा को टैनिंग और सनलाइट से प्रोटेक्ट करती हैं।

रोजाना इस्तेमाल के लिए लाइटवेट सनस्क्रीन की तलाश में हैं, RE' EQUIL की अल्ट्रा मैट सनस्क्रीन ट्राई करें। SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ इस सनस्क्रीन को आप रोजाना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है, उन्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये स्वेट रेसिस्टेंट है और पसीने से रिमूव नहीं होती। इसका टेक्सचर त्वचा पर पूरी तरह ब्लेंड हो जाता है, और स्किन में अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है। जिससे किसी तरह का व्हाइट कास्ट नजर नहीं आता। खासकर आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए।

SUNSCOOP 5% नियासिनामाइड सनस्क्रीन बॉडी लोशन त्वचा को सूरज के हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही साथ मॉइश्चराइज करता है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है और ब्ल्यू लाइट के प्रभाव से भी बचाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन भी समय के साथ कम होते नजर आएंगे। ये लाइटवेट और नॉन स्टिकी है, जिसके स्किन में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। साल के सबसे बड़े सर में इस पर 34% का ऑफ मिल रहा है।

Fixderma Shadow सनस्क्रीन SPF 30 PA+++ के प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसका लाइटवेट जेल टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होता है, जिससे स्किन ऑयल फ्री और फ्रेश नजर आती है। इस सनस्क्रीन को महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर अगर आपकी त्वचा एक्ने प्रॉन या ऑयली है, तो इसे जरूर इस्तेमाल करें। इस समय इस पर 23% का ऑफ मिल रहा है। आप चाहे तो इसे करवा चौथ पर अपनी वाइफ के लिए या दिवाली पर गिफ्टिंग के तौर भी ऑर्डर कर सकते हैं।

Deconstruct सनस्क्रीन बेहद लाइटवेट है और त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन मैट इनविजिबल फिनिश देती है और त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती। ये त्वचा की 8 घंटों तक प्रोटेक्टेड रहती है। खास कर ये सन रिलेटेड एजिंग की समस्याओं को नियंत्रित रखती है। अगर आप सनस्क्रीन लेने पर विचार कर रहे हैं, तो नियमित इस्तेमाल के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है।

Aqualogica Glow+ Dewy सनस्क्रीन में पपाया और विटामिन सी की गुणवत्ता है। इसका SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करती है और स्किन में नेचुरल शाइन ऐड करती है। इसका एंटी पॉल्यूशन फैक्टर त्वचा को बाहरी प्रदूषण से और ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देता है। वहीं नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाती है और फ्रेश लुक क्रिएट करने में मदद मिलती है।

