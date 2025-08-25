ऑयली स्किन है तो ट्राई करें 6 बेस्ट सनस्क्रीन, यहां जानें इनकी विशेषता Try these 6 best sunscreens for oily skin, लाइफस्टाइल - Hindustan
ऑयली स्किन है तो ट्राई करें 6 बेस्ट सनस्क्रीन, यहां जानें इनकी विशेषता

ऑयली स्किन अधिक चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से कई बार लोग सनस्क्रीन लगाना स्किप कर देते हैं। जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को अधिक प्रभावित करती हैं। अगर आपकी त्वचा भी ऑयली है, तो ट्राई करें ये 6 बेस्ट सनस्क्रीन।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 09:37 AM
ऑयली स्किन अधिक सेंसिटिव होती है, इनपर आसानी से पिंपल निकल आते हैं। ऐसे में इनका अधिक ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क में आते वक्त। ऑयली स्किन चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग सनस्क्रीन अप्लाई करना स्किप कर देते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई न करना एक बड़ी भूल हो सकती है। सूरज के हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से त्वचा अधिक ऑयल प्रोड्यूस करती है, साथ ही अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। त्वचा पर जलन, रेडनेस और इरिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

ऑयली स्किन है तो ट्राई करें 6 बेस्ट सनस्क्रीन, यहां जानें इनकी विशेषता

कई ऐसे सनस्क्रीन विकल्प हैं, जिन्हें खासकर ऑयली स्किन के लिए तैयार किया गया है। जो न केवल आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि एक्सेस ऑयल को कंट्रोल कर त्वचा को चिपचिपा नहीं होने देते। यहां ऑयली स्किन से परेशान लोगों के लिए सनस्क्रीन के 6 बेस्ट विकल्प सुझाए गए हैं, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

The Derma Co सनस्क्रीन में 1% ह्वालूरॉनिक एसिड है, जो त्वचा को पर्याप्त पोषण प्रदान कर इन्हें अंदर से मॉइश्चराइज रखती है। इसे ड्राई, ऑयली और एक्ने प्रॉन स्किन वाले त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जेल फार्मूला त्वचा में पूरी तरह अवशोषित हो जाता है, और त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ ये सूरज की किरणों के नुकसान को कम कर देता है। जिससे सनबर्न, टैनिंग और स्किन कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा कम हो जाता है।

RE' EQUIL अल्ट्रा मैट ड्राई सनस्क्रीन SPF 50+ PA++++ के साथ त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ ये ब्लू लाइट से होने वाले स्किन डैमेज से बचाव में मदद करती है। ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये पानी और पसीने से भी नहीं हटता। साथ ही त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इस नॉन कमीडोजेनिक सनस्क्रीन को सभी त्वचा प्रकार के लोग अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं।

Fixderma Shadow सनस्क्रीन SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ आती है। ये ऑयली और एक्ने प्रॉन स्किन के लिए परफेक्ट है। ये हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन स्किन बैरियर रिपेयर करने में मदद करती है। इसका लाइटवेट टेक्सचर त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर त्वचा को पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रखता है। वहीं ये महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है। साथ ही त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता।

Hyphen सनस्क्रीन SPF 50+ PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर की साथ आती है। ये सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सनलाइट में प्रोटेक्ट करती है, साथ ही लैपटॉप एवं मोबाइल का इस्तेमाल करते वक्त निकालने वाले ब्लू लाइट रेडिएशन से भी बचाती है। इसमें नियासिनामाइड, Kojic एसिड और विटामिन सी फार्मूला, त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो त्वचा में अवशोषित हो जाती है और किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती।

Plum का ये सनस्क्रीन एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता से भरपूर है। इसमें ग्रीन टी और जिंक है, जो त्वचा को फुल प्रोटेक्शन देगी। इसके साथ ही ये मैट फिनिश में आयेगा जो, त्वचा पर किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ आयेगा। ये स्किन को अंदर से नमी प्रदान करता है, वहीं उन्हें हाइड्रेटेड रखता है। ये सन डैमेज से प्रोटेक्शन देने के साथ ही आपकी त्वचा को अंदर से मॉइश्चराइज रखता है।

Foxtale SPF 70 जेल क्रीम ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करता है, और नेचुरल ग्लो प्रदान करता है। SPF 50+ PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ त्वचा पर सूरज के हानिकारक किरणों के प्रभाव को ब्लॉक कर देती है और त्वचा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाले ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देती है। ये ऑयली स्किन से लेकर कांबिनेशन स्किन के लिए उपयुक्त है। ये नियमित इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी।

