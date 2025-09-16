इस नवरात्रि ऑर्डर करें बांधनी प्रिंटेड साड़ियों के ये 10 बेस्ट ऑप्शंस
अगर आपके पास बांधनी प्रिंटेड साड़ी नहीं है, या आप माता रानी पर चढ़ाने के लिए नई साड़ी खरीदने का सोच रही हैं, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवरात्रि शुरू होने वाली है, और आप सभी बेहद एक्साइटेड होंगी। इस दौरान आप में से बहुत सी महिलाएं 9 दिनों का व्रत भी रखने वाली होंगी। मां दुर्गा लाल रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ी पसंद करती हैं, नवरात्रि में ऐसी साड़ी पहनने का अपना एक खास महत्व है। अगर आपके पास बांधनी प्रिंटेड साड़ी नहीं है, या आप माता रानी पर चढ़ाने के लिए नई साड़ी खरीदने का सोच रही हैं, तो Amazon के ये ऑप्शंस एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहां आपको बांधनी प्रिंटेड साड़ी की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं। तो आइए हमारे साथ कीजिए बांधनी प्रिंटेड साड़ियों की शॉपिंग।
Satrani की ये वेटलेस साड़ी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस पर की भी बढ़ने प्रिंट और पतला गोटा पट्टी बॉर्डर इसे आपकी फर्स्ट चॉइस बना सकता है। इस खूबसूरत जॉर्जेट शिमर साड़ी को त्यौहार पर कैरी करने के अलावा आप ट्रेडिशनल इवेंट्स पर पहन सकती हैं। ये 5.5 मीटर की साड़ी है, जिसमें आपको 0.80 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा।
Siril की ये जॉर्जेट बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसपर आपको पतला बॉर्डर मिल जाएगा, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा। इसे नवरात्रि पर खुद कैरी करें, या आप चाहें तो इसे मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं। 5.5 मीटर की साड़ी है, जिसमें आपको 0.80 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा।
अगर नवरात्रि स्पेशल तैयार होना चाहती हैं तो बांधनी प्रिंट से बेहतर भला क्या होगा। शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। त्योहार पर इसे कैरी करें, क्योंकि इस लाइट वेट साड़ी में आप बाकी सारा काम भी आसानी से कर सकती हैं। चाहें तो मां दुर्गा को वस्त्र अर्पण करने के लिए भी इसे ऑर्डर कर सकती हैं।
MIRCHI FASHION की ये बांधनी प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी एक परफेक्ट ट्रेडिशनल वियर है, महिलाएं त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। इसपर 79% का ऑफ मिल रहा, तो ज्यादा न सोचें इसे फौरन ऑर्डर करें। इसमें आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा।
Satrani की जॉर्जेट बांधनी प्रिंटेड फेस्टिव साड़ी पर खूबसूरत बॉर्डर दिया है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। महिलाएं त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। इसपर 65% का ऑफ उपलब्ध है, तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही घर मंगवाएं।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस आएगा। महिलाएं इसे त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस और ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। इसमें बांधनी प्रिंट और पतला बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये बेहद खूबसूरत लुक देगी।
इस बांधनी प्रिंटेड शिफॉन साड़ी की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। अगर आप नवरात्रि के लिए बजट फ्रेंडली साड़ी ढूंढ रही हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें बांधनी प्रिंट और पतला बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये बेहद खूबसूरत लुक देगी।
सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। महिलाएं इसे त्योहार पर कैरी करने के अलावा वेडिंग फंक्शंस या अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। वहीं ऑफिस के नवरात्रि इवेंट पर भी ये खूबसूरत लगेगी।
कॉटन की साड़ियां पसंद है, तो ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी ऑर्डर कर सकती हैं। नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा को वस्त्र अर्पण करने के लिए ये बेस्ट विकल्प है। इसके साथ आपको अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस मिल जाएगा। जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। इस साड़ी के अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प डिस्काउंटर प्राइस पर आर्डर करें।
शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक बेहद हल्की और आरामदायक है। इस खूबसूरत साड़ी के साथ बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा, जो इसके आकर्षण में चार चांद लग रहा है। नवरात्रि पर कैरी करने के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ महिलाएं इसे अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी पहन सकती हैं। इसमें कई अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर करें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।