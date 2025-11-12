सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं हाथ-पैर तो, इन ट्रिक्स से गरम कर लें
सर्दियों के मौसम में हाथ-पांव ठंडे होना बिल्कुल कॉमन है। लेकिन समस्या तब होती है जब लाख जतन के बाद भी हाथ-पांव गर्म नहीं होते। बर्फ जैसे ठंडे हाथ-पैर से बचने के लिए अक्सर लोग मोजे, दस्ताने पहनते हैं। लेकिन हाथ-पैर जल्दी से गर्म नहीं होता। आमतौर पर शरीर ठंडे वातावरण में गर्मी को बचाये रखने के लिए हाथ-पैरों तक ब्लड का फ्लो धीमा कर देता है। जिसकी वजह से हाथ-पैर ठंडे ही रह जाते हैं। अगर सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे हाथ और पैर को गर्म करना है तो ये ट्रिक आपकी मदद कर सकती है।
हाथों को आपस में रगड़ें
सर्दियों में हाथ अगर ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं तो दोनों हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़ें। ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हाथों में गर्माहट पैदा होती है।
दोनों अंडरआर्म्स के नीचे दबाएं
जब हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हों और गर्म करने का उपाय ना मिल रहा हो तो बस दोनों हथेलियों को आर्मपिट के नीचे दबा लें। कुछ देर इसी पोजीशन में रहने से हाथ आसानी से गर्म हो जाते हैं।
पैरों में करें गर्म सरसों के तेल की मालिश
सरसों के तेल को गर्म करके पैरों की मालिश करना फायदेमंद होता है। ऐसा करने से पैरों में गर्माहट बनी रहती है। मालिश के साथ ही पैरों में मोजे पहनकर रजाई या कंबल में बैठे। ऐसा करने से हाथ-पैर आसानी से गर्म हो जाते हैं।
डाइट हो सर्दियों में अच्छी
ठंडे हाथ-पैरों का कारण कई बार विटामिन डी, बी12 की कमी होती है। या मैग्नीशियम और आयरन की कमी होने पर भी हाथ-पैर ज्यादा ठंडे होते हैं। ऐसे में हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज, बीन्स, नट्स जैसे हेल्दी और शरीर को गर्म रखने वाले फूड्स को खाना चाहिए।
गुनगुने पानी से करें मसाज
गुनगुने पानी से पैरों और हाथों को धोकर अच्छी तरह से टॉवल से साफ कर लें। ऐसा करने से भी हाथ-पैर गर्म बने रहते हैं और सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे हाथ-पैर की समस्या से राहत मिलती है
