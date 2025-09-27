World Tourism Day: भीड़भाड़ से अभी भी दूर हैं इंडिया के ये 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन worls tourism day 2025 lesser known 5 best tourist destination in india where you want to go, Travel news in Hindi - Hindustan
World Tourism Day: भीड़भाड़ से अभी भी दूर हैं इंडिया के ये 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन

World Tourism Day: घूमने-फिरने का शौक लेकिन हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर दिख रही भीड़ से परेशान हो जाते हैं। तो, जान लें ऐसे ही 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो भीड़ भाड़ से अभी भी काफी दूर रहते हैं। यहां पर आपको सुकून के साथ ही मनमोहने वाले नजारे भी मिलेंगे। जहां पर वेकेशन और एडवेंचर दोनों एंज्वॉय कर सकते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:58 PM
दुनियाभर में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों के बीच देश-दुनिया को देखने, उनकी संस्कृति को समझने और टूरिज्म के जरिए आपसी तालमेल है। हर देश और वहां बसे लोगों की अलग संस्कृति, विरासत, बोली-भाषा, खानपान और पहनावा होता है। उन सबको समझना और जानने का शौक है तो पर्यटन इस काम में मदद करता है। लोगों को एक दूसरे की दुनिया देखने के लिए प्रेरित करने के लिए ही टूरिज्म डे की शुरुआत की गई। भारत विविधताओं का देश है और यहां पर टूरिज्म का अच्छा खासा बिजनेस है। अपने देश में घूमने के साथ ही विदेश से भी लोग आते हैं। इंडिया के लोगों में पहाड़ और समुंदर देखने का काफी क्रेज है। और हर साल लाखों लोग शिमला-मनाली जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जो कम भीड़भाड़ वाले माने जाते हैं। लेकिन इनकी प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इन 5 टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जरूर जान लें। जहां पर एक बार सैर करने के बाद पता चलेगा ये जगहें किसी जन्नत से कम नहीं।

चकराता

पहाड़ों की सैर करना पसंद है तो चकराता जरूर जाएं। देहरादून से 89 किमी की दूरी है। जो ढाई से तीन घंटे में पूरी की जा सकती है। घने देवदार के जंगल और हरियाली के साथ ही यहां का टाइगर फाल्स फेमस है। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो चकराता जैसी जगह को घूमने का चांस बिल्कुल ना मिस करें।

मौलिन्नोंग

अगर आपको घूमने का शौक है तो मेघालय राज्य में बसे एशिया के सबसे साफ गांव की सैर जरूर कर लें। मौलिन्नोंग को भगवान का बगीचा भी बोला जाता है। यहां पर स्वच्छता गांव के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर किसी को सड़क पर कूड़ा दिख जाता है तो वो उसे खुद उठाकर डस्टबिन में डालता है। इस गांव की सैर करने के लिए बाई रोड आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि ये गांव शिलांग और चेरापूंजी से बस से कनेक्टेड है। गुवाहाटी सबसे पास का रेलवे स्टेशन है जो करीब 172 किमी दूर है। जबकि शिलांग एयरपोर्ट 78 किमी दूर। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आसानी से बस और टैक्सी इस गांव के लिए मिल जाती हैं।

जवाई

राजस्थान में घूमने के शौकीन लोगों के लिए हिडन प्लेस है जवाई। ये एक तेंदुआ सफारी है जहां पर आप तेंदुआ जैसे जंगली जानवर के साथ ही और भी बहुत सारे जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही यहां नदी के साथ बने ग्रेनाइट के हिल्स के सुंदर नजारे ले सकते हैं और ट्रिप का मजा लोकल कल्चर का एक्सपीरिएंस कर उठा सकते हैं। जवाई तेंदुआ सफारी घूमने के लिए उदयपुर के एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है जो करीब 150 किमी दूर है। वहीं पास का रेलवे स्टेशन है फालना जो 50 किमी दूर है। जहां से आपको लोकल बस और टैक्सी जवाई के लिए मिल जाती है।

लोनर क्रेटर झील

इतिहास के साथ भूगोल पसंद है तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बनी इस झील को जरूर देख लें। 1.8 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी और 150 मीटर गहराई वाली ये झील धरती की सबसे पुरानी और अमर नेचुरल चीज है। ये झील लगभग 52 हजार साल पुरानी कही जाती है। अंतरिक्ष में उड़ने वाले उल्कापिंड के धरती से टकराकर यहां गिरने से गड्ढा हो गया। जिसे लोनार क्रेटर कहते हैं।

सापुतारा

गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन सापुतारा है। जहां पर लोग गर्मियों में सुहान मौसम का मजा लेने जाते हैं। यहां पर पहाड़ों की सुंदर वादियो के अलावा किला भी है। हटगढ़ किला जो गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे पर स्थित है।

