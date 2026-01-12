Hindustan Hindi News
यात्राWorld Last Village Where Birth and Death Are Not Allowed Do You Know the Reason?
दुनिया का आखिरी गांव, जहां जन्म और मौत दोनों पर है पाबंदी, बड़ी दिलचस्प है वजह!

संक्षेप:

Travel Places: नॉर्थ पोल से करीब 1300 किलोमीटर दूर स्थित है दुनिया का आखिरी गांव।इस जगह की खासियत सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि इसके नियम, लोग और जीवनशैली भी है, जो इसे दुनिया के सबसे अलग गांवों में शामिल करती है।

Jan 12, 2026 07:34 pm IST
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का आखिरी गांव भला कैसा होगा? क्या ये बिल्कुल सामान्य होगा या कुछ अलग? यहां लोग कैसी जिंदगी जीते होंगे और प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता होगा? ये जगह सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि असल में भी बड़ी दिलचस्प है। जी हां, यहां ना तो किसी को जन्म लेने की इजाजत है और ना ही किसी को मरने की। यह जगह नॉर्थ पोल से करीब 1300 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां की ठंड इतनी ज्यादा है कि शरीर भी लंबे समय तक खराब नहीं होता। यहां रहना, काम करना और जीवन को समझना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। इस जगह की खासियत सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि इसके नियम, लोग और जीवनशैली भी है, जो इसे दुनिया के सबसे अलग गांवों में शामिल करती है।

स्वालबार्ड है दुनिया का आखिरी गांव

इस दुनिया के आखिरी गांव का नाम स्वालबार्ड है। यह नॉर्वे के अंतर्गत आने वाला एक आर्कटिक द्वीप समूह है, जो नॉर्थ पोल से लगभग 1300 किलोमीटर दूर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से घिरा यह इलाका बेहद शांत और ठंडा है। यहां का मुख्य कस्बा लॉन्गयेरब्येन है, जहां सीमित संख्या में लोग रहते हैं। यह जगह इतनी दूर और अलग है कि यहां पहुंचना ही अपने आप में एक अनुभव बन जाता है।

दिन और रात का अनोखा खेल

स्वालबार्ड में मौसम और समय दोनों ही अलग तरह से चलते हैं। सर्दियों के दौरान यहां कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता और पूरे 24 घंटे अंधेरा रहता है। इसे पोलर नाइट कहा जाता है। वहीं गर्मियों में सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं और पूरा दिन उजाला बना रहता है। यहां रहने वाले लोगों को अपने शरीर और दिमाग को इस बदलते समय के अनुसार ढालना पड़ता है।

यहां जन्म और मृत्यु पर क्यों है रोक

स्वालबार्ड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां न तो बच्चे को जन्म दिया जा सकता है और न ही किसी को दफनाया जाता है। इसकी वजह यहां की अत्यधिक ठंड है। जमीन हमेशा जमी रहती है, जिससे शव प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा यहां अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले नॉर्वे के मुख्य शहरों में भेज दिया जाता है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी समय रहते यहां से बाहर ले जाया जाता है।

बिना वीजा के रहने की अनोखी आजादी

स्वालबार्ड की एक खास बात यह भी है कि यहां दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के लोग बिना वीजा के रह सकते हैं। यहां हर देश के नागरिकों को रहने और काम करने का बराबर अधिकार मिला है। इसी वजह से यहां अलग-अलग देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। यह जगह दुनिया के आखिरी सिरे पर बसी एक छोटी सी अंतरराष्ट्रीय सभ्यता जैसी लगती है।

सेना नहीं, लेकिन सख्त नियम

स्वालबार्ड में किसी भी देश की सेना मौजूद नहीं है। इसके बावजूद यहां सुरक्षा के नियम बेहद सख्त हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पोलर भालू हैं, जो यहां इंसानों से भी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये भालू काफी खतरनाक होते हैं। इसलिए कस्बे के बाहर कुछ सुरक्षित इलाके बनाए गए हैं। इन इलाकों से बाहर बिना राइफल के जाना गैरकानूनी माना जाता है। यहां रहने वाला हर व्यक्ति इस खतरे को समझकर ही बाहर निकलता है। इसके अलावा यहां बिल्लियों पर भी पाबंदी है, ताकि यहां की आर्कटिक बर्डस का संरक्षण किया जा सकते।

स्वालबार्ड की जीवनशैली

स्वालबार्ड में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन बेहद अनुशासित है। यहां लोग प्रकृति के करीब रहते हैं और छोटे-छोटे नियमों का पालन करना सीखते हैं। सीमित संसाधनों के साथ जीना, दूसरों पर भरोसा करना और समय की कद्र करना यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां रहने वाला हर इंसान समझता है कि इस कठोर जगह पर लापरवाही की कोई जगह नहीं है।

क्यों खास है दुनिया का आखिरी गांव

दुनिया का यह आखिरी गांव थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन शायद इसी वजह से बेहद खास भी है। यहां आकर इंसान जीवन को नए नजरिए से देखना सीखता है। स्वालबार्ड यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, नियमों का सम्मान करते हुए और सादगी से भी एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के इस आखिरी गांव को देखने और समझने का अनुभव जिंदगी भर याद रह जाता है।

Travel Places

