नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के पास लगा बड़ा मेला, झूले, लाइव शो के साथ मिलेगा जलपरी का मजा

संक्षेप: नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी चौक के पास बड़ा सा मेला लगा है, जिसे देखने के लिए लोग अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं। ये मेला 10 दिसंबर तक लगा रहेगा, चलिए बताते हैं इसमें क्या खास चीजें आई हैं।

नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के पास बड़ा सा कार्निवाल मेला लगा हुआ है, जिसमें विंटर सेल भी चल रही है। इस मेले में बड़े गोल वाले झूलों से लेकर छोटे बच्चों के लिए गाड़ी वाले झूले तक सब लगे हुए हैं। साथ ही कई 20 रुपये हर माल वाली दुकानें भी आपको मिलेंगी। अगर आप अब तक इस मेले को देखने नहीं गए हैं, तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बच्चों संग घूमने का प्लान जरूर बनाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है खास इस मेले को कार्निवाल मेला नाम दिया गया है और ये गौर सिटी मॉल से थोड़ा आगे बढ़कर मैदान में लगा हुआ है। आपको दूर से ही बड़ा वाला झूला दिखने लगेगा। इस मेले में बड़ा वाला झूला, नाव और कई तरह के बड़े झूले आपको मिलेंगे। छोटे बच्चों के लिए यहां अलग से झूले लगे हुए हैं।

ऊंट की सवारी आप इस मेले में ऊंट पर बैठकर उसकी सवारी भी कर सकते हैं। इसका टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये है। इसमें एक समय पर 1 व्यक्ति और 1 बच्चा बैठ सकता है।

जलपरी इस मेले में जलपरी थीम भी बनाया गया है, जहां पर टैंक के अंदर मछलियां हैं और कुछ लड़कियां जलपरी के लिबास में दिखेंगी। जलपरी देखने के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा। यहां पर भूत बंगला भी बनाया गया है, उसका टिकट भी सेम है।

विंटर सेल इस मेले में आपको सर्दियों के कपड़े और कंबल भी मिल जाएंगे। इन चीजों पर यहां सेल चल रही है। इसके अलावा कई दुकानें ऐसी लगी हैं, जिन पर सिर्फ 20 रुपये हर माल के दाम पर सामान मिल रहा है।

खाने-पीने के स्टॉल्स मेले में खाने के लिए आपको साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन, स्ट्रीट फूड्स सबकुछ मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर आइसक्रीम या कॉटन कैंडी का मजा भी ले सकते हैं।

लाइव शो मेले के अंदर स्टेज भी बना है, जिस पर लाइव परफॉर्मेंस लोग दे सकते हैं। संडे को कोई सेलिब्रिटी भी यहां शिरकत करता है। वैसे आप अपनी सोलो डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग कर सकते हैं।