Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राWinter Carnival Mela In Noida extension Near gaur city Ek Murti Chowk know here ticket price and all details
नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के पास लगा बड़ा मेला, झूले, लाइव शो के साथ मिलेगा जलपरी का मजा

नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के पास लगा बड़ा मेला, झूले, लाइव शो के साथ मिलेगा जलपरी का मजा

संक्षेप:

नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी चौक के पास बड़ा सा मेला लगा है, जिसे देखने के लिए लोग अपने परिवार संग पहुंच रहे हैं। ये मेला 10 दिसंबर तक लगा रहेगा, चलिए बताते हैं इसमें क्या खास चीजें आई हैं।

Mon, 24 Nov 2025 10:35 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी के पास बड़ा सा कार्निवाल मेला लगा हुआ है, जिसमें विंटर सेल भी चल रही है। इस मेले में बड़े गोल वाले झूलों से लेकर छोटे बच्चों के लिए गाड़ी वाले झूले तक सब लगे हुए हैं। साथ ही कई 20 रुपये हर माल वाली दुकानें भी आपको मिलेंगी। अगर आप अब तक इस मेले को देखने नहीं गए हैं, तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बच्चों संग घूमने का प्लान जरूर बनाएं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है खास

इस मेले को कार्निवाल मेला नाम दिया गया है और ये गौर सिटी मॉल से थोड़ा आगे बढ़कर मैदान में लगा हुआ है। आपको दूर से ही बड़ा वाला झूला दिखने लगेगा। इस मेले में बड़ा वाला झूला, नाव और कई तरह के बड़े झूले आपको मिलेंगे। छोटे बच्चों के लिए यहां अलग से झूले लगे हुए हैं।

ऊंट की सवारी

आप इस मेले में ऊंट पर बैठकर उसकी सवारी भी कर सकते हैं। इसका टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये है। इसमें एक समय पर 1 व्यक्ति और 1 बच्चा बैठ सकता है।

जलपरी

इस मेले में जलपरी थीम भी बनाया गया है, जहां पर टैंक के अंदर मछलियां हैं और कुछ लड़कियां जलपरी के लिबास में दिखेंगी। जलपरी देखने के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा। यहां पर भूत बंगला भी बनाया गया है, उसका टिकट भी सेम है।

विंटर सेल

इस मेले में आपको सर्दियों के कपड़े और कंबल भी मिल जाएंगे। इन चीजों पर यहां सेल चल रही है। इसके अलावा कई दुकानें ऐसी लगी हैं, जिन पर सिर्फ 20 रुपये हर माल के दाम पर सामान मिल रहा है।

खाने-पीने के स्टॉल्स

मेले में खाने के लिए आपको साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन, स्ट्रीट फूड्स सबकुछ मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर आइसक्रीम या कॉटन कैंडी का मजा भी ले सकते हैं।

लाइव शो

मेले के अंदर स्टेज भी बना है, जिस पर लाइव परफॉर्मेंस लोग दे सकते हैं। संडे को कोई सेलिब्रिटी भी यहां शिरकत करता है। वैसे आप अपनी सोलो डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग कर सकते हैं।

टिकट और टाइम

मेले में जाने का समय शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का रखा गया है। इसके बाद मेला बंद हो जाता है। यहां पर एंट्री के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा। 5 साल से कम के बच्चों का टिकट फ्री है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।