Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राwhy this indian city is famous called the Silver City of India know here interesting reason
भारत के इस शहर को कहा जाता है Silver City, यहां देखने को मिलेगा चांदी का नायाब काम, जानें कहां है

संक्षेप:

भारत का हर राज्य और शहर अलग चीजों के लिए मशहूर हैं। भारत में एक ऐसा शहर है, जिसे सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं।

Feb 10, 2026 05:13 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग-अलग धर्म-जाति के लोग एकसाथ रहते हैं। यहां कई खूबसूरत जगहें, व्यंजन, परिधान आपको देखने को मिलेंगे। भारत के हर राज्य और शहर की अपनी अलग कहानी है, जो इतिहास के पन्नों को पलटती है। हर शहर अपने किसी काम या चीज के लिए मशहूर है। भारत का एक खूबसूरत शहर है, जिसे सिल्वर सिटी कहा जाता है। सिल्वर का मतलब चांदी होता है और इसे चांदी का शहर क्यों कहते हैं, चलिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हैं।

कहां है चांदी का शहर

भारत के ओडिसा राज्य के कटक शहर को चांदी का शहर यानी सिल्वर सिटी कहा जाता है। यहां पर चांदी अच्छी मिलती है और इसमें महीन ताराकशी का काम यहां पर अच्छे से किया जाता है। कटक में चांदी के कलाकार फिलीग्री के लिए जाने जाते हैं, जो महीन और बारीक काम कर पाए। उन्हें ये कला अपने पूर्वजों से सीखी हुई है।

फिलीग्री क्या होता है

फिलीग्री का काम काफी बारीक होता है, जिसे धातु में अटैच किया जाता है। यह मुड़े हुए धागे या मोती या फिर दोनों को एक साथ मिलाकर धातु की सतह पर लगाया जाता है। ये काम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है। दूर-दूर से लोग चांदी खरीदने और उसमें बारीक काम करवाने के लिए कटक आते हैं।

अन्य चीजें

कटक घूमने जाएं, तो चांदी के अलावा वहां बारबाटी किले को भी देखने जाएं। यह किला महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि अपने खूबसूरत दरवाजों के लिए जाना जाता है। इस नौ मंजिला महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में गंग वंश ने करवाया था। इसके अलावा यहां पर परमहंसनाथ मंदिर है, जो कि शिव का फेमस मंदिर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान भी कटक है और उनके नाम पर यहां संग्रहालय बना हुआ है। उनसे जुड़ी हर जानकारी आपको यहां मिलेगी।

नेचुरल ब्यूटी

कटक बेहद सुंदर शहर है, जो प्राचीनता और भव्यता के लिए भी जाना जाता है। कटक घूमने जा रहे हैं, तो चंडी मंदिर, धाबलेश्वर मंदिर, ओडिशा मैरीटाइम म्यूजियम, स्टेट बोटेनिकल गार्डन, अंशुपा झील, हिरण पार्क जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। कटक में आपको नदियों से लेकर हरियाली तक सब देखने को मिलेंगे।

