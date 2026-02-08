Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राWhy this Indian City is famous called the banana city of India Know here interesting reason
भारत के इस शहर को कहा जाता है Banana City Of India, यहां जानें दिलचस्प कहानी



संक्षेप:

भारत के कई शहर अपनी अलग-अलग खासियत की वजह से जाने जाते हैं। यहां एक शहर ऐसा भी है, जिसे बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए बताते हैं कहां पर है ये केले का शहर।

Feb 08, 2026 11:03 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
भारत में कई ऐसे शहर हैं, जो किसी न किसी खास चीज के लिए जाने जाते हैं जैसे चूड़ियों का शहर, चमड़े का शहर वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी केले के शहर के बारे में सुना है। केला हम सभी खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप कभी केले के शहर घूमने गए हैं। अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है भारत का एक शहर बनाना सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। चलिए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। आखिर क्यों इस शहर को केले का शहर कहते हैं और यहां क्या खासियत है।

कहां है केले का शहर

भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य का खूबसूरत शहर है जलगांव, जिसे बनाना सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जलगांव में केले की खेती ज्यादा होती है और भारत के ज्यादातर हिस्सों में यही से केला पहुंचाया जाता है। यहां हर साल 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से केले की खेती की जाती है। यहां से फिर पूरे भारत में केले की आपूर्ति की जाती है।

क्यों बना बनाना सिटी

जलगांव पश्चिमी घाट से करीब 300 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही यहां का वातावरण शुष्क रहता है। वहीं, केलों की खेती के लिए नमी वाले वातावरण की आवश्यकता होती है। यहां पर ड्रीप इरिगेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ड्रीप इरीगेशन तकनीक में कम पानी के साथ कम समय में ही पौधों को पानी मिल जाता है। यहां पर बड़ी संख्या में केले के पेड़ पास होने के कारण इनमें गरम हवा जमा हो जाती है और ऐसे में ये जल्दी फल देते हैं।

GI मार्क

साल 2016 में जलगांव के केले को GI (Geographical Indication) मार्क प्राप्त हुआ। यह मार्क इस क्षेत्र के केले की विशिष्टता और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। जलगांव के केले बेहद मीठे और बड़े होते हैं। लोग दूर-दूर से यहां पर केले खरीदने आते हैं और फिर आगे उनका व्यापार करते हैं। तो अब अगर आप कभी महाराष्ट्र जाएं, तो जलगांव के केले भी खाएं। साथ ही यहां पर केले की खेती देखने को भी मिलेगी। जलगांव केले के अलावा कपास और गन्ने की खेती के लिए भी मशहूर है।

Travel Tips

