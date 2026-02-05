भारत का वो शहर, जिसे कहा जाता है 'मिठाइयों की राजधानी'!
भारत का एक ऐतिहासिक शहर अपनी संस्कृति, साहित्य और कला के साथ-साथ अनोखी मिठाइयों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है। यहां की मिठास सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत का हिस्सा है।
भारत में अगर किसी शहर को मिठाइयों की पहचान मिली है, तो वह जगह सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। यहां की मिठाइयां भावनाओं, परंपराओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। त्योहार हो, पूजा हो या फिर साधारण सा दिन - मीठा यहां संस्कृति का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक डेजर्ट।
- यह शहर कोलकाता है, जिसे 'Sweet Capital of India' कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रसगुल्ला, संदेश, चमचम, मिष्ठी दोई और ना जाने कितनी दूध से बनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मिठाइयों की खास बात यह है कि ये ज्यादा भारी नहीं होतीं, बल्कि हल्की, स्पॉन्जी और संतुलित मिठास लिए होती हैं। कोलकाता में मिठाई बनाना एक कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है।
- कोलकाता की मिठाइयों की जड़ें 19वीं सदी से जुड़ी हैं, जब छेना आधारित मिठाइयों का चलन शुरू हुआ। माना जाता है कि बंगाल में पहली बार छेना का सही इस्तेमाल कर मिठाइयां बनाई गईं, जिसने पूरे भारत की मिठाई संस्कृति को नया रूप दिया। यहीं से रसगुल्ला और संदेश जैसी मिठाइयां लोकप्रिय हुईं।
- शहर की हर गली में आपको कोई ना कोई पुरानी मिठाई की दुकान मिल जाएगी, जहां सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ रहती है। यहां मिठाइयां सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का जरिया भी हैं। किसी के घर जाना हो, शुभ काम हो या फिर त्योहार - मिठाई साथ ले जाना जरूरी माना जाता है।
- कोलकाता की मिठास उसके लोगों के स्वभाव में भी झलकती है। जैसे यहां की मिठाइयां नरम और सॉफ्ट होती हैं, वैसे ही यहां की संस्कृति भी अपनापन और गर्मजोशी से भरी हुई है। यही वजह है कि यह शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव बन जाता है।
अगर आप फूड टूरिज्म के शौकीन हैं और भारत की पारंपरिक मिठाइयों को उनके असली स्वाद में चखना चाहते हैं, तो यह शहर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहां की मिठाइयां आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ती हैं।
