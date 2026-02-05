Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राWhy this Indian City is called the Sweet Capital of India
भारत का वो शहर, जिसे कहा जाता है 'मिठाइयों की राजधानी'!

भारत का वो शहर, जिसे कहा जाता है 'मिठाइयों की राजधानी'!

संक्षेप:

भारत का एक ऐतिहासिक शहर अपनी संस्कृति, साहित्य और कला के साथ-साथ अनोखी मिठाइयों के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है। यहां की मिठास सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत का हिस्सा है।

Feb 05, 2026 12:01 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में अगर किसी शहर को मिठाइयों की पहचान मिली है, तो वह जगह सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। यहां की मिठाइयां भावनाओं, परंपराओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। त्योहार हो, पूजा हो या फिर साधारण सा दिन - मीठा यहां संस्कृति का हिस्सा है, ना कि सिर्फ एक डेजर्ट।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  • यह शहर कोलकाता है, जिसे 'Sweet Capital of India' कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रसगुल्ला, संदेश, चमचम, मिष्ठी दोई और ना जाने कितनी दूध से बनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मिठाइयों की खास बात यह है कि ये ज्यादा भारी नहीं होतीं, बल्कि हल्की, स्पॉन्जी और संतुलित मिठास लिए होती हैं। कोलकाता में मिठाई बनाना एक कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है।
  • कोलकाता की मिठाइयों की जड़ें 19वीं सदी से जुड़ी हैं, जब छेना आधारित मिठाइयों का चलन शुरू हुआ। माना जाता है कि बंगाल में पहली बार छेना का सही इस्तेमाल कर मिठाइयां बनाई गईं, जिसने पूरे भारत की मिठाई संस्कृति को नया रूप दिया। यहीं से रसगुल्ला और संदेश जैसी मिठाइयां लोकप्रिय हुईं।

ये भी पढ़ें:ब्रज की होली: जानें कब है बरसाना-नंदगांव में लड्डू, लट्ठमार और फूलों वाली होली!
  • शहर की हर गली में आपको कोई ना कोई पुरानी मिठाई की दुकान मिल जाएगी, जहां सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ रहती है। यहां मिठाइयां सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का जरिया भी हैं। किसी के घर जाना हो, शुभ काम हो या फिर त्योहार - मिठाई साथ ले जाना जरूरी माना जाता है।
  • कोलकाता की मिठास उसके लोगों के स्वभाव में भी झलकती है। जैसे यहां की मिठाइयां नरम और सॉफ्ट होती हैं, वैसे ही यहां की संस्कृति भी अपनापन और गर्मजोशी से भरी हुई है। यही वजह है कि यह शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव बन जाता है।

ये भी पढ़ें:छोटा शहर, बड़ी सोच: जानें क्यों कहलाता है ये 'भारत का मिनी जापान'

अगर आप फूड टूरिज्म के शौकीन हैं और भारत की पारंपरिक मिठाइयों को उनके असली स्वाद में चखना चाहते हैं, तो यह शहर आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहां की मिठाइयां आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Travel Places Kolkata

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।