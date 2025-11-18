Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राWhy Mussoorie Landour Is the Best Budget Winter Trip Complete 2 Day Cost Breakdown
सर्दियों में मसूरी-लंढौर नहीं घूमें तो क्या किया? जानें 2 दिनों की ट्रिप पर टोटल कितना खर्च आएगा!

सर्दियों में मसूरी-लंढौर नहीं घूमें तो क्या किया? जानें 2 दिनों की ट्रिप पर टोटल कितना खर्च आएगा!

संक्षेप: Mussoorie Landour Trip: अगर आप भी सर्दियों में मसूरी-लंढौर हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाने की सोच रहे हैं, तो चलिए एक बजट फ्रेंडली प्लान जान लेते हैं। इस हिसाब से आपकी ट्रिप कम खर्चे के हो जाएगी और एंजॉय भी फुल होगा।

Tue, 18 Nov 2025 01:00 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नवंबर-दिसंबर की सर्दियां घर में ही बैठे बीता रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये टाइम ट्रिप प्लान करने के लिए बेस्ट है। कहते हैं इस मौसम की खूबसूरती को महसूस करना है तो मसूरी-लंढौर की एक ट्रिप तो बनती है। पहाड़ों की हल्की धूप, शाम की ठंड और पहाड़ी कैफे की वाइब, ये ट्रिप किसी सपने से कम नहीं लगती। सबसे अच्छी बात है कि ये बजट फ्रेंडली भी है और 2 से 3 दिन भी काफी हैं, एक परफेक्ट ट्रिप के लिए। अगर आप भी सर्दियों में मसूरी-लंढौर हिल स्टेशन पर घूमने का प्लान बनाने की सोच रहे हैं, तो चलिए एक बजट फ्रेंडली प्लान जान लेते हैं। इस हिसाब से आपकी ट्रिप कम खर्चे के हो जाएगी और एंजॉय भी फुल होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मसूरी-लंढौर की ट्रिप में कितना खर्चा आएगा?

ट्रैवल कोस्ट जानें

अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही सस्ते में आपकी ट्रिप निपट जाएगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट से देहरादून के लिए लगभग 250-300 रुपए में बस आराम से मिल जाती है। इसके बाद आपको देहरादून से मसूरी तक के लिए बस लेनी है, जिसका किराया लगभग 80 रुपए आता है।

स्टे के लिए होटल का खर्च

अब मसूरी में आपको स्टे के लिए होटल भी बुक करना होगा। यहां अगर आप एक बेसिक होटल लेते हैं तो दिन के 750 से 900 रुपए के प्राइज में अच्छा होटल आराम से मिल जाता है।

लोकल ट्रैवल के लिए स्कूटी रेंट करें

अब ट्रिप के पहले दिन जितना हो सके मसूरी एक्सप्लोर करें, खासतौर से अगर पहली बार जा रहे हैं तो। इसी दिन आप एक स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जो आपको लगभग 250 रुपए में मिल जाएगी, 12 घंटों के लिए। इसमें लगभग 100 रूपए का फ्यूल डलवाकर आप अगले दिन लंढौर घूम सकते हैं।

दो दिनों की ट्रिप का टोटल खर्च

ऐसे में अगर मोटा-मोटा देखें तो दो दिनों की ट्रिप का खर्चा लगभग 3000-3500 के बीच बैठ जाएगा। दोस्तों के साथ या सोलो ट्रैवल के लिए बजट फ्रेंडली जगह ढूंढ रहे हैं, तो मसूरी-लंढौर की ट्रिप आपके प्लान में परफेक्ट फिट हो जाएगी।

घूमने के लिए पॉपुलर जगहें

मसूरी-लंढौर में घूमने के लिए मॉल रोड, कैंपटी फॉल, हैप्पी वैली, गन हिल, कंपनी गार्डन, दलाई हिल्स, बुद्धिस्ट टेंपल, जॉर्ज एवरेस्ट पीक और लाल टिब्बा कुछ फेमस स्पॉट्स हैं, जहां आपको जरूर घूमना चाहिए।

ये भी पढ़ें:वीकेंड्स पर 3 दिन निकालकर प्लान करें जयपुर की ट्रिप, एक्सप्लोर करें ये जगहें
ये भी पढ़ें:वीकेंड्स पर बना लें 2 दिनों की जोधपुर ट्रिप का प्लान, एक्सप्लोर करें ये जगहें
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Travel Places Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।