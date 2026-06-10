केरल के इस गांव को कहा जाता है भारत का 'वेनिस', यहां पानी में तैरती हैं सड़कें, बैकवॉटर बोटिंग का ले सकते हैं मजा
इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या भारत के वेनिस कहे जाने वाले गांव को देखा है। भारत में भी वेनिस जैसे नजारे वाला खूबसूरत गांव है, जहां पर पानी पर सड़कें तैरती हैं। चलिए आपको इस गांव के बारे में बताते हैं।
Venice of India in Hindi: आपने इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के बारे में खूब सुना होगा कि वह कितना खूबसूरत है और वहां का नजारा किसी स्वर्ग जैसा लगता है। वेनिस लगभग 150 से अधिक नहरों और 400 से अधिक पुलों से जुड़ा हुआ है। वहां सड़कें कम और पानी ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम आपको बताए कि वेनिस जैसा ही नजारा आप भारत में देख सकते हैं तो? जी हां, भारत का वेनिस कहा जाने वाला एक गांव केरल में मौजूद है, जहां पर पानी में तैरती हुई सड़कें दिखेंगी। इस खूबसूरत गांव में चारों तरफ हरियाली और पानी ही दिखाई देगा। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वह केरल के अलप्पुझा जिले में स्थित है। इस गांव को लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट भी बना लिया है और यहां पर पानी से जुड़ी कई एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो चलिए इस गांव के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
कौन सा है गांव
केरल राज्य के अलप्पुझा जिले में मौजूद कुट्टनाड क्षेत्र में स्थित वेलियानाड गांव की हम बात कर रहे हैं, जिसे भारत का वेनिस कहा जाता है। अगर आप कभी केरल जाने का प्लान बनाते हैं, तो इस गांव को देखने जरूर जाएं। आपको भारत में ही वेनिस का फुल मजा मिल जाएगा। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस गांव को देखने आते हैं और यहां की तस्वीरें खींचते हैं। इस वेनिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर भी चारों तरफ पानी ही दिखेगा।
बैकवॉटर बोटिंग का मिलेगा मजा
वेलियानाड गांव में आप बैकवॉटर बोटिंग का मजा, हाउसबोट का एक्सपीरियंस, नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं। बैकवॉटर बोटिंग के दौरान आप हरे-भरे धान के खेत और पक्षियों और जलीय जीवों को देख सकते हैं। अगर यहां रुकने का प्लान है, तो लकड़ी से बने घर में ठहरें। ये आपके लिए नया और अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
घूमने का सही समय
वेनियानाड गांव घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सही सीजन चुनें। आप अक्टूबर से मार्च तक के बीच में घूमने जा सकते हैं। वैसे तो ऑफ सीजन में जाना भी सही होता और इस समय भीड़ भी कम मिलेगी, लेकिन हल्की गर्मी रहती है। साथ ही कभी भी बारिश हो सकती है।
कैसे पहुंचे यहां
वेलियानाड गांव जाने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस वाला साधन चुन सकते हैं। जो भी आपके बजट और बेहतर ऑप्शन के हिसाब से हो। तो चलिए आपको तीनों साधन से पहुंचने का जरिया बताते हैं-
फ्लाइट से जाने पर
सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है- Cochin International Airport। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या फिर कैब लेकर सीधा वेलियानाड गांव पहुंच सकते हैं।
ट्रेन से जाने पर
यहां पहुंचने के लिए सबसे करीबी Alappuzha Railway Station, Kottayam Railway Station है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों से इन स्टेशनों के लिए ट्रेनें मौजूद हैं। स्टेशन से आगे टैक्सी या स्थानीय बस मिल जाती है।
बस से जा रहे हैं तो
दिल्ली से जा रहे हैं, तो केरल तक पहुंचने के लिए बस लें। फिर वहां से वेलियानाड, आलप्पुझा और कोट्टायम तक के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। वहां से टैक्सी से आप गांव पहुंच सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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