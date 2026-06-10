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केरल के इस गांव को कहा जाता है भारत का 'वेनिस', यहां पानी में तैरती हैं सड़कें, बैकवॉटर बोटिंग का ले सकते हैं मजा

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या भारत के वेनिस कहे जाने वाले गांव को देखा है। भारत में भी वेनिस जैसे नजारे वाला खूबसूरत गांव है, जहां पर पानी पर सड़कें तैरती हैं। चलिए आपको इस गांव के बारे में बताते हैं।

केरल के इस गांव को कहा जाता है भारत का 'वेनिस', यहां पानी में तैरती हैं सड़कें, बैकवॉटर बोटिंग का ले सकते हैं मजा

Venice of India in Hindi: आपने इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के बारे में खूब सुना होगा कि वह कितना खूबसूरत है और वहां का नजारा किसी स्वर्ग जैसा लगता है। वेनिस लगभग 150 से अधिक नहरों और 400 से अधिक पुलों से जुड़ा हुआ है। वहां सड़कें कम और पानी ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम आपको बताए कि वेनिस जैसा ही नजारा आप भारत में देख सकते हैं तो? जी हां, भारत का वेनिस कहा जाने वाला एक गांव केरल में मौजूद है, जहां पर पानी में तैरती हुई सड़कें दिखेंगी। इस खूबसूरत गांव में चारों तरफ हरियाली और पानी ही दिखाई देगा। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वह केरल के अलप्पुझा जिले में स्थित है। इस गांव को लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट भी बना लिया है और यहां पर पानी से जुड़ी कई एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो चलिए इस गांव के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

कौन सा है गांव

केरल राज्य के अलप्पुझा जिले में मौजूद कुट्टनाड क्षेत्र में स्थित वेलियानाड गांव की हम बात कर रहे हैं, जिसे भारत का वेनिस कहा जाता है। अगर आप कभी केरल जाने का प्लान बनाते हैं, तो इस गांव को देखने जरूर जाएं। आपको भारत में ही वेनिस का फुल मजा मिल जाएगा। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस गांव को देखने आते हैं और यहां की तस्वीरें खींचते हैं। इस वेनिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर भी चारों तरफ पानी ही दिखेगा।

बैकवॉटर बोटिंग का मिलेगा मजा

वेलियानाड गांव में आप बैकवॉटर बोटिंग का मजा, हाउसबोट का एक्सपीरियंस, नेचर फोटोग्राफी कर सकते हैं। बैकवॉटर बोटिंग के दौरान आप हरे-भरे धान के खेत और पक्षियों और जलीय जीवों को देख सकते हैं। अगर यहां रुकने का प्लान है, तो लकड़ी से बने घर में ठहरें। ये आपके लिए नया और अच्छा एक्सपीरियंस होगा।

घूमने का सही समय

वेनियानाड गांव घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सही सीजन चुनें। आप अक्टूबर से मार्च तक के बीच में घूमने जा सकते हैं। वैसे तो ऑफ सीजन में जाना भी सही होता और इस समय भीड़ भी कम मिलेगी, लेकिन हल्की गर्मी रहती है। साथ ही कभी भी बारिश हो सकती है।

कैसे पहुंचे यहां

वेलियानाड गांव जाने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस वाला साधन चुन सकते हैं। जो भी आपके बजट और बेहतर ऑप्शन के हिसाब से हो। तो चलिए आपको तीनों साधन से पहुंचने का जरिया बताते हैं-

फ्लाइट से जाने पर

सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है- Cochin International Airport। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या फिर कैब लेकर सीधा वेलियानाड गांव पहुंच सकते हैं।

ट्रेन से जाने पर

यहां पहुंचने के लिए सबसे करीबी Alappuzha Railway Station, Kottayam Railway Station है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों से इन स्टेशनों के लिए ट्रेनें मौजूद हैं। स्टेशन से आगे टैक्सी या स्थानीय बस मिल जाती है।

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बस से जा रहे हैं तो

दिल्ली से जा रहे हैं, तो केरल तक पहुंचने के लिए बस लें। फिर वहां से वेलियानाड, आलप्पुझा और कोट्टायम तक के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। वहां से टैक्सी से आप गांव पहुंच सकेंगे।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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