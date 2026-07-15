हर साल क्यों निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

हर साल लाखों श्रद्धालू पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। लकड़ी के ऊंचे-ऊंचे रथ, भक्ति गीतों की गूंज इस यात्रा को मजेदार बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, तो यहां जानिए पूरी कहानी।

हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ को विष्णू भगवान का अवतार और कृष्ण भगवान का रूप माना जाता है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ जी का एक विशाल मंदिर भी है। ये मंदिर न केवल आस्था का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली है। इस मंदिर में हर 12 या 19 साल में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पुरानी मूर्ति के अंदर से एक गुप्त ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। ऐसे में सालों से यहां काम कर रहे पुजारियों का मानना है कि यह साक्षात भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी धड़क रहा है। मंदिर को लेकर कई रोचक कहानियां हैं। इस मंदिर में हर साल बड़े ही धूम-धाम से रथ यात्रा निकाली जाती है। जिसमें लाखों श्रद्धालू पहुंचते हैं। इस साल ये यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल ये रथ यात्रा क्यों निकलती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आइए जानें-

क्यों निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर में विराजमान हैं। रथ यात्रा के समय पर यात्रा अपने मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक सार्वजनिक रूप से जाती है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन उत्सवों में से एक माना जाता है। परंपरा के अनुसार, भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। वे वहां लगभग 7 दिन रहते हैं और फिर वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को 'बहुदा यात्रा' कहा जाता है।

इस यात्रा को निकालने का एक और उद्देश्य यह भी है कि प्राचीन समय में हर व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसे में रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं बाहर निकलकर नगर भ्रमण करते हैं ताकि हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग उनके दर्शन कर सकें।

पहली बार कब निकली थी रथ यात्रा मान्यता है कि राजा इन्द्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। भगवान की मूर्तियों की स्थापना के बाद उन्होंने पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन कराया, जिससे भगवान नगर भ्रमण पर निकले और सभी लोगों को दर्शन दिए।

क्यों अधूरी सी दिखती हैं मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियां कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन हुए और उन्होंने उस रूप की स्थापना करवाने का संकल्प लिया। उनके रूप को बनाने के लिए उन्हें समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिली थीं। इस दौरान एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा आए और उन्होंने शर्त रखी कि वे बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और काम पूरा होने तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कोई आवाज न आने पर राजा और रानी परेशान हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते उन्होंने पाया कि अंदर बढ़ई नहीं थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी-सी दिखाई देने वाली मूर्तियां विराजमान थीं। जिसके बाद राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं मूर्तियों की स्थापना कर दी गई।