भारतीय पासपोर्ट के क्यों हैं चार अलग रंग? जानें इनकी खासियत और कौन सा कलर किसे मिलता है

भारतीय पासपोर्ट के क्यों हैं चार अलग रंग? जानें इनकी खासियत और कौन सा कलर किसे मिलता है

संक्षेप:

आप जब भी विदेश यात्रा करने गए होंगे तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी। आपका पासपोर्ट नीले रंग का होगा लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में चार अलग रंग के पासपोर्ट चलते हैं। ये पासपोर्ट अलग होते हैं और सभी को उस हिसाब से मिलते हैं।

Jan 07, 2026 04:16 pm IST
विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट के बिना आप देश से बाहर की यात्रा नहीं कर सकते और आम नागरिकों के पास नीले रंग का पासपोर्ट होता है लेकिन क्या आप जानते हैं पासपोर्ट सिर्फ नीले रंग का नहीं होता। बल्कि भारत में चार अलग रंगों के पासपोर्ट चलते हैं। इनमें नीला, नारंगी, सफेद, मरून रंग शामिल किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं चारों पासपोर्ट के रंगों का मतलब और इनमें क्या अंतर होता है और ये कैसे किसे दिया जाता है।

1- नीला पासपोर्ट- नीले रंग का पासपोर्ट आमतौर पर हर किसी के पास आपको मिल जाएगा। इस रंग का पासपोर्ट आम नागरिकों को दिया जाता है। खासतौर पर ये पासपोर्ट बाहर पढ़ने, घूमने, बिजनेस करने वाले लोगों को दिया जाता है, जो आम नागरिक हैं। इसे पाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं।

2- सफेद पासपोर्ट- सफेद रंग वाला पासपोर्ट बड़ी पोजिशन वाले सरकारी अधिकारियों, सिविल सर्विस या सैन्य अफसरों को दिया जाता है। जब भी उन्हें किसी आधिकारिक काम के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो इस पासपोर्ट से एयरपोर्ट पर काफी सहूलियत मिल जाती है। सफेद पासपोर्ट सरकारी पद की भी पहचान करता है लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। इसके लिए सरकारी आईडी, विभाग से ड्यूटी सर्टिफिकेट, आधिकारिक फॉरवर्डिंग लेटर और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की अनुमति की जरूरत होती है।

3- ऑरेंज पासपोर्ट- ऑरेंज कलर का पासपोर्ट ईसीआर (ECR) श्रेणी वाले लोगों को दिया जाता है। इसका मतलब है Emigration Check Required। ये पासपोर्ट उन्हें मिलता है, जो पढ़ाई में बिना योग्यता हासिल किए विदेश किसी काम की तलाश में जा रहे होते हैं। इस पासपोर्ट को पाने के लिए कई टेस्ट देने पड़ते हैं और एयरपोर्ट पर कड़े इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है।

4- मरून पासपोर्ट- लाल या मरून रंग के पासपोर्ट डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कहलाते हैं, ये राजनयिकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जारी किया जाता है। जैसे इस रंग का पासपोर्ट देश के प्रधानमंत्री या ऐसे ही ऊंचे पदों वाले लोगों को दिया जाता है। ये पासपोर्ट होल्डर लोगों को कई देशों में वीजा-फ्री या फास्ट-ट्रैक वीजा की सुविधा मिल जाती है। इस पासपोर्ट के साथ ई-पासपोर्ट फॉर्मेट की सुविधा भी मौजूद है।

रंग का खास महत्व- पासपोर्ट के हर अलग रंग का खास महत्व है। नीला रंग आपकी पर्सनल यात्रा को दर्शाता है, लाल राजनयिक स्थिती बताता है, सफेद रंग आधिकारिक काम को दर्शाता है और नारंगी रंग ईसीआर यात्रियों की पहचान बताता है।

