क्यों भारत के ज्यादातर हिल स्टेशनों में होती है मॉल रोड? जानें पूरा इतिहास

Feb 20, 2026 02:02 pm IST
भारत के लगभग हर मशहूर हिल स्टेशन में मॉल रोड क्यों होती है? क्या यह सिर्फ शॉपिंग की जगह है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण छिपा है? आइए जानते हैं मॉल रोड की दिलचस्प कहानी।

भारत के हिल स्टेशन घूमने की बात हो और मॉल रोड का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिमला की मॉल रोड हो, मसूरी की पहाड़ी सैरगाह या नैनीताल की झील के किनारे चलती सड़क- मॉल रोड हर हिल स्टेशन की पहचान बन चुकी है। यहां लोग ना सिर्फ शॉपिंग और स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं, बल्कि ठंडी हवा, पहाड़ों के नजारे और शाम की सैर का सुकून भी महसूस करते हैं।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत के ज्यादातर हिल स्टेशनों में मॉल रोड क्यों होती है? क्या यह सिर्फ टूरिज्म के लिए बनाई गई है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण छिपा है? दरअसल, मॉल रोड की कहानी ब्रिटिश काल से जुड़ी है, जब इसे सामाजिक मेल-जोल, सैर और व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था।

मॉल रोड क्या होती है?

मॉल रोड आमतौर पर पहाड़ों के बीच एक समतल और चौड़ी सड़क होती है, जहां से आसपास की घाटियों और पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखता है। यहां वाहनों की आवाजाही सीमित या पूरी तरह बंद होती है, ताकि पर्यटक आराम से टहल सकें और माहौल का आनंद ले सकें।

मॉल रोड की शुरुआत कब और कैसे हुई?

मॉल रोड की अवधारणा ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी के अंत में आई। इसका नाम लंदन की प्रसिद्ध ‘The Mall’ से प्रेरित है, जो वहां की एक फैशनेबल वॉकिंग स्ट्रीट थी।

जब अंग्रेज अधिकारी गर्मियों में भारत के मैदानी इलाकों की तपिश से बचने के लिए पहाड़ों में आते थे, तो वे शाम की सैर के लिए ऐसी सड़कों का इस्तेमाल करते थे।

औपनिवेशिक दौर (Colonial Era) में मॉल रोड की भूमिका

ब्रिटिश काल में मॉल रोड को सामाजिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। यहां क्लब, पोस्ट ऑफिस, चर्च, थिएटर और कैफे बनाए गए। Darjeeling की मॉल रोड से कंचनजंघा के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं, जबकि Shimla Mall Road स्कैंडल पॉइंट से टेलीग्राफ ऑफिस तक फैली हुई है।

आर्किटेक्चर और प्लानिंग

मॉल रोड आमतौर पर हिल स्टेशन की सबसे चौड़ी और अच्छी तरह से मेंटेन की गई सड़क होती है। यहां विक्टोरियन और औपनिवेशिक शैली की इमारतें देखने को मिलती हैं, जो आज भी इन जगहों को ऐतिहासिक पहचान देती हैं।

आज के समय में मॉल रोड का महत्व

आज मॉल रोड सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि पर्यटन की जान है। यहां ऊनी कपड़े, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, स्मृति चिन्ह, कैफे और रेस्टोरेंट मिलते हैं। Nainital Mall Road झील के समानांतर चलती है और शाम की सैर के लिए सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र

मॉल रोड पहले अंग्रेज अधिकारियों की मेल-जोल की जगह थी और आज यह परिवारों, कपल्स और पर्यटकों की पसंदीदा वॉकिंग स्ट्रीट बन चुकी है। यहां लोग ना सिर्फ खरीदारी करते हैं, बल्कि पहाड़ों की शांति और खूबसूरती को भी महसूस करते हैं।

घूमें जरूर! मॉल रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भारतीय हिल स्टेशनों की आत्मा है। यह इतिहास, संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय जीवनशैली को एक साथ जोड़ती है और यही वजह है कि हर हिल स्टेशन की पहचान उसकी मॉल रोड से होती है।

Shubhangi Gupta

