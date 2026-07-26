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होटल और ट्रेन में रंगीन नहीं, सफेद चादर ही क्यों बिछाई जाती है? जानिए इसके पीछे की खास वजह

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपने कभी गौर किया है कि होटल और ट्रेन में ज्यादातर सफेद चादर ही बिछाई जाती है? इसके पीछे सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि कई कारण हैं। जानिए आखिर क्यों सफेद चादर ही बन गई है दुनिया भर के होटल और रेलवे की पहली पसंद।

why are not colourful bedsheets used in hotel rooms and train seats
होटल और ट्रेन में रंगीन बेडशीट क्यों नहीं होती

होटल के कमरों और ट्रेन की सीटों पर आपको हमेशा सफेद चादरें ही बिछी हुई दिखाई देंगी। रंगीन चादरें शायद ही कभी नजर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ सफेद चादरों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रंगीन चादरों का नहीं? दरअसल, इसके पीछे एक बड़ा और बेहद दिलचस्प लॉजिक छिपा है। यह फैसला केवल दिखावे के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि इसका सीधा संबंध साफ-सफाई, रखरखाव, लोगों की सुविधा से भी है। आइए जानते हैं कि होटलों और ट्रेनों में सफेद चादरें ही क्यों बिछाई जाती हैं।

सफेद चादर से लगता है सफाई का पता

सफेद कपड़ा हो या फिर चादर उस पर गंदगी या दाग आसानी से दिख जाते हैं। ऐसे में सफेद चादर स्वच्छता दिखाती है। सफेद चादर जब बिल्कुल साफ दिखती है, तो हमारे मन को भी शांति मिल जाती है कि ये साफ-सुथरी है। साथ ही अगर किसी भी तरह का पीलापन, दाग या गंदगी चादर पर दिखती है, तो उसे दोबारा साफ किया जाता है या बदल दिया जाता है।

सफाई करने में होती है आसानी

सफेद चादरों की सफाई करना भी आसान होता है। अगर रंगीन चादर बिछाते हैं, तो कलर छूटने का फीका पड़ने का डर रहता है लेकिन सफेद चादरों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें एक साथ मशीन में डालकर धोया जा सकता है और जिद्दी दागों को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रंगीन चादरों पर ब्लीच डालने पर रंग उड़ जाता है। सफेद चादर साफ दिखने के साथ खुशबू से महकती रहती हैं।

दिमाग को मिलता है सुकून

साइकोलॉजी कहती है कि सफेद रंग सिर्फ स्वच्छता ही नहीं शांति भी देता है और दिमाग को सुकून भी मिलता है। जब हम सफेद चादर वाला बिस्तर देखते हैं, तो उसे साफ और आरामदायक मान लेते हैं और फिर हमें उस माहौल में अच्छा लगने लगता है। यही कारण है कि लग्जरी होटल हो या फिर हाई-फाई ट्रेन सभी व्हाइट बेडशीट का ही इस्तेमाल करते हैं।

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रखरखाव रहता है आसान

होटलों और रेलवे में हर दिन बड़ी संख्या में चादरों की धुलाई होती है। यदि अलग-अलग रंगों की चादरें हों, तो उन्हें अलग-अलग धोना पड़ता है। लेकिन सफेद चादरों को एक साथ धोया जा सकता है, जिससे समय, मेहनत और लागत तीनों की बचत होती है। सफेद रंग रोशनी को बेहतर तरीके से परावर्तित करता है। इससे होटल का कमरा या ट्रेन का केबिन अधिक उजला दिखता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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