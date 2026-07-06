भारत का ये शहर कहलाता है 'साइलेंट सिटी', यहां बेवजह हॉर्न बजाना है मना, जानें क्या हैं नियम-कानून
भारत में एक ऐसा खूबसूरत शहर है, जिसे साइलेंट सिटी कहा जाता है। ये शहर प्रदूषण मुक्त है और यहां पर आपको गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देगा। चलिए आपको इस खूबसूरत शहर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और यहां का कायदा-कानून बताते हैं।
भारत बेहद खूबसरत देश है, जिसके हर राज्य और शहर की अपनी खासियत है। आज हम भारत के जिस शहर की बात करने जा रहे हैं, उसे साइलेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप बड़े शहरों के जाम में अगर फंसे होंगे, तो वहां सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न का शोर ही सुनाई दिया होगा। कई बार तो लोग चलते-चलते गाड़ी ओवरटेक कर लेते हैं लेकिन साइलेंट सिटी में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहां पर लोग जाम में फंसे रहेंगे लेकिन हॉर्न बजाकर किसी को तंग नहीं करते और ना ही कभी ओवरटेक करते हुए गाड़ी भगाते हैं। इस शहर में सभी एक दूसरे को प्यार-सम्मान देते हुए रहते हैं और यही वजह है कि इस शहर को शांत कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस शहर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मिजोरम की राजधानी आइजोल शहर की। ऐसा नहीं है कि यहां पर लोग बोलते नहीं है बल्कि यहां पर आपको फालतू का शोर सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर आज आपको साइलेंट सिटी के बारे में बताते हैं।
क्यों कहलाता है साइलेंट सिटी?
मिजोरम की राजधानी आइजोल सबसे शांत, सुंदर और प्रदूषण मुक्त शहर है। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में कहीं जाना चाहते हैं, तो आइजोल शहर घूमने जाएं। यह शहर ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1132 मीटर है। शहर की खूबसूरत वादियों के कारण ही इसे लैंड ऑफ हाइलैंडर्स भी कहते हैं।
ट्रैफिक नियम है कुछ अलग
आइजोल के ट्रैफिक नियम अगर दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में फॉलो कर लिए जाए, तो लोगों को घंटों तक जाम में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यहां पर लोग अपनी गाड़ियों के साथ एक ही लेन में चलते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते। यहां कोई हॉर्न नहीं बजाता और यहां पीक ऑवर्स के दौरान भी हर कोई एक दूसरे के साथ सलीके से पेश आता है।
सभी वेहिकल के लिए बने हैं अलग लेन
आमतौर पर सभी शहरों में टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक ही लेन में चलते हैं लेकिन आइजोल में ऐसा नहीं होता। यहां पर बाई लेन में टू व्हीलर और बड़ी गाड़ियों के लिए अलग लेन बनी है। इन लेन को अलग करने के लिए बीच में डिवाइडर नहीं है, बल्कि सफेद पट्टी है, जिसे देखकर लोग लेन में रहते हैं।
ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं
आइजोल का नियम कानून इतना अच्छा है कि यहां पर ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत भी नहीं होती। यहां पर आपको शायद ही ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलेंगे। यहां पर घुमावदार पहाड़ियां हैं लेकिन इसके बाद भी कोई सिग्नल लाइट नहीं है। लोग यहां बताए हुए नियमों को फॉलो करते हुए लेन में चलते हैं और एक गूसरे का सम्मान करते हैं।
आइजोल में कहां घूमें
आइजोल घूमने का प्लान बनाएं तो सोलोमन मंदिर, मिजोरम स्टेट म्यूजियम, रिक और बारा बाजार को एक्सप्लोर करना न भूलें। इन जगहों पर आपको अलग सुकून मिलेगा। यहां की शांत वादियों में रुक जाने का मन करेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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