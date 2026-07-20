दिल्ली में जंतर-मंतर किसने और क्यों बनवाया था? जानिए यहां लगे 4 खास यंत्रों का रहस्य
दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है और वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर जंतर-मंतर को किसने और क्यों बनवाया था। चलिए आपको इससे जुड़ा इतिहास बताते हैं।
दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों फिर से सुर्खियों में है और उसकी वजह है कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार चल रहा प्रोटेस्ट। जंतर-मंतर अब प्रदर्शन की मुख्य जगह जरूर बन चुकी है लेकिन इसका निर्माण वेधशाला के रूप में हुआ था। इसके बाद ही जयपुर, वाराणसी और उज्जैन में जंतर-मंतर का निर्माण किया गया। क्या आपको पता है जंतर-मंतर क्यों और किसने बनवाया था। इसे सिर्फ ऐतिहासिक इमारत के रूप में नहीं बल्कि समय का पता लगाने के लिए बनाया गया था। आज भी यहां पर 4 यंत्र मौजूद हैं, इन सभी के अलग-अलग मतलब है। चलिए आपको जंतर-मंतर का पूरा इतिहास बताते हैं।
किसने करवाया था निर्माण
जंतर-मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। उन्हें गणित और खगोलशास्त्र में रूचि थी और यही कारण था कि उन्होंने उस समय इस इमारत का निर्माण करवाया था। इसका कारण था कि उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थीं और समय-दिन का अनुमान लगाने के लिए जंतर-मंतर को बनवाया गया था।
सूरज-चांद की रोशनी से पता चलता था समय
जंतर-मंतर के अंदर बने यंत्रों को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि वे सूरज और चांद की रोशनी से सही समय बता सकते थे। उस समय खगोलीय टेबल और कैलेंडर में बहुत-सी कमियां हो गई थीं, इसकी वजह से त्योहार की सही तारीख का पता नहीं चल पाता था। यही कारण था कि जंतर-मंतर को दिल्ली के बाद बाकि जगहों में भी बनवाया गया। साथ ही सूरज, चांद, बुध, मंगल, गुरु और शुक्र समेत अन्य ग्रहों की स्थिति का भी पता चलता था।
मौसम की भी मिलती थी जानकारी
जंतर-मंतर उस समय सूरज और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देने के साथ मौसमी दशाओं का भी पता चलता था। जंतर-मंतर में प्रमुख यंत्र लगे हुए हैं, जो कि समय और ग्रहों की चाल बताते थे। यहां पर खास 4 यंत्र लगाए गए थे और हर यंत्र का अपना अलग चीज की दशा और दिशा बताता था।
कौन से थे ये 4 यंत्र
- सम्राट यंत्र (Samrat Yantra)- यह दुनिया के सबसे बड़े पत्थर के सूर्यघड़ी में से एक है। इसका उपयोग स्थानीय समय, सूर्य की ऊंचाई और खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने के लिए किया जाता था।
- जय प्रकाश यंत्र (Jai Prakash Yantra)- यह दो अर्धगोलाकार संरचनाओं से बना है। इसकी मदद से सूर्य, तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की सटीक स्थिति का पता चलता था।
- राम यंत्र (Rama Yantra)- यह दो सिलेंडर जैसी संरचनाओं का समूह है। किसी भी खगोलीय पिंड की ऊंचाई (Altitude) और दिशा (Azimuth) मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
- मिश्र यंत्र (Misra Yantra)- यह पांच अलग-अलग यंत्रों का संयुक्त रूप है। इसका इस्तेमाल साल के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन का पता करने, दोपहर के समय और अन्य खगोलीय गणनाओं के लिए किया जाता था।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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