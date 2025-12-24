थाईलैंड घूमने का है प्लान तो बैंकॉक या फुकेट क्या है सबसे अच्छा, यहां पढ़ें पूरी ट्रैवल आइटनरी

संक्षेप: जिंदगी में एक बार थाईलैंड घूमने का सपना आप भी देख रहे होंगे लेकिन यहां पर घूमने के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये सवाल मन में जरूर होता है। बैंकॉक या फुकेट, दोनों में से घूमने के लिए क्या बेहतरीन है, चलिए आपको बताते हैं।

थाईलैंड जाने का सपना हर किसी का होता है और यहां पर घूमने के लिए भी काफी कुछ है भी। थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे लोग अक्सर इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फुकेट जाएं या फिर बैंकॉक, क्या ज्यादा अच्छा है। अगर आप भी थाईलैंड घूमने का प्लान कर रहे हैं और ये सवाल मन में है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वहां का सबसे बड़ा द्वीप और पर्यटन स्थल है फुकेट। आप दोनों में से कोई भी जगह घूमने जा सकते हैं, बस आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या पार्टनर संग इस हिसाब से जगह के बारे में अच्छे से समझ लें। चलिए आपको दोनों जगहों के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं।

बैंकॉक बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जो काफी बड़ा शहर और सुंदर है। यहां पर आपको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर खासतौर पर बीच, पहाड़ है और यहां ज्यादातर कपल्स ही घूमने आते हैं। लेकिन आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, कुछ जगहों पर फैमिली-बच्चों को काफी मजा आएगा। बैंकॉक में आप ड्रीम वर्ल्ड, सफारी वर्ल्ड, और सियाम ओशन वर्ल्ड, ग्रैंड पैलेस, वाट अरुण, वाट फो जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं।

खर्चा कितना होगा बैंकॉक जाने के लिए प्रति व्यक्ति 4-5 दिन की ट्रिप के हिसाब से 40 से 70 हजार रुपये लग सकते हैं। इस बजट में रहना, खाना, घूमना, आना-जाना शामिल रहेगा। भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीजा फ्री है, तो उसमें खर्चा नहीं होगा।

फुकेट फुकेट दक्षिण थाईलैंड में स्थित है और यह थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। फुकेट बीच, नाइट लाइफ, नेचर के लिए मशहूर है और यहां पर रिलैक्सिंग मसाज, पार्टी, एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। फुकेट आप गर्लफ्रेंड, दोस्तों, वाइफ के साथ ही जाने का प्लान करें। फुकेट फैमिली के हिसाब से नहीं है।

खर्चा कितना फुकेट जाने के लिए आपको 30 से 60 हजार रुपये प्रति व्यक्ति रखने होंगे, जिसमें आना-जाना, खाना, रहना, एक्टिविटीज, घूमना शामिल होगा। आप फुकेट से बैंकॉक भी घूमने जा सकते हैं, दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है।