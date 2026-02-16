Hindustan Hindi News
भारत के इस राज्य में है अंगूरों का शहर, घूमने की जगहों के लिए भी है फेमस

Feb 16, 2026 02:47 pm IST
भारत में एक शहर ऐसा भी है, जिसे अंगूरों का शहर कहा जाता है। यहां पर अंगूरों की जबरदस्त खेती होती है और कई वाइनरी भी बनी हुई हैं। यहां से विदेशों तक अंगूरों को सप्लाई किया जाता है और यहां की वाइन भी काफी फेमस है। 

भारत के इस राज्य में है अंगूरों का शहर, घूमने की जगहों के लिए भी है फेमस

भारत के अलग-अलग राज्यों की खूबसूरती और जगहों को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। कई राज्यों में ऐसे शहर हैं, जो अपनी खेती, सुंदरता या किसी पौराणिक मंदिर की वजह से मशहूर हैं। ऐसा ही एक शहर है, जिसे अंगूरों की राजधानी कहा जाता है। इस शहर में अंगूर के गुच्छे दूर से ही लटकते हुए दिखेंगे। यहां अंगूर की ऐसी खेती होती है कि हर सीजन में आपको ये फल सस्ता मिलेगा। बल्कि इस शहर से अंगूर अन्य जगहों पर पहुंचाया जाता है और अब इसे ग्रेप सिटी या अंगूरों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताते हैं इस जगह के बारे में पूरी डिटेल्स-

कौन सा शहर है-

अंगूरों की राजधानी महाराष्ट्र के नासिक शहर को कहा जाता है। जी हां, नासिक में अंगूरों की तगड़ी खेती होती है और यहां आपको अंगूर मीठे और स्वादिष्ट खाने को मिलेंगे। नासिक शहर अंगूर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जहां से सभी जगहों पर अंगूर पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद इन अंगूरों को बेचा जाता है और कुछ से किशमिश और वाइन तैयार की जाती है।

क्यों है बड़ा उत्पादक क्षेत्र

नासिक में लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर अंगूर की खेती होती है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादन क्षेत्र बनाती है। यहां से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नीदरलैंड, जर्मनी, यूके और रूस तक अंगूरों को भेजा जाता है। नासिक पश्चिमी घाट की ऊंचाई पर स्थित है, यहां का मौसम और मिट्टी दोनों ही अंगूर की खेती के लिए बढ़िया है।

वाइनरी भी हैं

अगर आप नासिक जाएं, तो वहां की वाइनरी भी घूमने जाएं। नासिक में करीब 50 से ज्यादा वाइनरी बनी हुई हैं, जो वाइन बनाती हैं। इन वाइन का स्वाद भी बढ़िया होता है। यही वजह है कि नासिक को वाइन कैपिटल भी कहते हैं। नासिक में Thompson Seedless, Sharad Seedless, Flame Seedless प्रजाति के अंगूर उगाए जाते हैं और उनकी ही वाइन बनती है।

कहां-कहां घूमें

नासिक घूमने का प्लान है तो अंगूर की खेती और वाइनरी के अलावा आप हरिहर किला घूम सकते हैं। यहां पर ट्रेकिंग का फुल मजा मिलेगा। फिर आप रामकुंड देखने जाएं, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहां की सुंदरता और शांति मन को सुकून देगी। नासिक में पांडवलेणी गुफाएं​ भी मौजूद हैं, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा सोमेश्वर जलप्रपात​ भी घूम सकते हैं, जिसके पास बालाजी का मंदिर भी बना है।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

