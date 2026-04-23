ट्रैवल लिस्ट में जरूर जोड़ें भारत की ‘मैंगो सिटी’, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
भारत में एक ऐसा शहर है जो अपने खास आमों और ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है। जानिए इस शहर की खासियत, घूमने की जगहें और क्यों इसे मैंगो सिटी कहा जाता है।
भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है और हर राज्य में इसकी अलग-अलग किस्में मिलती हैं। लेकिन एक ऐसा शहर भी है, जो अपने खास आमों की वजह से पूरे देश में अलग पहचान रखता है। यहां के आम स्वाद, खुशबू और क्वालिटी के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसे 'मैंगो सिटी ऑफ इंडिया' कहा जाता है।
यह शहर है Malda, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है। मालदा ना सिर्फ आमों के लिए मशहूर है, बल्कि इसका इतिहास भी काफी समृद्ध रहा है। यहां फजली, हिमसागर और लक्ष्मणभोग जैसे स्वादिष्ट आम बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, जिन्हें देश-विदेश तक भेजा जाता है।
मालदा के आम क्यों हैं खास?
मालदा के आम अपने बड़े आकार, मीठे स्वाद और रसदार टेक्सचर के लिए जाने जाते हैं। खासकर फजली आम यहां की पहचान है, जो आकार में बड़ा और स्वाद में बेहद मीठा होता है।
घूमने की जगहें
मालदा सिर्फ आमों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है।
- गौर (Gaur): यह एक प्राचीन शहर है, जहां कई ऐतिहासिक इमारतें और मस्जिदें देखने को मिलती हैं।
- पांडुआ (Pandua): यहां की मशहूर अदिना मस्जिद और अन्य स्मारक इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं।
- रामकेली (Ramakeli): यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है।
यहां जाने का सही समय
- मालदा घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है, खासकर मई से जुलाई के बीच, जब आमों का सीजन होता है। इस समय आप ताजे और अलग-अलग किस्मों के आमों का स्वाद ले सकते हैं।
- अगर आप ज्यादा गर्मी से बचना चाहते हैं, तो अक्टूबर से फरवरी का समय भी अच्छा विकल्प है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से ऐतिहासिक जगहों की सैर कर सकते हैं। हालांकि इस समय आम नहीं मिलते, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए मौसम काफी कंफर्टेबल होता है।
कैसे पहुंचें?
ट्रेन से: Malda जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें मिलती हैं। कोलकाता से यहां तक पहुंचने में लगभग 6–8 घंटे लगते हैं।
सड़क मार्ग: आप कोलकाता या आसपास के शहरों से बस या निजी गाड़ी से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़कें अच्छी हैं और यात्रा आरामदायक रहती है।
नजदीकी एयरपोर्ट: सबसे नजदीकी एयरपोर्ट Kolkata में है, जहां से सड़क या ट्रेन के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है।
क्यों जाएं इस शहर में?
- स्वादिष्ट और अलग-अलग किस्मों के आम
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर
- लोकल बाजार और ट्रेडिशनल माहौल
ट्रैवल एक्सपीरियंस: अगर आप आम के शौकीन हैं और साथ ही इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह शहर आपके लिए परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां का अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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