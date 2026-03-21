City Of Thousands Temple: 'हजारों मंदिरों का शहर' बोली जाती है ये सिटी, लाइफ में एक बार जरूर देख लें

Must visit place in India: अगर आप ट्रैवल के शौकीन है। मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो तमिलनाडु के इस शहर को जरूर देखें। 51 शक्तिपीठों में से एक कांची कामाक्षी मंदिर के अलावा ढेरों मंदिर है, जिन्हें आप देखते ही रह जाएंगे। कांचीपुरम के इन 10 मंदिरों के बारे में जान लें।

तमिलनाडु में बसा छोटा सा शहर कांचीपुरम, जिसे 'हजारों मंदिरों का शहर' बोला जाता है। यहां पर बना हर एक मंदिर अपने खास आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए मशहूर है। इंडिया के कुछ सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से ये शहर शामिल है। जिसे देश के साथ विदेशी टूरिस्ट भी देखने आते हैं। कांचीपुरम का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व काफी ज्यादा है। साथ ही इस शहर का रिच कल्चर अक्सर विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहां बने मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा है। यहीं नहीं कांचीपुरम को सात मोक्षपुरी शहरों में से एक माना जाता है।

हजारों साल पुराना है इस शहर का इतिहास कांचीपुरम का इतिहास लगभग दो हजार साल पुराना है। ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी जो चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी तक इस शहर पर राज करते थे। उसके बाद चोल, विजयनगर जैसे कई राजवंशों ने यहां पर अलग-अलग मंदिरों को बनाया। अगर इस शहर की सैर करने वाले हैं तो इन मंदिरों को एक बार जरूर देखें।

एकंबरेश्वर टेंपल कांचीपुरम के सभी मंदिरों में ये सबसे बड़ा मंदिर है जो लगभग 23 एकड़ में फैला है। यहां पर भगवान शिव की लिंग स्वरुप प्रतिमा है। इस मंदिर में चार एंट्री गेट है जिसमे से साउथ वाला लगभग 192 फीट है और इंडिया के कुछ सबसे ऊंचे मंदिर टॉवरों में गिना जाता है।

कांची कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का ये मंदिर राजसिंहेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद भव्य है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में बनी मूर्ति और उनकी मीनिंग बेहद खास है।

कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर कांची के कुछ फेमस मंदिरों में इसकी गिनती होती है। जहां पर देवी कामाक्षी पद्मासुन मुद्रा में बैठी हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में देवी सती की पूजा होती है। शहर के बीचोबीच ये मंदिर पूरे 5 एकड़ में फैला है और इस मंदिर में एंट्री के लिए चारों दिशाओं में चार गेट बने हैं।

वरदराजा पेरुमल मंदिर ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगभग 40 फीट लंबी है और लेटी हुई मुद्रा में दिखाई देती है। मान्यता है कि इस मूर्ति को अंजीर के पेड़ की लकड़ी से तैयार किया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद खास है। मूर्तियों की नक्काशी और पिलर पर बने हॉल मंदिर की खासियत है।

उलगलंधा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के हजारों मंदिरों में ये कुछ खास टेंपल में से एक है। जिसे इंडिया के 108 दिव्य देशम में गिना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।

श्री वैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम के मंदिरों की डिजाइन और आर्किटेक्चर बेहद अट्रैक्टिव हैं। जिन्हें आप देखते ही रह जाएंगे। श्री वैकुंट पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और मंदिर की खासियत एक के ऊपर एक बने तीन गर्भगृह है। जहां पर विष्णु भगवान तीन मुद्रा में विराजमान है।

श्री मुक्तेश्वरार मंदिर कांचीपुरम के कुछ सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुक्तेश्वरार टेंपल है। जहां पर भगवान शिव की प्रतिमा है। यहां पर नटराज की एक बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति एंट्री गेट पर बनी है। जिसे देखने के लिए टूरिस्ट जुटते हैं।

इरावतनेश्वर मंदिर इस मंदिर में लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं। इसे जुराहरेश्वरार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की खासियत राउंड शेप में बना गर्भगृह है जहां भगवान शिव की पूजा होती है।

चित्रगुप्त मंदिर चित्रगुप्त देवता को समर्पित कुछ पुराने मंदिरों में से एक ये टेंपल है। चित्रगुप्त को यम देव का सहायक माना जाता है। जो धरती पर इंसानों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ मंदिरों में से एक है।

त्रिलोक्यनाथ टेंपल हिंदू मंदिरों के अलावा इस शहर में जैन धर्म को समर्पित भी मंदिर है। जिसका आर्किटेक्चर खास है।

कांचीपुरम कैसे पहुंचे कांचीपुरम तमिलनाडु के मेन सिटी से पूरी तरह से कनेक्टेड है। यहां का नजदीकी एयरपोर्ट चेन्नई है। जहां से कांचीपुरम 72 किमी दूर है। और चेन्नई शहर से बस या टैक्सी की मदद से पहुंचा जा सकता है।