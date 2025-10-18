नवंबर-दिसंबर में एनिवर्सरी ट्रिप की प्लानिंग? भारत की 4 सबसे खूबसूरत रोमांटिक जगहें
संक्षेप: नवंबर-दिसंबर में एनिवर्सरी ट्रिप के लिए कपल्स भारत की इन रोमांटिक जगहों को चुन सकते हैं, ये आपके लिए परफेक्ट वेकेशन डेस्टिनेशन साबित हो सकती हैं।
Anniversary Spots for Couples in India: सर्दियों का मौसम प्यार और रोमांस से भरा होता है। वहीं, नवंबर से दिसंबर का समय उन कपल्स के लिए और भी खास हो जाता है जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे होते हैं। इस दौरान भारत के कई पर्यटन स्थल अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आते हैं, कहीं झीलों की शांति होती है तो कहीं बर्फ से ढकी वादियां और कहीं समुद्र किनारे हल्की ठंडक के साथ सूरज की गरमाहट। इस मौसम में मौसम सुहावना, यात्रा आरामदायक और दृश्य मनमोहक होते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ इस साल एक यादगार ऐनिवर्सरी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं भारत की कुछ बेहतरीन जगहें जहां नवंबर-दिसंबर में घूमना सबसे रोमांटिक अनुभव देगा।
1. उदयपुर, राजस्थान – झीलों का रोमांटिक शहर
- इसे ‘सिटी ऑफ लेक्स’ भी कहा जाता है और कपल्स के लिए यह एक सपनों जैसा डेस्टिनेशन है।
- पिचोला झील में शाम की बोट राइड, लेक साइड होटल में डिनर और सिटी पैलेस की लाइटिंग रोमांस का परफेक्ट माहौल बनाते हैं।
- नवंबर-दिसंबर में यहां का तापमान हल्का ठंडा रहता है जो कपल्स के लिए आरामदायक होता है।
2. कूर्ग, कर्नाटक – नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग
- "स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया" कहलाने वाला कूर्ग कॉफी प्लांटेशन, झरनों और पहाड़ियों से घिरा है।
- शांत वातावरण में लग्जरी रिजॉर्ट्स और नेचर वॉक कपल्स को रिलैक्स्ड टाइम बिताने का मौका देते हैं।
- नवंबर-दिसंबर में यहां की हरियाली और ठंडी हवाएं अनुभव को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं।
3. गोवा – समुद्र किनारे रोमांटिक हॉलिडे
- गोवा उन कपल्स के लिए परफेक्ट जगह है जो बीच, संगीत और मौज-मस्ती के साथ प्राइवेट टाइम चाहते हैं।
- बीच डिनर, सनसेट क्रूज और कैंडल लाइट नाइट्स यहां के मुख्य आकर्षण हैं।
- इस मौसम में मौसम सुहावना और वातावरण रोमांटिक होता है।
4. मनाली, हिमाचल प्रदेश – बर्फ में प्यार का एहसास
- दिसंबर में बर्फबारी और पहाड़ों की खूबसूरती इसे विंटर लवर्स का हॉटस्पॉट बनाती है।
- सोलंग वैली, हिडिंबा टेंपल और रिवर व्यू स्टे यहां की खासियत हैं। इसके अलावा और भी जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं।
- कपल्स यहां कोजी कॉटेज या लग्जरी विला में रहकर बर्फ के बीच रोमांटिक समय बिता सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।