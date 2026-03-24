Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में कहां है खूबसूरत हिल स्टेशन नाहन, भीड़ से दूर समय बिताने के लिए बेस्ट

Mar 24, 2026 05:28 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सुकून के पल बिताने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में रहता है जहां सिर्फ शांति हो। अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं तो हिमाचल के नाहन जाएं। जानिए कहां है ये हिल स्टेशन और यहां घूमने की जगह।

हिमाचल में कहां है खूबसूरत हिल स्टेशन नाहन, भीड़ से दूर समय बिताने के लिए बेस्ट

हिमाचल प्रदेश प्रकृति का एक ऐसा कोना है जहां सुकून और सुंदरता दोनों है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में पिरोना मुश्किल है, इसलिए इस जगह की सुंदरता को देखने के लिए आपको हिमाचल की जगहों पर ही जाना होगा। पहाड़ों की हवा में कुछ ऐसा जादू है कि आप खुद को भूलकर प्रकृति में खो सकते हैं। अगर आप भागदौड़ वाली लाइफ से परेशा हो चुके हैं और किसी शांत जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नाहन जाएं। ये हिमाचल का सुंदर और शांत हिल स्टेशन है जो वैकेशन के लिए बेस्ट है। जानिए कहां है ये हिल स्टेशन और यहां घूमने की जगह।

ये भी पढ़ें:शिमला से कुछ ही दूर है मशोबरा, देखें घूमने की जगह और कैसा रहता है यहां का मौसम

1) रेणुका झील

यह हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो नाहन से करीब 38 किमी दूर है। इसकी आकृति एक सोई हुई महिला जैसी दिखती है। इस झील में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और यहां पास में ही एक छोटा चिड़ियाघर भी है।

2) सुकैती फॉसिल पार्क

इतिहास और विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए सुकैती फॉसिल पार्क अच्छी जगह है। यहां करोड़ों साल पुराने जानवरों के फाइबल मॉडल रखे हुए हैं।

3) जैतक किला

पूरे नाहन और आसपास की पहाड़ियों का शानदार नजारा देखने के लिए इस किले पर जाएं। यहां की चढ़ाई थोड़ी थका देने वाली हो सकती है, लेकिन ऊपर से दिखने वाला नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा।

ये भी पढ़ें:घूमने के लिए जाएं उत्तरकाशी, यहां की 5 खूबसूरत प्लेसिस मोह लेगी मन

4) त्रिलोकपुर मंदिर

नाहन से लगभग 23 किमी दूर स्थित यह मंदिर माता बाला सुंदरी को समर्पित है। इसे उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि के समय यहां लगने वाला मेला देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।

5) चूड़धार चोटी

ट्रेकिंग के शौकीन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ठंड के दिनों में ये जगह पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। यहां भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है।

हिमाचल में कहां है नाहन

हिमाचल प्रदेश का नाहन शांत और सुंदर हिल स्टेशन है, जिसे तालाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित सिरमौर जिले में है। यह हिल स्टेशन चंडीगढ़ से लगभग 90 किमी और दिल्ली से लगभग 250 किमी की दूरी पर है। अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर किसी शांत जगह पर वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो नाहन आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें:चट्टान को काटकर बनाया गया है महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर, जानिए सब कुछ
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Travel Places Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।