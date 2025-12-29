Noida Jungle Trail Park: नोएडा में खुल गया वाइल्डलाइफ पार्क, यहां हैं सभी जानवर और कई झूले, बच्चों संग जाएं
Jungle Trail Park: अगर आप वाइल्डलाइफ पार्क और एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं, तो नोएडा के नए जंगल ट्रेल पार्क घूमने जाएं। ये पार्क नया बना है और अब लोगों के लिए खुल चुका है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं।
वाइल्डलाइफ पार्क घूमना या सफारी करना बच्चों को काफी पसंद होता है। अक्सर हम घूमने के लिए ऐसी जगह तलाशते भी हैं, जहां पर जानवर, झूले या बच्चों के हिसाब से एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिले। अगर आप भी ऐसा कुछ खोज रहे हैं, तो अब नोएडा में ही वाइल्डलाइफ एडवेंचर कर सकते हैं। जी हां, नोएडा में अब सबसे सुंदर और बड़ा जंगल थीम पार्क खुल गया है। यहां पर आपको सभी जंगली जानवर, नदी, झूलों का मजा मिलेगा। चलिए इस जगह के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं।
कहां पर है ये पार्क
जंगल ट्रेल पार्क नोएडा के सेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित है। नोएडा का ये पहला वेस्ट टू वाइल्डलाइफ पार्क है, जहां पर कबाड़ वाली चीजों से जानवरों को बनाया गया है। यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मौजूद है। इसका उद्घाटन 1 दिसंबर को नोएडा के विधायक पंकज सिंह द्वारा किया गया है।
क्या-क्या है खास
ये पार्क 18.27 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क में रिसाइकल्ड चीजों से 650 से ज्यादा बड़े-बड़े जानवर बने हैं। इन्हें अलग-अलग जोन जैसे पानी, जंगल, जमीन वाले जानवर। इन्हें बनाने में कबाड़, पुरानी चेन, फ्यूल टैंक, नट-बोल्ट, गियर जैसी 400 टन की रिसाइकल्ड चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इस पार्क में बनी बेंच और लाइट्स भी कबाड़ की चीजों से बनाई गई हैं।
एडवेंचर के लिए क्या है
इस पार्क में आप जिप-लाइनिंग, जिप-साइकिलिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। पार्क में बड़े लोग बोटिंग कर सकते हैं और कुछ झूलों का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप पार्क में चलना नहीं चाहते हैं, तो यहां पर चलने वाली ई-रिक्शा सर्विस को ले सकते हैं।
टिकट कितना है
पार्क घूमने के लिए आपको 120 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट देना पड़ेगा। 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए टिकट फ्री है। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और टिकट काउंटर से भी मिल जाएगा। पार्क के अंदर हर एक्टिविटीज के लिए अलग टिकट प्राइस है, जो अंदर ही लिया जाएगा।
खुलने का समय
जंगल ट्रेल पार्क घूमने के लिए आप सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक घूमने जा सकते हैं। इस पार्क में आपको कार पार्किंग की सुविधा, फूड कोर्ट भी मिलेगा। यहां पर बनी कैंटीन में खाना, स्नैक्स, कॉफी, चाय सब मिलती है। आप बच्चों के साथ नए साल पर यहां घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं।
