कम घूमो, ज्यादा महसूस करो: स्लो ट्रैवल ट्रेंड क्या है, क्यों हो रहा है पॉपुलर?
क्या आप भी भाग-दौड़ वाली ट्रैवलिंग से थक चुके हैं? जानिए स्लो ट्रैवल ट्रेंड क्या है और कैसे यह आपको ज्यादा सुकून और बेहतर अनुभव दे सकता है।
आजकल ट्रैवलिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहें घूमने की कोशिश करते थे, लेकिन अब 'स्लो ट्रैवल' का ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस ट्रेंड में जल्दी-जल्दी कई डेस्टिनेशन कवर करने की बजाय एक जगह पर ठहरकर उसे गहराई से एक्सप्लोर करने पर फोकस किया जाता है।
स्लो ट्रैवल आपको सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस जगह की असली लाइफस्टाइल, लोकल कल्चर और वहां के लोगों को समझने का मौका देता है। यह तरीका ना सिर्फ ट्रैवल को ज्यादा रिलैक्सिंग बनाता है, बल्कि मानसिक सुकून भी देता है। अगर आप भी भाग-दौड़ वाली ट्रिप से हटकर कुछ नया और यादगार अनुभव चाहते हैं, तो स्लो ट्रैवल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
स्लो ट्रैवल कैसे करें?
- एक ट्रिप में कम जगहें चुनें: स्लो ट्रैवल का पहला नियम है- कम लेकिन बेहतर। एक ही ट्रिप में बहुत सारी जगहें कवर करने की बजाय 1–2 डेस्टिनेशन चुनें। इससे आप बिना भाग-दौड़ के आराम से घूम सकते हैं और हर जगह को अच्छे से समझ पाते हैं।
- हर जगह पर ज्यादा समय बिताएं: हर डेस्टिनेशन पर कम से कम 2–3 दिन रुकने की कोशिश करें। इससे आप सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स ही नहीं, बल्कि आसपास की गलियों, लोकल मार्केट और रोजमर्रा की लाइफ को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे।
- लोकल फूड और कल्चर एक्सपीरियंस: स्लो ट्रैवल में सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति को महसूस करना भी जरूरी है। लोकल खाना ट्राई करें, वहां के लोगों से बात करें और उनके त्योहार, संगीत या परंपराओं को करीब से जानने की कोशिश करें।
- जल्दबाजी से बचें और फ्लेक्सिबल प्लान: हर दिन का टाइट शेड्यूल बनाने की बजाय अपने प्लान को थोड़ा खुला रखें। अगर कोई जगह पसंद आ जाए, तो वहां ज्यादा समय बिताएं। स्लो ट्रैवल का असली मजा तभी आता है, जब आप बिना जल्दबाजी के हर पल को एंजॉय करें।
स्लो ट्रैवल के फायदे
- कम तनाव और ज्यादा सुकून: इस तरह की ट्रैवलिंग में भाग-दौड़ नहीं होती, जिससे आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं।
- लोकल कल्चर को समझने का मौका: आप वहां के लोगों, खानपान और लाइफस्टाइल को करीब से जान पाते हैं।
- पैसे की बचत: जल्दबाजी में ट्रैवल करने से ज्यादा खर्च होता है, जबकि स्लो ट्रैवल में आप प्लानिंग के साथ खर्च कंट्रोल कर सकते हैं।
- बेहतर यादें बनती हैं: जब आप किसी जगह पर समय बिताते हैं, तो वहां के अनुभव ज्यादा यादगार बन जाते हैं।
- मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा: स्लो ट्रैवल आपको मानसिक रूप से शांत और खुश महसूस कराता है।
किन लोगों के लिए है यह ट्रेंड?
जो लोग रिलैक्स और शांत ट्रिप चाहते हैं।
जो नए कल्चर को समझना पसंद करते हैं।
जो भीड़-भाड़ से दूर रहना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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