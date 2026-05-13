क्या है Shelf Discover Trend? जानें क्यों लोगों को पसंद आ रहा है ये वायरल ट्रैवल ट्रेंड
New Travel trend: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रैवल ट्रेंड 'Shelf Discover' तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग किसी जगह को बिल्कुल अलग नजरिए से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जानें इसके बारे में-
घूमने-फिरने का तरीका समय के साथ बदलता रहता है। पहले लोग सिर्फ मशहूर जगहों, बड़े होटल और टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। लेकिन अब लोग किसी जगह की असली संस्कृति और वहां की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से समझना चाहते हैं। इसी वजह से आजकल Shelf Discover Trend काफी चर्चा में है।
इस ट्रेंड में लोग किसी शहर या देश के सुपरमार्केट, लोकल स्टोर, किराना दुकानों और छोटे बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं। सुनने में यह थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन यह अनुभव काफी मजेदार और दिलचस्प माना जा रहा है।
क्यों खास है ये ट्रेंड?
- Shelf Discover Trend सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। यह किसी जगह की लोकल लाइफस्टाइल को समझने का एक नया तरीका बन चुका है।
- जब लोग किसी नए शहर के स्टोर या सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां उन्हें लोकल खाने-पीने की चीजें, पारंपरिक सामान और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। यही चीजें किसी जगह की संस्कृति को करीब से समझने में मदद करती हैं।
सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?
आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपने Shelf Discover Experience शेयर कर रहे हैं। लोग वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि किसी देश के सुपरमार्केट में क्या खास मिलता है। इन वीडियोज को लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि इनमें किसी भी जगह का असली लाइफस्टाइल देखने को मिल जाता है।
लोकल कल्चर को समझने का नया तरीका
- कई बार बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के बाद भी लोग किसी शहर की असली जिंदगी को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन लोकल स्टोर्स में जाकर यह समझना आसान हो जाता है कि वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं और उनका डेली लाइफस्टाइल कैसा है।
- यही वजह है कि कई ट्रैवलर्स अब फेमस स्पॉट्स के साथ-साथ लोकल मार्केट्स और सुपर मार्केट्स को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करने लगे हैं।
फूड लवर्स को क्यों पसंद आ रहा है ये ट्रेंड?
- जो लोग खाने-पीने की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह ट्रेंड किसी treasure hunt से कम नहीं माना जा रहा।
- यहां लोग नए स्नैक्स, लोकल ड्रिंक्स, मिठाइयां और एकदम यूनिक चीजें ट्राई कर सकते हैं।
क्या ये बजट-फ्रेंडली भी है?
Shelf Discover Trend को बजट-फ्रेंडली भी माना जा रहा है। यहां लोग कम पैसों में लोकल चीजें खरीद सकते हैं और बिना ज्यादा खर्च किए नए अनुभव भी ले सकते हैं।
क्या भारत में भी बढ़ रहा है यह ट्रेंड?
भारत में भी अब लोग इस तरह के ट्रैवलिंग अनुभव को पसंद करने लगे हैं। कई लोग अलग-अलग राज्यों के लोकल मार्केट्स, मिठाई की दुकानों और ग्रोसरी स्टोर्स को एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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