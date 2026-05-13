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क्या है Shelf Discover Trend? जानें क्यों लोगों को पसंद आ रहा है ये वायरल ट्रैवल ट्रेंड

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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New Travel trend: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया ट्रैवल ट्रेंड 'Shelf Discover' तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग किसी जगह को बिल्कुल अलग नजरिए से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जानें इसके बारे में-

क्या है Shelf Discover Trend? जानें क्यों लोगों को पसंद आ रहा है ये वायरल ट्रैवल ट्रेंड

घूमने-फिरने का तरीका समय के साथ बदलता रहता है। पहले लोग सिर्फ मशहूर जगहों, बड़े होटल और टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। लेकिन अब लोग किसी जगह की असली संस्कृति और वहां की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से समझना चाहते हैं। इसी वजह से आजकल Shelf Discover Trend काफी चर्चा में है।

इस ट्रेंड में लोग किसी शहर या देश के सुपरमार्केट, लोकल स्टोर, किराना दुकानों और छोटे बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं। सुनने में यह थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन यह अनुभव काफी मजेदार और दिलचस्प माना जा रहा है।

क्यों खास है ये ट्रेंड?

  1. Shelf Discover Trend सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है। यह किसी जगह की लोकल लाइफस्टाइल को समझने का एक नया तरीका बन चुका है।
  2. जब लोग किसी नए शहर के स्टोर या सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां उन्हें लोकल खाने-पीने की चीजें, पारंपरिक सामान और रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। यही चीजें किसी जगह की संस्कृति को करीब से समझने में मदद करती हैं।

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपने Shelf Discover Experience शेयर कर रहे हैं। लोग वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि किसी देश के सुपरमार्केट में क्या खास मिलता है। इन वीडियोज को लोग काफी पसंद करते हैं क्योंकि इनमें किसी भी जगह का असली लाइफस्टाइल देखने को मिल जाता है।

लोकल कल्चर को समझने का नया तरीका

  • कई बार बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स देखने के बाद भी लोग किसी शहर की असली जिंदगी को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन लोकल स्टोर्स में जाकर यह समझना आसान हो जाता है कि वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं और उनका डेली लाइफस्टाइल कैसा है।
  • यही वजह है कि कई ट्रैवलर्स अब फेमस स्पॉट्स के साथ-साथ लोकल मार्केट्स और सुपर मार्केट्स को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करने लगे हैं।

फूड लवर्स को क्यों पसंद आ रहा है ये ट्रेंड?

  • जो लोग खाने-पीने की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह ट्रेंड किसी treasure hunt से कम नहीं माना जा रहा।
  • यहां लोग नए स्नैक्स, लोकल ड्रिंक्स, मिठाइयां और एकदम यूनिक चीजें ट्राई कर सकते हैं।

क्या ये बजट-फ्रेंडली भी है?

Shelf Discover Trend को बजट-फ्रेंडली भी माना जा रहा है। यहां लोग कम पैसों में लोकल चीजें खरीद सकते हैं और बिना ज्यादा खर्च किए नए अनुभव भी ले सकते हैं।

क्या भारत में भी बढ़ रहा है यह ट्रेंड?

भारत में भी अब लोग इस तरह के ट्रैवलिंग अनुभव को पसंद करने लगे हैं। कई लोग अलग-अलग राज्यों के लोकल मार्केट्स, मिठाई की दुकानों और ग्रोसरी स्टोर्स को एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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