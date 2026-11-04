मौत और तबाही देखना पसंद कर रहे लोग! क्या है ये डार्क टूरिज्म और भारत में कैसे हो रहा पॉपुलर?

डार्क टूरिज्म! इन दिनों इस शब्द तो सोशल मीडिया पर आपने भी कई बार सुना होगा। कोई इंफ्लुएंसर किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर त्रासदी और भयानक दुर्घटनाएं हुई हों। लेकिन क्या है ये डार्क टूरिज्म और कहां से पॉपुलर हुआ, जानें भारत में क्या है इसका मतलब।

सोशल मीडिया पर काफी सारी चीजें पॉपुलर हो जाती हैं, उन्हीं में से एक है डार्क टूरिज्म, जिसे ब्लैक टूरिज्म भी बोलते हैं। कई सारे इंफ्लूएंसर ऐसे टूरिज्म पर बात करते हुए मिल जाएंगे। यहां तक कि विदेशों में खास शोज डार्क टूरिज्म पर दिखाए जाते हैं। लेकिन ये डार्क टूरिज्म है क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो जवाब काफी सिंपल लेकिन भयानक सा लगने वाला है। दरअसल, ऐसी जगह जहां पर मौत, त्रासदी, दुर्घटना, आपदा या किसी जगह पर कोई असामान्य सी घटना घटी हो और लोगों ने विपत्तियां झेली हों ऐसी जगह को देखना ही डार्क टूरिज्म है। अब ऐसी असामान्य दुर्घटना, मौत वाली जगहें कोई भी हो सकती हैं। कब्रिस्तान, युद्ध का कोई एरिया, स्मारक जो किसी घटना की याद में बना हो, कोई जेल या फिर आपदा प्रभावित हिस्सा। इन जगहों को देखना लोगों को लुभा रहा है।

कहां से शुरू हुआ डार्क टूरिज्म डार्क टूरिज्म की शुरुआत यूक्रेन युद्ध के साथ हुई। जहां पर लोगों को युद्ध के बाद की स्थिति और लोकल लोगों पर हुए इस वार के प्रभाव को दिखाया जाता है। दुनियाभर के टूरिस्ट इस युद्ध एरिया में आते हैं और वार के प्रभाव को देखते हैं। इस तरह के टूरिज्म को थाना टूरिज्म, ग्रिफ टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जिसमे लोग किसी त्रासदी और मौत से जुड़ी जगहों पर जाते हैं। हालांकि डार्क टूरिज्म को लेकर लोगों की अलग-अलग सोच हैं। लेकिन बात अगर इंडिया की करें तो यहां पर काफी समय से ऐसी जगहों को देखने और जानने की उत्सुकता लोगों में रही है। इंडिया में कई जगहें डार्क टूरिज्म का उदाहरण हैं।

कुलधारा गांव, जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तान का एक सुदूर गांव जो कई सारे मिथकों और भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है और इस गांव को लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया है। कुलधारा गांव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी प्रतिबंधित कर रखा है और ये एक ऐतिहासिक विरासत है।

सेलुलर जेल, पोर्टब्लेयर काला पानी की सजा के लिए अंग्रेजों के जमाने में इस जेल का इस्तेमाल किया जाता था। जहां पर अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को भयंकर, गंभीर यातनाएं देते थे। ये जेल है सेलुलर जेल, जिसे अब एक नेशनल म्यूजियम के तौर पर संरक्षित किया गया है। ये जगह ब्रिटिश शासन के भारतीयों पर किए जुल्म का इतिहास दिखाती है।

रूपकुंड झील, उत्तराखंड ऐसी झील जहां पर सैकड़ों कंकाल मिले हों और इन कंकाल के अवशेषों का रहस्य कभी नहीं खुला। इन कंकाल के होने की मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी है। और इस जगह को देखने के लिए भी लोग रूपकुंड झील तक जाते हैं। इस झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है।

लोथल, गुजरात गुजरात का लोथल भी डार्क टूरिज्म का ही उदाहरण हैं। ये जगह दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता और उनकी बस्तियों का नमूना है। जहां पर प्राकृतिक डॉकयार्ड और बिजनेस के कई सबूत हैं। समय के साथ नष्ट हो चुकी इन सभ्यताओं को बचाया गया है और अब इसे देखने के लिए दूर-दूर से टूरिस्ट आते हैं।