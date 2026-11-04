होटल से सीधे मर्डर स्पॉट तक! क्या है डार्क टूरिज्म का नया ट्रेंड और क्यों बढ़ रहा है इसका क्रेज?

स्टेकेशन और लग्जरी वेकेशन के दौर में डार्क टूरिज्म का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। ये एक ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस है जिसमें लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली घटनाओं की कहानियां जानने के लिए जाते हैं। इस आर्टिकल में समझते हैं कि आखिर क्या है डार्क ट्यूरिज्म।

घूमने फिरने की बात आती है तो अधिकतर भारतीय लोग बीच डेस्टिनेशन या फिर पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं। वहीं घूमने-फिरने का शौक रखने वाले लोग खूबसूरत पहाड़ों, समुद्र के किनारों, ऐतिहासिक इमारतों और लग्जरी होटलों में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। लेकिन अब ट्रैवल की दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड भी चर्चा में है, जिसमें लोग खूबसूरत नजारों के बजाय डरावनी, रहस्यमयी और दर्दनाक इतिहास से जुड़ी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ट्रैवलर्स ऐसी जगहों को आजकल घूमने जा रहे हैं जहां किसी का कत्ल हुआ हो या कहीं सामूहिक नरसंहार हुआ हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जो किसी बड़ी त्रासदी की गवाह रही हो। ऐसी जगहों को देखने और उनके इतिहास को करीब से जानने के इस ट्रेंड को डार्क टूरिज्म नाम दिया गया है। स्टेकेशन और लग्जरी वेकेशन के दौर में डार्क टूरिज्म एक अलग तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस है। जिसमें लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि उन घटनाओं के पीछे की सच्चाई, इतिहास और कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। आइए, समझते हैं क्या है डार्क ट्यूरिज्म और इसका ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है।

क्या होता है डार्क टूरिज्म? डार्क टूरिज्म ट्रेवल का एक ऐसा टाइप है, जिसमें लोग उन जगहों पर घूमने जाते हैं जो मौत, हत्या, लड़ाई, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी दुखद ऐतिहासिक घटना से जुड़ी होती हैं। इस ट्यूरिज्म के लिए ऐसी जगहों को चुना जाता है, जहां कभी सामूहिक हत्याएं हुई हों या जहां किसी कुख्यात अपराध को अंजाम दिया गया हो या फिर जहां किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई हो। इस टूरिज्म का मतलब केवल डरावनी या भूतिया जगहों पर जाना नहीं है। कई लोग ऐसी जगहों पर इतिहास को समझने, उनके बारे में बात करने और अतीत की गलतियों से सबक लेने के लिए भी जाते हैं।

आखिर क्यों बढ़ रहा है डार्क टूरिज्म का क्रेज? डार्क टूरिज्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। आज के दौर ट्रेडिशन ट्रैवल प्लान की जगह लोग कुछ अलग और अनोखा अनुभव करना चाहते हैं। उन्हें ऐसी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है, जिनका इतिहास रहस्यमयी या चौंकाने वाला रहा हो। कुछ लोग रहस्यमयी घटनाओं को जानने की एक्साइटमेंट में डार्क ट्यूरिज्स का एक्सपीरियंस करते हैं। तो वहीं कुछ लोग इतिहास को करीब से समझने के लिए ऐसा करते हैं। जो लोग डार्क ट्यूरिज्म एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों का मानना है कि किताबों और डॉक्यूमेंट्री में किसी घटना के बारे में पढ़ना अलग बात है, लेकिन उस जगह पर जाकर उसे महसूस करना एक अलग अनुभव होता है।

इसके अलावा एक कारण सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री में क्राइम और रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी कहानियों की पॉपूलैरिटी भी हो सकता है। कई लोग उन जगहों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिनके बारे में उन्होंने फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री में देखा-सुना होता है।