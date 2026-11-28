गाला डिनर खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर में होटल और रिसॉर्ट द्वारा भव्य तरीके से आयोजित फंक्शन है। आइए, जानते हैं गोवा में गाला डिनर का क्यों है इतना क्रेज और एक रात के खाने पर हजारों रुपये क्यों खर्च होते हैं।

गोवा के गाला डिनर में क्या होता है और एक रात के लिए इतने रुपये क्यों खर्च करते हैं लोग

गोवा में क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान गाला डिनर के लिए एक अलग एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। इस दौरान होटल, लग्जरी रिसॉर्ट और बीच प्रॉपर्टीज अपने मेहमानों के लिए भव्य डिनर और एंटरटेनमेंट इवेंट प्लान करते हैं। गाला डिनर सिर्फ एक नॉर्मल डिनर नहीं, बल्कि खाने-पीने के साथ म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और जश्न का पूरा एक्सपीरियंस होता है। इस डिनर में खाने पीने के अलावा लाइव म्यूजिक, डीजे, डांस परफॉर्मेंस, थीम बेस्ड डेकोरेशन और आतिशबाजी जैसी एक्टिविटीज होती हैं, जो इस पार्टी को खास बनाती हैं। ये एक ऐसा डिनर है कि जिसके लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आइए, जानते हैं कि गोवा में गाला डिनर का क्यों इतना क्रेज है और आखिर एक रात के खाने पर हजारों रुपये क्यों खर्च होते हैं।

गोवा में गाला डिनर का क्यों है इतना क्रेज? गोवा में गाला डिनर का क्रेज खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का उत्साह, शानदार बीच, लग्जरी होटल और रिसॉर्ट हैं। दिसंबर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक गोवा पहुंचते हैं और छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए खास पार्टियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी मांग को देखते हुए गोवा के अच्छे और बड़े होटल और रिसॉर्ट में शानदार गाला डिनर आयोजित किया जाता है। इनमें मेहमानों को कई तरह के व्यंजनों वाला शानदार बुफे, सी-फूड, लाइव फूड काउंटर, डेजर्ट और कई बार अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलती हैं। इसके साथ लाइव म्यूजिक, डीजे, डांस परफॉर्मेंस, थीम बेस्ड डेकोरेशन और आतिशबाजी जैसे आकर्षण भी होते हैं। न्यू ईयर की रात काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत करना इस आयोजन को और खास बना देता है। गोवा की नाइटलाइफ और पार्टी कल्चर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। होटल इसे सिर्फ डिनर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सेलिब्रेशन पैकेज के रूप में पेश करते हैं। यही वजह है कि पर्यटक इस अनुभव के लिए प्रति व्यक्ति हजारों रुपये खर्च करने को तैयार रहते हैं। हालांकि, इसकी कीमत होटल के स्टार, आयोजन और मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर अलग-अलग होती है।

हजारों रुपये क्यों खर्च होते हैं? गाला डिनर में हजारों रुपये खर्च होने के कारण कई हैं।

1) पीक-सीजन की कीमतें- क्रिसमस और नए साल के दौरान गोवा बहुत फेमस होता है। होटलों को पता होता है कि इस दौरान डिमांड बहुत ज्यादा होती है।

2) अनिवार्य फी- कुछ होटल इन तारीखों पर रुकने वाले मेहमानों के लिए 'गाला डिनर' में शामिल होना अनिवार्य कर देते हैं, भले ही आप उसमें जाना न चाहें।

3) प्रीमियम खाना-पीना- सीफूड, इंटरनेशनल बुफे, प्रीमियम शराब और तरह-तरह के डेजर्ट काउंटर होने से खर्च बढ़ जाता है।

4) एंटरटेनमेंट- डीजे, परफॉर्मर, साउंड सिस्टम, सजावट, इवेंट स्टाफ और आतिशबाजी पर काफी खर्च आता है।

इन महंगे खर्चों से कैसे बचें -ऐसे होटल में ठहरें जहां 'गाला डिनर' का अनिवार्य शुल्क न लिया जाता हो।

-छोटे होटल या अपार्टमेंट में भी ठहर सकते हैं।

-इसके बजाय किसी रेस्तरां या बीच शैक में क्रिसमस या न्यू ईयर ईव का जश्न मनाएं।

-देख लें कि आपके रूम पैकेज में 'गाला डिनर' पहले से शामिल है या नहीं।