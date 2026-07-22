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रेलवे टिकट पर लिखा RLWL-PQWL का क्या है मतलब, कौन सा टिकट होगा जल्‍दी कन्फर्म?

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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रेलवे टिकट पर कई सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। आपके नाम, उम्र और पीएनआपनंबर के अलावा कुछ डिटेल्स पीएनआर स्टेसट की होती हैं।  अगर आपने अपनी ट्रेन टिकट पर WL, Rac, RLWL और PQWL जैसे शब्दों को नोटिस किया है, तो जानिए उनका मतलब और किसके कंफर्म होने का चांस है ज्यादा।

रेलवे टिकट पर लिखा RLWL-PQWL का क्या है मतलब, कौन सा टिकट होगा जल्‍दी कन्फर्म?

भारत में ज्यादातर लोग दूर यात्रा के लिए ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ट्रेन में यात्रा करने से पहले हर किसी को टिकट की बुकिंग पहले से करनी पड़ती है। ट्रेन के अलग-अलग कम्पार्टमेंट्स को लोग अपनी सुविधा के मुताबिक बुक कर लेते हैं। टिकट की बुकिंग अगर पहले से हो जाती है तो सफर आरामदायक बन जाता है क्योंकि टिकट कंफर्म मिलती है। लेकिन अगर यात्रा से कुछ दिन पहले टिकट बुक करवाते हैं तो अक्सर ये वेटिंग लिस्ट में आती है। ट्रेन टिकट पर कई सारी डिटेल्स लिखी होने के अलावा टिकट स्टेटस भी लिखा होता है। बहुत से लोग टिकट स्टेटस देख कर कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको भी ट्रेन पर लिखे WL, RAC, RLWL और PQWL जैसी शॉर्ट फॉर्म को पढ़ने में कंफ्यूजन होती है तो इस आर्टिकल में हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं। जानिए-

क्या है GNWL ?

टिकट करने में देरी होने पर अक्सर वेटिंग लिस्ट आ जाती है। इस तरह की लिस्ट में टिकट बुक करने पर जीएनडबल्यूएल लिखा होता है। इसका मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट होता है। यह टिकट तब मिलती है जब आप ट्रेन के शुरुआती स्टेशन या उसके आस-पास के किसी मुख्य स्टेशन से यात्रा के लिए टिकट बुक करते हैं। यह सबसे सुरक्षित श्रेणी मानी जाती है, क्योंकि इसके कन्फर्म होने की संभावना दूसरी वेटिंग लिस्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है।

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क्या है RLWL?

इस टिकट का मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। इस तरह की वेटिंग तब मिलती है जब आप ट्रेन के शुरुआती और आखिरी स्टेशन के बीच के प्रमुख 'रिमोट' स्टेशनों से यात्रा बुक करते हैं।जनरल वेटिंग की तुलना में इसके कन्फर्म होने की संभावना थोड़ी कम होती है।

क्या है PQWL?

इसका मतलब पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। इस तरह की टिकट तब दी जाती है जब आप ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक यात्रा करने के बजाय, बीच के किसी दो छोटे स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहे होते हैं। इन छोटे स्टेशनों के लिए रेलवे ने एक अलग कोटा बनाया होता है, इसलिए इसे पूल्ड कोटा कहा जाता है।

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क्या है RAC टिकट?

जिन टिकट का स्टेटस RAC होता है, उन टिकट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी बर्थ नहीं मिलेगी। आपको एक 'साइड लोअर' सीट का आधा हिस्सा दिया जाता है जिस पर आप दिन में बैठ सकते हैं। रात के समय, उसी सीट पर बैठे दूसरे यात्री के साथ आपको बर्थ एडजस्ट करनी होती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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