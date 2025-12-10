बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत की तरह है नोएडा की ये जगह, सर्दियों में जरूर जाएं
Okhla Bird Sanctuary In Noida: दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और वीकेंड पर किसी नेचर वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो नोएडा में बने ओखला बर्ड सेंचुरी में जाएं। यहां पर कई तरह के पक्षियों को देखने के साथ ही कुछ पशुओं को भी देखने का मौका मिलेगा।
दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो घूमने के लिए काफी सारी जगह पर जाते होंगे। लेकिन अगर आप नेचर प्रेमी हैं और वीकेंड पर कहीं दिल्ली के बाहर नहीं जा पाते तो नोएडा के इस पार्क में जरूर चले जाएं। जहां पर आपको प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलेगा और साथ सर्दियों में आने वाले माइग्रेटेड पक्षियों को भी देख पाएंगे। बर्ड वॉचर हैं और पक्षियों की एक्टीविटी देखना पसंद करते हैं तो एक बार ओखला बर्ड सेंचुरी में जरूर जाएं।
ओखला बर्ड सेंचुरी के बारे में जानें
ओखला बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के प्रवेश द्वार के पास बना है। 4 किलोमीटर में ये पार्क फैला है। जो यमुना का वेट लैंड बोला जाता है। यहां से यमुना दिल्ली की सीमा छोड़कर यूपी में एंट्री करती है। यूपी के 15 पक्षी विहारों में से ओखला बर्ड सेंचुरी भी शामिल है। यहां पर झाड़ियां, घास के मैदान है। जिनमे कई वैराइटी के पक्षियों के साथ ही जानवर भी देखने को मिलते हैं।
प्रकृति के सुंदर नजारे
यहां पर 188 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई गई हैं, जिनमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं। इनमें 121 तरह की जड़ी-बूटियां, 10 झाड़ियों की प्रजातियां, 30 पेड़ों की प्रजातियां, 9 बेलों की प्रजातियां और 16 तरह की घास शामिल हैं। इसके साथ ही ओखला बर्ड सेंचुरी में 10 ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो गंभीर रूप से संकट में हैं। जंगली पक्षियों की प्रजाति के अलावा पानी में रहने वाले करीब 20 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही नीलगाय, नेवला, काले गले वाले खरगोश, सियार जैसे 10 प्रजाति के मेमल्स पाए जाते हैं।
ओखला बर्ड सेंचुरी जाने से पहले जानें ये बातें
-बर्ड सेंचुरी में घूमने के लिए यहां के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है और किसी भी जानवर-पक्षी को परेशान करना मना है।
-जाने से पहले समय का ध्यान रखें और तय सीमा में ही घूमें।
-सेंचुरी के अंदर कूड़ा फैलाना, शराब पीना पूरी तरह से मना है। आग जलाने वाली चीजों को ले जाना भी सख्त मना है।
-बर्ड सेंचुरी घूमने जाएं तो हल्के रंग के कपड़े पहनें। ब्राइट कपड़े रोशनी में रिफ्लेक्ट होते हैं और पक्षियों को डरा सकते हैं।
ओखला बर्ड सेंचुरी घूमने की टाइमिंग
सर्दियों में बर्ड सेंचुरी सुबह 7:30 से शाम 5:00 बजे तक खुला रहता है।
वहीं गर्मियों में बर्ड सेंचुरी घूमने का समय सुबह 7 बजे से शाम के साढ़े पांच बजे तक का होता है।
कैसे पहुंचे ओखला बर्ड सेंचुरी
ओखला बर्ड सेंचुरी पहुंचना आसान है। नोएडा की ब्लू लाइन मेट्रो पर ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं। यहां से पैदल चलकर भी इस बर्ड सेंचुरी तक पहुंचा जा सकता है।
