फैमिली के साथ गोवा नहीं जाना तो इन जगहों के समुद्र तट (बीच) करें एक्सप्लोर

संक्षेप: Visit 6 destination to enjoy the beach with your family: फैमिली और बच्चों के साथ समुंदर के तट यानी बीच देखने मन है लेकिन गोवा नहीं जाना चाहते तो दिसंबर महीने में इन 6 जगहों की कर लें सैर। मंदिर और आध्यात्म के साथ बीच के मिलेंगे सुंदर नजारे।

समुंदर की लहरों को देखने का मन है। लेकिन फैमिली और बच्चों के साथ गोवा जाने का प्लान नहीं बनाना चाहते। तो दिसंबर के महीने में इन जगहों को एक्सप्लोर कर लें। जहां के सुंदर बीच देखकर मन खुश हो जाएगा और नेचर के शानदार नजारे मन को मोह लेंगे। वहीं दिसंबर के महीने की गुनगुनी धूप का मजा भी ले सकेंगे। दरअसल, काफी सारी फैमिली गोवा के ओपन कल्चर की वजह से जाने से कतराती है। ऐसे में इंडिया के ये बीच डेस्टिनेशन फैमिली ट्रिप के लिए शानदार है। जहां पर मंदिर के साथ ही समुद्र तट यानी बीच की खूबसूरती भी देखने को मिल जाएगी।

रामेश्वरम, तमिलनाडु फैमिली,बच्चों के साथ धार्मिक जगह की सैर के साथ समुद्र तट की सैर भी हो जाएगी। तो बेझिझक दिसबंर की छुट्टियों में रामेश्वरम जाने का प्लान बना लें। यहां पर मंदिर के साथ ही पम्बन ब्रिज, धनुषकोटि को जरूर देखें। जहां पर समुद्र का पानी रंग बदलते दिखता है।

पुडुच्चेरी तमिल कल्चर के साथ फ्रेंच शहर की झलक पुडुच्चेरी में देखने को मिलती है। जहां पर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा और साथ ही साफ-सुथरे समुद्र के किनारे भी इंप्रेस कर लेंगे। व्हाइट टाउन, आर्ट गैलरी, चर्च, बुटीक स्टोर के साथ साइकिलिंग टूर, पॉटरी वर्कशॉप और ऑरोविले की शार्ट ट्रिप, पुडुच्चेरी में देखने और करने के लिए ढेर सारी चीजे हैं।

कोच्चि, केरला दिसंबर केरल घूमने का बेस्ट टाइम है। नीले समुंदर के किनारे और नेचर के सुंदर नजारे लेने हैं तो कोच्चि की सैर कर लें। यहां पर सुबह, से लेकर शाम तक हर वक्त एक अलग नजारा देखने को मिलता है। फैमिली के साथ ट्रिप एंज्वॉय करने के साथ कल्चर को जानने के लिए कोच्चि बेस्ट प्लेस है।

कोवलम केरल का कोवलम बीच भी बेहद फेसम है। जो आर्क शेप में बना है। यहां पर दिसबंर के महीने में समुद्र बिल्कुल शांत होता है और ठंडी वहां काफी सुहानी लगती है। यहां पर बना लाइट हाउस जरूर देखें और साथ ही सर्फिंग करने का एडवेंचर भी यहां लिया जा सकता है।

गोकर्ण कर्नाटक में बसा गोकर्ण भी फैमिली के साथ बीच घूमने जाने वालों के लिए बेस्ट प्लेस है। यहां पर मंदिरों के साथ ही बीच पर माइंड को रिलैक्स करने का सुनहरा मौका मिलता है। गोकर्ण में कुडल बीच, ओम बीच स्विमिंग करने के लिए बेस्ट है। महाबलेश्वर मंदिर दर्शन करने के साथ ही योगा सेशन एंज्वॉय कर सकते हैं।