मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो घूम आएं महादेव के इस धाम, मन मोह लेगा नजारा! Want to See Heaven Before You Die? Visit Madhyamaheshwar Temple in Uttarakhand, Travel news in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राWant to See Heaven Before You Die? Visit Madhyamaheshwar Temple in Uttarakhand

मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो घूम आएं महादेव के इस धाम, मन मोह लेगा नजारा!

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मदमहेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर पंचकेदारों में से एक है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान मरने से पहले स्वर्ग देखना चाहता है, तो उसे एक बार महादेव के इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 08:37 PM
share Share
Follow Us on
मरने से पहले स्वर्ग देखना है तो घूम आएं महादेव के इस धाम, मन मोह लेगा नजारा!

भारत में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता और खासियत है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मदमहेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर पंचकेदारों में से एक है और यहां भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। समुद्र तल से करीब 3,497 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह धाम अपने आप में अद्भुत और दिव्य अनुभव कराता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान मरने से पहले स्वर्ग देखना चाहता है, तो उसे एक बार महादेव के इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। चलिए जानते हैं शिव जी के इस खास मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें।

उत्तराखंड में बसा है मदमहेश्वर महादेव मंदिर

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहां शिव के पंचकेदार विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं पंचकेदारों में से एक है मदमहेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मध्यमहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी अलौकिक खूबसूरती और धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। कहते हैं कि मरने से पहले यदि स्वर्ग देखना हो तो एक बार यहां दर्शन जरूर करने चाहिए।

मदमहेश्वर महादेव मंदिर की खासियत और मान्यता

समुद्र तल से लगभग 3,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मदमहेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की नाभि को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा के समय किया था। मंदिर के चारों ओर चौखंबा पर्वत की विशाल श्रृंखला है और बीच में बसी सुनसान वादियों में यह शिवधाम मन को बेहद शांति प्रदान देता है। मान्यता है कि यहां आकर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर हर मनोकामना पूरी होती है।

यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मंदिर में पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मंदिर परिसर में स्थित जल की कुछ बूंदों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी मधुचंद्र रात्रि यहीं बिताई थी, जिससे इस स्थल की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ गई है।

मंदिर में दर्शन के लिए सही समय

केदारनाथ मंदिर की तरह ही मदमहेश्वर मंदिर के कपाट भी हर साल अक्षय तृतीया पर खोले जाते हैं और दीपावली के बाद सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। यानी मदमहेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए मई से अक्टूबर महीने तक जाया जा सकता है। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में लाई जाती है, जहां पूरे शीतकाल में उनकी पूजा होती है। यहां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। भक्त सुबह और शाम दोनों समय भगवान शंकर की आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं।

कैसे पहुंचा जा सकता है मंदिर

मदमहेश्वर मंदिर तक दर्शन के लिए पहुंचना आसान नहीं है। मदमहेश्वर के लिए सीधी गाड़ी की सुविधा मौजूद नहीं है। यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले रुद्रप्रयाग तक बस या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का सफर टैक्सी से तय होता है। इसके बाद यात्रियों को लगभग 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पैदल करनी होती है। इस यात्रा में पहाड़ों की ठंडी हवाएं, झरनों की आवाज और बर्फ से ढके पर्वतों का नजारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं।

(Image Credit: @thewandererca_Instagram)

Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।