साउथ के इस मंदिर में दर्शन करने से प्रेम विवाह में आने वाली सभी बाधाएं हो सकती हैं दूर, जानें क्या है खासियत

साउथ के इस मंदिर में दर्शन करने से प्रेम विवाह में आने वाली सभी बाधाएं हो सकती हैं दूर, जानें क्या है खासियत

संक्षेप: Thirupparankundram Murugan Temple : कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से एक दीपक जलाने से श्रद्धालु का विवाह मनचाहे व्यक्ति से हो जाता है। कहा जाता है कि यहां आने वाले कई लोगों की लव लाइफ इस मंदिर में दर्शन करने के बाद बेहतर हुई है।

Thu, 6 Nov 2025 08:26 PM
अगर आप अपनी मनपसंद शादी करने के लिए परिवार के सदस्यों को राजी करते-करते थक चुके हैं। बावजूद इसके आपको उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है तो तमिलनाडु के थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर में एक दीपक जरूर जलाकर आएं। माना जाता है कि ऐसा करने से दर्शन करने आए श्रद्धालु को मनचाहा वर मिलता है। बता दें, मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोककथाओं से भरा हुआ है, जो इसे श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों, दोनों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाता है। अगर आप साउथ से नहीं हैं तो आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर भगवान मुरुगन कौन हैं। तो आपको बता दें, भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय या स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, शिव और पार्वती के पुत्र और गणेश के भाई हैं। जो ज्ञान, साहस और विजय के प्रतीक माने जाते हैं।

मंदिर की विशेषता

मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार इस मंदिर में भगवान मुरुगन और इंद्र की बेटी देवसेना का विवाह हुआ था। जिसके बाद इस जगह को शादी के लिए एक पवित्र और शुभ स्थान माने जाने लगा। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से एक दीपक जलाने वाले श्रद्धालु का विवाह मनचाहे व्यक्ति से हो जाता है। कहा जाता है कि यहां आने वाले कई लोगों की लव लाइफ इस मंदिर में दर्शन करने के बाद बेहतर हुई है। बता दें, यह भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यहां विवाह करने वाले जोड़ों को सुखी और सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर की अनूठी वास्तुकला

थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के मदुरै के पास थिरुपरनकुंद्रम में स्थित भगवान मुरुगन को समर्पित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसे भगवान के छह पवित्र निवासों (अरुपदाई वीदु) में से पहला माना जाता है। यह 6वीं शताब्दी का रॉक-कट मंदिर है जो पांड्यों द्वारा बनाया गया था, जिसमें अद्वितीय वास्तुकला और एक पहाड़ी के ऊपर स्थित होने की विशेषता है। इसके अलावा यहां आने वाले भक्तों को भगवान शिव और विष्णु की मूर्तियां एक ही स्थान पर देखने को भी मिलेंगी। भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक, इस मंदिर को विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

मंदिर में दर्शन का समय

आप इस मंदिर में सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं।

उत्सव

यहां मार्च-अप्रैल में 14 दिनों का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान मुरुगन की विजय और देवसेना से उनके विवाह का उत्सव होता है।

कैसे पहुंचें

थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर मदुरै शहर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। जहां मदुरै हवाई अड्डे (9 किमी) और थिरुपरनकुंद्रम रेलवे स्टेशन (1.5 किमी) से आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप मदुरै से बस या टैक्सी ले सकते हैं। मदुरै से यहां के लिए नियमित बसें चलती हैं, और टैक्सी से 10-15 मिनट लगते हैं।

