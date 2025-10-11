Hindustan Hindi News
यूरोप से कम सुंदर नहीं भारत की ये 5 जगहें, मौका मिलते ही जरूर देख लें

5 Indian Places Beautiful Like Europe: यूरोप की खूबसूरती हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आपका बजट यूरोप घूमने का नही है तो परेशान ना हो। अपने इंडिया की ये 5 जगहें किसी मामले में यूरोप से कम नहीं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 04:37 PM
यूरोप घूमने की ख्वाहिश तो लगभग हर दूसरे इंसान के दिल में होती होगी। वहां की सुंदरता, आर्किटेक्चर और विदेश घूमने की चाह हर किसी को वहां खींच ले जाती है। लेकिन अगर आपको घूमने-फिरने का शौक है लेकिन बजट विदेश सैर की इजाजत नहीं देता। तो जरा भी ना पछताएं। अपने इंडिया में ऐसी-ऐसी सुंदर जगहें हैं जो यूरोप जैसी जगह को भी फेल कर देगी। भारत में ऐसे 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो किसी भी मामले में यूरोप की खूबसूरती से कम नहीं है।

स्विट्जरलैंड से कम नहीं कश्मीर और हिमाचल की वादी

स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां देखने का सपना है तो हिमाचल प्रदेश का खजियार और तीर्थन वैली बर्फ से ढंकने के बाद स्विट्जरलैंड से कम नहीं दिखती। यहीं नहीं कश्मीर का गुलमर्ग को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। पाइन ट्री से घिरे पहाड़ा, बर्फीले मैदान और सुंदर नजारे स्विट्जरलैंड की याद दिलाते हैं। अगर इस नेचुरल सुंदरता को निहारना है तो दिसंबर से लेकर मार्च के महीने में इन जगहों की सैर करें। जब यहां पर ढेर सारी स्नोफाल होती है और बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं।

वेनिस की याद दिलाता है अलेप्पी

केरल में अलेप्पी और उसका बैकवाटर रोमांटिक और पीसफुल वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वेनिस जाकर बोट की राइड लेने का मन है और बजट इजाजत नहीं देता तो केरल चले जाएं। अलेप्पी में आपको हाउसबोट की राइड जरूर करनी चाहिए। नदी के किनारे कोकोनट ट्री, शांत माहौल, साफ-सुथरे छोटे गांव और फ्रेश नारियल की महक और स्वाद में लिपटे केरल के लोकल फूड का स्वाद याद रह जाएगा और आप वेनिस जाने की ख्वाहिश भी छोड़ देंगे।

ग्रीस की सुंदरता है पुड्डुचेरी में बसी

अगर आप ग्रीस में बने उन पुराने नीले-सफेद घरों कों को देखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो एक बार पुड्डुचेरी की सैर जरूर कर लें। फ्रेंच स्टाइल में बनी यहां की सड़के, बीच, कॉफी और क्रॉएसेंट का टेस्ट किसी भी कैफे में आसानी से मिल जाएगा। जिसे देखकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे किसी यूरोपियन बीच को इंडियन रंग में रंग दिया गया है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना पुड्डुचेरी के लिए बेस्ट है। इस वक्त पर आपको बीच एक्टीविटी का भी मजा मिल जाएगा।

स्कॉटलैंड जैसी खूबसूरती बसी है कुर्ग में

कर्नाटक का कुर्ग हिल स्टेशन अपनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कॉफी गार्डेन और शांत वातावरण के लिए फेमस है। यहां से आपको सुंदर नजारे मिलते हैं और अगर आप किसी ऐसी वेकेशन पर जाना चाहते हैं जहां सुकून के कुछ पल बिता सकें तो कुर्ग बेस्ट जगह है। ये जगह यूरोप के स्कॉटलैंड जैसे नजारों के लिए जाना जाता है। सितंबर से लेकर नवंबर और मार्च से लेकर मई के महीने में यहां का मौसम सुहाना होता है।

इटली के बीच से कम खूबसूरत नहीं गोवा के बीच

गोवा इंडियन के साथ ही विदेशी टूरिस्ट के बीच भी काफी फेमस है। गोवा के बीच किनारे बसे कई गांव में फ्रेंच, जर्मन लोग महीनों यहां रहते मिल जाएंगे। साउथ गोवा के शांत बीच और नॉर्थ गोवा के कैफे, मार्केट सबकुछ बेहद खास हैं। जो आपको इटली के अमालफी कोस्ट के जैसे दिखेंगे। गोवा में अक्टूबर से लेकर फरवरी का महीना बेस्ट रहता है और इस दौरान बीच पर एक्टीविटी का मजा भी लिया जा सकता है। तो अगली बार यूरोप टूर पर ना जाने का जरा भी मलाल हो तो फौरन इंडिया के इन डेस्टिनेशन की प्लानिंग कर लें। जो खूबसूरती के मामले में नहीं हैं पीछे।

