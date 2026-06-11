पानी पीने लायक साफ है या नहीं? पता करने का आसान सस्ता हैक हो रहा वायरल
Cheap Hack to check clean drinking water or not: नल, कुआं या हैंडपंप से निकल रहा पानी साफ-सुथरा पीने लायक है या नहीं, इस बात का पता करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सिंपल से हैक से रास्ते में भी पता चलेगा पानी पीने लायक है या नहीं।
पानी पीने के लिए आप मार्केट से बोतल वाला पानी खरीद लेते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो 20-30 रुपये पानी की बोतल के खर्च नहीं कर सकते। ऐसे में वो किसी नल या सार्वजनिक जगह पर लगे वाटर सोर्स से पानी लेकर पीते हैं। यहीं नहीं कई बार हम दूर-दराज गांव या ऐसे शहर के बाहरी एरिया में होते हैं जहां पर आपको बोतलबंद पानी आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में ये पता करना कि जो पानी हम नल या हैंडपंप से पी रहे वो पीने लायक है भी या नहीं मुश्किल होता है। कई बार नल वगैरह से आने वाला पानी गंदा और दूषित होता है। जिससे बीमार होने, पेट में इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ये सिंपल सा हैक जरूर जान लें, जिसे यूपी-बिहार के गांव वाले खूब जानते हैं और इस हैक की मदद से पता कर लेते हैं कि पानी पीने लायक है या नहीं। आप भी जान लें साफ पीने लायक पानी पता करने का ये हैक।
पीने लायक पानी है या नहीं पता करने का हैक
पानी पीने लायक है या नहीं, इसे पता करने का बहुत ही साधारण और सस्ता हैक है, जिसकी जानकारी हर आम इंसान को होनी चाहिए। जिससे वो बोतल बंद पानी के पीछे पैसे खर्च करने से बच सके और शुद्ध साफ पानी पी सके। इस काम में मदद करेंगी अमरूद की पत्तियां। जिनकी मदद से आपको पता चल सकता है कि पानी में कौन सी अशुद्धियां हैं और ये पानी पीने लायक है या नहीं।
पानी में होती है ये अशुद्धियां
कुआं, हैंडपंप या नल से आने वाली पानी में कई बार आर्सेनिक, आयरन और हैवी मेटल मिले होते हैं। जो ना केवल पेट और लिवर की बीमारी देते हैं बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी के कारण भी बन जाते हैं। ऐसे में अमरूद की पत्ती बड़े काम आने वाली है।
अमरूद की पत्ती से जानें पानी पीने लायक है या नहीं?
हैंडपंप, कुआं या नल का पानी पीना पड़ता है तो अमरूद के पेड़ से पत्तियों को तोड़कर लाएं और घर बैठे अपने पानी की शुद्धता की जांच कर लें। इसके लिए अमरूद की पत्तियों में से बिल्कुल ताजे कोपल ले आएं। मतलब पत्तियां जो डाल के सिरे पर बिल्कुल आगे की तरफ होती है और मुलायम छोटी-छोटी होती है। इन्हीं पत्तियों को कोपल बोलते हैं।
- बस किसी ट्रांसपैरेंट कांच के गिलास या सिंपल स्टील के गिलास में पानी लें।
- अब इन मुलायम और छोटी पत्तियों को लेकर हाथ से मसलें। फिर पानी के गिलास में डाल दें।
- मात्र एक से दो मिनट में ही पानी का रंग अगर बदल कर लाल सा दिख रहा तो इसका मतलब है कि पानी में आर्सेनिक, आयरन की मात्रा ज्यादा है।
- वहीं अगर पानी शुद्ध होगा और उसमे आयरन, आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा नहीं होगी तो पानी का रंग नहीं बदलेगा।
- पानी की शुद्धता चेक करने का ये तरीका काफी पुराना है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर गांवों और दूर-दराज के इलाकों में भी किया जाता है। जिससे साफ पीने वाले पानी का पता बड़े आसानी से चल जाता है और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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