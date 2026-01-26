Hindustan Hindi News
वैलेंटाइन वीक को बनाना है और भी रोमांटिक तो पार्टनर तक घूम आएं दिल्ली-NCR की ये जगहें

संक्षेप:

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन वीक कहां और कैसे मनाया जाए, तो यहां आपके लिए कई शानदार जगहें मौजूद हैं। सही जगह चुनकर आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करा सकते हैं।

Jan 26, 2026 06:41 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है और यह हफ्ता कपल्स के लिए बेहद खास होता है। इन दिनों लोग अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा और यादगार समय बिताना चाहते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर यह वीक आपको मौका देता है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन वीक कहां और कैसे मनाया जाए, तो यहां आपके लिए कई शानदार जगहें मौजूद हैं। सही जगह चुनकर आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करा सकते हैं और इस वैलेंटाइन वीक को सच में यादगार बना सकते हैं।

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज दिल्ली की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। यह गार्डन अपने नाम की तरह आपके पांचों सेंसेज को महसूस कराने वाला अनुभव देता है। यहां हरियाली, रंग-बिरंगे फूल, खूबसूरत फव्वारे और कलात्मक मूर्तियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डालकर आराम से टहल सकते हैं और किसी शांत कोने में बैठकर खुलकर बातें कर सकते हैं। यह जगह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो शोर-शराबे से दूर सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं।

रोशनी से सजे रूफटॉप कैफे

अगर आप वैलेंटाइन वीक में कुछ खास और थोड़ा अलग करना चाहते हैं, तो दिल्ली के रूफटॉप कैफे एक बेहतरीन विकल्प हैं। यहां से आपको शहर की खूबसूरत रोशनी और नजारे देखने को मिलते हैं। शाम के समय जब लाइट्स जल उठती हैं, तो माहौल और भी रोमांटिक हो जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ यहां डिनर कर सकते हैं, लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं और एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यह जगह आपके वैलेंटाइन को सच में स्पेशल महसूस कराने में मदद करेगी।

जापानी पार्क (स्वर्ण जयंती पार्क)

वैलेंटाइन वीक के दौरान अगर आप नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं, तो रोहिणी में स्थित जापानी पार्क एक अच्छा ऑप्शन है। इसे स्वर्ण जयंती पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहां का शांत और रोमांटिक माहौल मन को सुकून देता है। आप यहां बोटिंग कर सकते हैं और गेमिंग जोन का भी मजा ले सकते हैं। बसंत ऋतु और वैलेंटाइन वीक के दौरान यह पार्क और भी खूबसूरत लगने लगता है। मेट्रो स्टेशन से यह पार्क करीब 800 मीटर की दूरी पर है, जिससे यहां पहुंचना भी आसान है।

एडवेंचर आइलैंड

अगर आप चाहते हैं कि रोमांस के साथ-साथ थोड़ा मजा और एन्जॉयमेंट भी हो, तो एडवेंचर आइलैंड जरूर जाएं। यह जगह उन कपल्स के लिए है जो सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि साथ में कुछ अलग करना चाहते हैं। यहां आपको कई तरह की शानदार राइड्स मिलती हैं, जिनका मजा आप अपने पार्टनर के साथ ले सकते हैं। यह पार्क सुबह 11:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है और रिठाला मेट्रो स्टेशन के बेहद पास है। वीकडेज और वीकेंड के हिसाब से यहां की एंट्री फीस तय है।

डियर पार्क, हौज खास विलेज

डियर पार्क हौज खास विलेज में स्थित है और इसे दिल्ली की सबसे रोमांटिक जगहों में गिना जाता है। इस पार्क के अंदर एक सुंदर झील है, जिसके आसपास सजे हुए लॉन और फूलों की क्यारियां हैं। यहां का माहौल बहुत शांत और रिलैक्सिंग है। आप यहां मोर, हिरण, खरगोश और गिनी सूअर जैसे जानवर भी देख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नेचर के करीब रहकर आराम से समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है।

